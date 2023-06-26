Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ - 26.06.2023 Украина.ру
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Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ - 26.06.2023 Украина.ру
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
2023-06-26T22:42
2023-06-26T22:48
новости
владимир путин
пригожин
белоруссия
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Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видеобращении вечером 26 июня. Бойцы ЧВК "Вагнер" - тоже патриоты России, и доказали это в боях в Донбассе. Однако их пытались использовать втемную против братьев по оружию, добавил Путин. Тем сотрудникам ЧВК, которые отказались от мятежа, Путин предложил заключить контракты с Минобороны России. Путин пообещал сдержать слова. Организаторов мятежа (вероятно, главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) Путин обвинил в предательстве страны, народа и "тех, кого втянули в преступление". 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву. Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии. После выступления вечером 26 июня Владимир Путин ушел на совещание с руководителями правоохранительных органов и силового блока: Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Новости
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новости, владимир путин, пригожин, белоруссия
Новости, Владимир Путин, Пригожин, Белоруссия

Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ

22:42 26.06.2023 (обновлено: 22:48 26.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видеобращении вечером 26 июня.
Бойцы ЧВК "Вагнер" - тоже патриоты России, и доказали это в боях в Донбассе. Однако их пытались использовать втемную против братьев по оружию, добавил Путин. Тем сотрудникам ЧВК, которые отказались от мятежа, Путин предложил заключить контракты с Минобороны России.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.

Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию", - сказал Путин.

Путин пообещал сдержать слова. Организаторов мятежа (вероятно, главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) Путин обвинил в предательстве страны, народа и "тех, кого втянули в преступление".
23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
После выступления вечером 26 июня Владимир Путин ушел на совещание с руководителями правоохранительных органов и силового блока: Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
 
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23:11Путин провели экстренное совещание с руководителями силового блока
22:45Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?
22:42Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
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