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"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением - 27.06.2023 Украина.ру
"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил с обращением, в котором в том числе сказал, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"
2023-06-27T12:07
2023-06-27T12:07
2023-06-27T12:07
новости
лукашенко
белоруссия
чвк "вагнер"
владимир путин
обращение
ближнее зарубежье
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Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать героев ни из его самого, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из основателя" Вагнера" Евгения Пригожина, потому что" мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось". В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы". Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации". Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
https://ukraina.ru/20230627/1047586364.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лукашенко, белоруссия, чвк "вагнер", владимир путин, обращение, ближнее зарубежье
Новости, Лукашенко, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", Владимир Путин, обращение, Ближнее зарубежье
"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил с обращением, в котором в том числе сказал, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"
"Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались", - добавил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать героев ни из его самого, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из основателя" Вагнера" Евгения Пригожина, потому что" мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось".
В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы".
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации".
Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.