https://ukraina.ru/20230626/1047567384.html

Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ

Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ - 26.06.2023 Украина.ру

Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.

2023-06-26T22:42

2023-06-26T22:42

2023-06-26T22:48

новости

владимир путин

пригожин

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047200641_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f3d9dc5966166a18fa32ff2d8b43764d.jpg

Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видеобращении вечером 26 июня. Бойцы ЧВК "Вагнер" - тоже патриоты России, и доказали это в боях в Донбассе. Однако их пытались использовать втемную против братьев по оружию, добавил Путин. Тем сотрудникам ЧВК, которые отказались от мятежа, Путин предложил заключить контракты с Минобороны России. Путин пообещал сдержать слова. Организаторов мятежа (вероятно, главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) Путин обвинил в предательстве страны, народа и "тех, кого втянули в преступление". 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву. Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии. После выступления вечером 26 июня Владимир Путин ушел на совещание с руководителями правоохранительных органов и силового блока: Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, пригожин, белоруссия