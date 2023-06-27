Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии - 27.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230627/1047602120.html
Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии
Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии - 27.06.2023 Украина.ру
Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии
Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild
2023-06-27T14:21
2023-06-27T14:24
виктор орбан
переговоры
украина
зарубежье
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/81/1029838196_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_753608d4dd14107ce7aac18fd8db01cc.jpg
"Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи. &lt;...&gt; США решают, когда наступит мир", - сказал Орбан.Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось.Он подчеркнул, что если бы в самом начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.
https://ukraina.ru/20230622/1047492258.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102983/81/1029838196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c22457475e052adb2dc2820f60197897.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
виктор орбан, переговоры, украина, зарубежье, сша, новости
Виктор Орбан, переговоры, Украина, Зарубежье, США, Новости

Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии

14:21 27.06.2023 (обновлено: 14:24 27.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Венгрию - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild
"Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи. <...> США решают, когда наступит мир", - сказал Орбан.
Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось.
"Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, - это неправильное понимание ситуации. Это невозможно", - заявил премьер Венгрии.
Он подчеркнул, что если бы в самом начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
22 июня, 17:41
Зеленскому пора готовиться к мирным переговорам с Россией: что говорили об Украине в мире 22 июня
 
Виктор ОрбанпереговорыУкраинаЗарубежьеСШАНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:25Непраздные рассуждения о трассе М4
15:13Поддубный назвал основные направления приложения сил ВСУ
15:04Как волонтеры в Донецке шьют солдатам то, чего не получить от Минобороны - ВИДЕО
15:02"Ни одна жена не бухтела". Лукашенко рассказал о реакции в Белоруссии на мятеж Пригожина
14:47Андрей Арешев: Переговоры между Арменией и Азербайджаном могут закончиться новой военной эскалацией
14:46Володин предложил наказать чиновников, пытавшихся покинуть Россию в день мятежа
14:45Посланник Папы Римского по урегулированию на Украине посетит Москву
14:21Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии
14:18Глава Росгвардии объяснил, как "вагнеровцы" за сутки почти добрались до Москвы
14:16Путин: погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
14:12Армен Гаспарян о том, что общего у политиков Молдавии и Украины, а также о странной истории "Титана"
13:53Ростислав Ищенко о смысле зерновой сделки и о тонкостях закона об иноагентах
13:48"Чтобы привлечь посетителей": СМИ сообщили, что храмы Европы переделывают под дискотеки и пивоварни
13:22Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
13:21Немецкий оборонный концерн поставит Киеву еще 14 "Леопардов"
13:19На Украине готовят новый закон о запрете деятельности российских церквей - СМИ
13:15"Это не наступление". Российская оборона оказалась неожиданной для Запада
13:14Владимир Мамонтов: "Вагнер" себя скомпрометировал, но без частных армий России не обойтись
13:11Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов
13:01Николай Стариков о "последней капле", заставившей Россию начать СВО
Лента новостейМолния