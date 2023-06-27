https://ukraina.ru/20230627/1047598696.html

Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов

Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов - 27.06.2023 Украина.ру

Где Пригожин, и будет ли Лукашенко посредником по Украине? Песков ответил на вопросы журналистов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, заявил, что не располагает информацией о местонахождении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина

2023-06-27T13:11

2023-06-27T13:11

2023-06-27T13:12

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Песков заявил, что не располагает данными о якобы прибытии Пригожина в Белоруссию, но в то же время отметил, что "договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются".Также Песков прокомментировал тему переговоров по Украине, которые, по слухам, могут пройти уже в июле. По словам пресс-секретаря российского президента, Кремлюоб этом ничего не известно, "никаких предпосылок для таких переговоров сейчас не усматривается".Коснулся Песков и темы потенциального участия в переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что у лидера РФ Владимира Путина с Лукашенко хорошие и дружеские отношения, однако "такой вариант исключается Киевом и странами коллективного Запада".Наконец, Песков анонсировал скорое обращение Путина к подразделениям, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа.В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.

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новости, россия (рф), дмитрий песков, мятеж, украина, переговоры, лукашенко, пригожин