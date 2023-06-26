https://ukraina.ru/20230626/1047567239.html

Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?

Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина? - 26.06.2023 Украина.ру

Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?

Практически все в ДНР, с кем в Донецке переговорило издание Украина.ру, с недоумением и неприятием отнеслись к действиям основателя и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

2023-06-26T22:45

2023-06-26T22:45

2023-06-26T22:45

пригожин

чвк "вагнер"

эксклюзив

днр

мятеж

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Никто не находит никаких оправдания его мятежу, чем бы он ни был обусловлен. Их общая позиция такова: даже если есть у кого-то какие-то претензии к министерству обороны, это все равно не повод для вооруженного выступления, который бы привел к тяжелым последствиям для России: спровоцировал бы гражданскую войну, обрушил фронт, поставил бы государство на край пропасти.Все признают заслуги вагнеров и Пригожина, но категорически против подобного поведения, которое было продемонстрировано ими в конце прошлой недели.Одним из первых в республике в поддержку Владимира Путина с заявлением выступил Денис Пушилин, а депутаты Народного совета, городских и районных советов стали записывать видеоролики на тему "Я с президентом", осуждая Пригожина, и выражая поддержку Путину. Причем эти заявления делались еще до того, как стало известно, что конфликт улажен и продвижение вагнеров на Москву остановилось. Волонтер и общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин считает, что Россия стояла в шаге от кровопролитного гражданского конфликта, выгодополучателем от которого были бы ВСУ и Запад:"Сейчас, когда по всей линии соприкосновения идут ожесточенные бои, и когда противник пытается всеми силами проломить нашу линию обороны, у наших солдат не было времени следить за тем, что происходило в Большой России. Те же солдаты, как и все обычные граждане, узнавали о происходящем из интернета.У многих из них было недоумение и непонимание того, что происходило. Да, накопилось ряд вопросов к министерству обороны, но… У солдат была тревога, если их в связи с этими событиями снимут с фронта и поведут на внутренние разборки, то, во-первых, как удержится фронт, а, во-вторых, как они будут воевать с теми, кто только недавно вместе с ними бок о бок освобождал от укропов земли Новороссии, кто с ними ел из одного котелка, пил из одной кружки и сидел под обстрелами.Хорошо, что всё закончилось миром за исключением погибших летчиков и потерянных самолетов и вертолетов. И ведь они погибли в результате внутренней смуты. Такое вот горе. Вечная память погибшим летчикам!При этом не надо забывать, что во время войны любая смута – это помощь врагу. Вы же видели, как этим событиям несказанно радовались в Киеве и в западных столицах, как радовались беглые российские либералы, как они уже рисовали на картах стрелки предстоящего удара по Москве.Как мне сказал один наш офицер: мне некогда разбираться, кто прав, а кто виноват в тылу. Моя задача: сберечь жизни моих бойцов на фронте".Бывший вагнеровец с позывным "Медведь", который в составе ЧВК воевал в Сирии считает произошедшее в конце прошлой недели не "мятежом", а "тактическим ходом". Он воюет с 2014 года, сначала был ополченцем, потом военнослужащим ДНР, "ушел в вагнера", сейчас снова в подразделениях ДНР."Я знаю Пригожина, он патриот. Я не верю в то, что он собирался поднять мятеж. Я уверен, что это все был какой-то тактический ход, о целях которого мы сейчас не знаем, но, в конце концов, узнаем. Целью не было ударить в спину армии", - не сомневается Медведь.А вот представленный к званию Героя России казачий командир с позывным "Кан", подразделение которого в мае этого года, смогло сдержать наступление ВСУ на одном из флангов Бахмута, при этом не только остановить наступление противника, но еще, в конце концов, захватить его окопы, считает действия Пригожина "ударом в спину"."Нельзя, когда армия воюет, устраивать в ее тылу такое. Я и мои братишки-казаки считаем выступление Пригожина ударом в спину армии. Это неприемлемо", - полагает "Кан".

https://ukraina.ru/20230624/1047538976.html

https://ukraina.ru/20230626/1047565386.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

пригожин, чвк "вагнер", эксклюзив, днр, мятеж