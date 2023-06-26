https://ukraina.ru/20230626/1047567384.html
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ - 26.06.2023 Украина.ру
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
2023-06-26T22:42
2023-06-26T22:42
2023-06-26T22:48
новости
владимир путин
пригожин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047200641_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_f3d9dc5966166a18fa32ff2d8b43764d.jpg
Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видеобращении вечером 26 июня. Бойцы ЧВК "Вагнер" - тоже патриоты России, и доказали это в боях в Донбассе. Однако их пытались использовать втемную против братьев по оружию, добавил Путин. Тем сотрудникам ЧВК, которые отказались от мятежа, Путин предложил заключить контракты с Минобороны России. Путин пообещал сдержать слова. Организаторов мятежа (вероятно, главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) Путин обвинил в предательстве страны, народа и "тех, кого втянули в преступление". 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина. Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву. Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании". Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии. После выступления вечером 26 июня Владимир Путин ушел на совещание с руководителями правоохранительных органов и силового блока: Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047200641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c90b7317ce6d5a7f644a24c47bc97c09.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, пригожин, белоруссия
Или в Белоруссию. Путин предложил бойцам ЧВК "Вагнер" контракты с Минобороны РФ
22:42 26.06.2023 (обновлено: 22:48 26.06.2023)
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам и поблагодарил за сплочение перед угрозой вооруженного мятежа. Военнослужащие и правоохранители, сотрудники спецслужб сохранили верность присяге, и встали на пути мятежников, сказал Путин.
Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ЧВК "Вагнер" или заключить контракты с Минобороны России, или уходить в Белоруссию. Об этом глава государства заявил в видеобращении вечером 26 июня.
Бойцы ЧВК "Вагнер" - тоже патриоты России, и доказали это в боях в Донбассе. Однако их пытались использовать втемную против братьев по оружию, добавил Путин. Тем сотрудникам ЧВК, которые отказались от мятежа, Путин предложил заключить контракты с Минобороны России.
"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.
Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию", - сказал Путин.
Путин пообещал сдержать слова. Организаторов мятежа (вероятно, главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина) Путин обвинил в предательстве страны, народа и "тех, кого втянули в преступление".
23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ракетных ударах по полевым лагерям. В Минобороны опровергли заявления Пригожина.
Утром 24 июня часть "вагнеровцев" заняла военный аэродром в Ростовской области, сам город Ростов-на-Дону. Другая часть отправилась на военной технике по федеральным трассам на Москву.
Сотрудники следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
Ситуация разрешилась к вечеру 24 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Убедил Евгения Пригожина остановить войско. Стороны договорились о "приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании".
Белорусские СМИ сообщили о начале строительства лагерей ЧВК "Вагнер" в 200 километрах от границы с Украиной в Белоруссии.
После выступления вечером 26 июня Владимир Путин ушел на совещание с руководителями правоохранительных органов и силового блока: Генпрокуратуры, МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Следственного комитета. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.