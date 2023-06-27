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"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением

"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением - 27.06.2023 Украина.ру

"Все погибнем под обломками": Лукашенко выступил с обращением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня выступил с обращением, в котором в том числе сказал, что "если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем"

2023-06-27T12:07

2023-06-27T12:07

2023-06-27T12:07

новости

лукашенко

белоруссия

чвк "вагнер"

владимир путин

обращение

ближнее зарубежье

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Он также подчеркнул, что ни в коем случае нельзя делать героев ни из его самого, ни из президента РФ Владимира Путина, ни из основателя" Вагнера" Евгения Пригожина, потому что" мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось". В пятницу, 23 июня, глава группы "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В ведомстве это опровергли. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области и сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников "преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы". Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, после чего стало известно, что "Вагнер" принял его предложение "об остановке движения и о дальнейших шагах по деэскалации". Позже белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей "Вагнера" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230627/1047586364.html

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новости, лукашенко, белоруссия, чвк "вагнер", владимир путин, обращение, ближнее зарубежье