https://ukraina.ru/20230627/1047602120.html

Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии

Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии - 27.06.2023 Украина.ру

Украина больше не является суверенным государством — премьер Венгрии

Украина больше не является суверенным государством. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном 27 июня интервью газете Bild

2023-06-27T14:21

2023-06-27T14:21

2023-06-27T14:24

виктор орбан

переговоры

украина

зарубежье

сша

новости

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"Украина больше не является суверенным государством. У нее нет денег и оружия. Она может воевать только благодаря помощи. <...> США решают, когда наступит мир", - сказал Орбан.Он добавил, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось.Он подчеркнул, что если бы в самом начале конфликта были проведены полноценные переговоры, то многих жертв удалось бы избежать.

https://ukraina.ru/20230622/1047492258.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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виктор орбан, переговоры, украина, зарубежье, сша, новости