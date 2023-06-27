https://ukraina.ru/20230627/1047599478.html
Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине - 27.06.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 июня прокомментировал журналистам информацию немецкого телеканала ARD о секретной встрече по Украине, которая якобы прошла в Копенгагене
2023-06-27T13:22
2023-06-27T13:22
2023-06-27T13:22
переговоры
киев
новости
зарубежье
встреча
дмитрий песков
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"Нет, Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал АРД обращаться", - сказал он.Как сообщил накануне германский телеканал АРД со ссылкой на собственные источники, официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине якобы могут состояться уже в июле.По его сведениям, в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Целью Запада, как отмечается, было заручиться поддержкой указанных стран - участниц БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет по украинской проблеме. Переговоры прошли по инициативе Киева.
https://ukraina.ru/20230626/1047560961.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, киев, новости, зарубежье, встреча, дмитрий песков
переговоры, Киев, Новости, Зарубежье, встреча, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал секретную международную встречу по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 июня прокомментировал журналистам информацию немецкого телеканала ARD о секретной встрече по Украине, которая якобы прошла в Копенгагене
"Нет, Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал АРД обращаться", - сказал он.
Как сообщил накануне германский телеканал АРД со ссылкой на собственные источники, официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине якобы могут состояться уже в июле.
По его сведениям, в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Целью Запада, как отмечается, было заручиться поддержкой указанных стран - участниц БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет по украинской проблеме. Переговоры прошли по инициативе Киева.