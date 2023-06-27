"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением - 27.06.2023 Украина.ру
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"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением - 27.06.2023 Украина.ру
"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил с обращением, в котором в том числе сказал, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"
2023-06-27T12:07
2023-06-27T12:07
новости
лукашенко
белоруссия
чвк "вагнер"
владимир путин
обращение
ближнее зарубежье
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Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать героев ни из его самого, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из основателя" Вагнера" Евгения Пригожина, потому что" мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось". В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы". Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации". Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
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новости, лукашенко, белоруссия, чвк "вагнер", владимир путин, обращение, ближнее зарубежье
Новости, Лукашенко, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, обращение, Ближнее зарубежье

"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением

12:07 27.06.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил с обращением, в котором в том числе сказал, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"
"Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались", - добавил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать героев ни из его самого, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из основателя" Вагнера" Евгения Пригожина, потому что" мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось".
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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