https://ukraina.ru/20230627/1047606583.html

"Были готовы умирать". Золотов рассказал, почему бойцы Росгвардии сдавали жёнам заначку

"Были готовы умирать". Золотов рассказал, почему бойцы Росгвардии сдавали жёнам заначку - 27.06.2023 Украина.ру

"Были готовы умирать". Золотов рассказал, почему бойцы Росгвардии сдавали жёнам заначку

Во время мятежа "вагнеровцев" весь личный состав Росгвардии стоял на смерть. Об этом глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал журналистам после выступления Владимира Путина перед военными и правоохранителями в Кремле.

2023-06-27T15:40

2023-06-27T15:40

2023-06-27T15:40

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чвк "вагнер"

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Золотов рассказал, что во время попытки вооруженного мятежа он был с сыновьями и внуком - которые также являются сотрудниками Росгвардии. Он добавил, что во время движения колонн ЧВК "Вагнер" в сторону Москвы все его бойцы стояли насмерть и были готовы умирать.Золотов также объяснил, почему во время событий 24 июня мятежникам удалось преодолеть большое расстояние из регионов в сторону столицы.При этом Золотов уточнил, что любые провокации со стороны ЧВК "Вагнер" в Москве были бы подавлены.В конце прошлой недели глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.24 июня заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении заявил, что непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и России, ее народу, и общему делу, за которое бок о бок с другими частями и подразделениями российской армии сражались и погибали бойцы группы "Вагнер".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.Дело о вооруженном мятеже с участием ЧВК "Вагнер" прекращено. Такое сообщение во вторник распространила пресс-служба ФСБ. Также стало известно о начале подготовки к передаче тяжелой военной техники группы "Вагнер" в действующие подразделения Вооруженных сил РФ.

https://ukraina.ru/20230627/1047604860.html

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новости, росгвардия, чвк "вагнер", москва, мятеж, пригожин