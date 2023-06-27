Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии
14:21 27.06.2023 (обновлено: 14:24 27.06.2023)
Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild
"Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи. <...> США решают, когда наступит мир", - сказал Орбан.
Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось.
"Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, - это неправильное понимание ситуации. Это невозможно", - заявил премьер Венгрии.
Он подчеркнул, что если бы в самом начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.