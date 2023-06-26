Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине - 26.06.2023 Украина.ру
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Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине
Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине - 26.06.2023 Украина.ру
Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине
СМИ сообщили о высадке и закреплении солдат ВСУ на левом берегу Днепра, власти отрицают
2023-06-26T19:17
2023-06-26T19:17
хроники
эксклюзив
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Информация о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра стала появляться в телеграм-каналах вечером 25 июня."Противник не менее трёх суток удерживает небольшой плацдарм на нашем берегу. Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения", - сообщил телеграм-канал "Два майора".По его информации, на 18:00 25 июня подразделения ВСУ силами до 50 человек действовали на территории плацдарма, в тёмное время суток наращивая группу и снабжая её боеприпасами и техническими средствами."[Противник]старается расширить зону контроля. Малая дистанция по воде (до 1 км) не позволяет оперативно наносить артиллерийские удары по скоростным лодкам противника. На нашем берегу враг имеет мобильные установки РЭБ, наши операторы FPV-дроны задачу нанесения ударов выполнить не смогли: потеря связи", - указывалось в публикации телеграм-канала.По словам авторов, действия на земле мотострелковыми подразделениями ВС России наверняка вызовут плотный артиллерийский огонь противника с его берега. При этом сами подразделения ВСУ будут находится в укрытиях под мостом.Другой телеграм-канал — "НгП РаZVедка" уточнил эту информацию."Участок под Антоновским мостом (примерно 150 метровый отрезок) используется противником так же для снабжения и ротации групп, засевших в "Гостинице", а так же в районе "Дач" - с данного района противник работает минометами польского производства по позициям наших войск. По последней информации, к подразделениям противника продолжает прибывать подкрепление, общее количество живой силы в районе моста на текущий момент - до 100 человек", - отмечалось в публикации канала.Также канал сообщил подробности о боях в этом месте.Позже военкор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Коц также заявил о высадке украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области."По левому берегу Днепра. В последнюю неделю активность противника на Днепре в районе Антоновского моста выросла аномально. Интенсивность переправ на наш берег по обмелевшей реке увеличилась кратно. Сегодня приходится констатировать, что хохол закрепился на левом берегу и пытается расширять плацдарм. Наши группы из этой зоны эвакуируют с боями, чтобы их не отрезали от основных сил. По противнику в этом районе активно работает артиллерия. Парни ждут, когда подключится авиация с планирующим "чугунием", - заявил он в 10:49 26 июня.Однако врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в 12:01 заявил, что утверждения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра не соответствуют действительности."Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке", - отметил Сальдо.Он опубликовал видео съёмки с беспилотника с места событий."Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников. Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов. На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Ещё раз призываю граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам, которые владеют первичными данными", - заявил Сальдо.Тем не менее, российские военкоры со ссылкой на свои источники продолжали утверждать, что на левом берегу Днепра в Херсонской области высадились подразделения ВСУ."По Антоновскому мосту и левому берегу. Противник высадился силами до роты. Говорить, что это плацдарм пока рано, всё же плацдармом считается местность от 1 до 10 километров в ширину (по фронту) и от 2 километров в глубину. Плюс подразумевается, что на плацдарм можно переправить тяжёлую технику. Но от 50 человек переправились на левый берег и заняли оборону, заняв в т.ч. прилегающие к мосту дачи. Утром по району высадки работали ВКС неуправляемыми бомбами, но эффективность удара была невысокой. Высадка стала возможна благодаря переброске подразделений ВС РФ на Запорожье", - сообщил в 14:23 военкор Роман Сапоньков.По его словам, украинские военные держали местность под сильным огнём."Противник держит под сильным огнём местность. До правого берега менее километра и долетает всё, от миномётов и танковых выстрелов до любой артиллерии. Пока это всё, что известно", - указал он.Другой военкор — автор телеграм-канала "Старше Эдды" уверен, что попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра будут безуспешны."Без стабильно работающей переправы через Днепр единственное чего добьётся хохол, так это существенного пополнения списка 200 и без вести пропавших. Что-то похожее было 3 недели назад под Новой Таволжанкой в Белгородской области, после чего трупы всушников доставали с окраин и из леса несколько дней", - написал он в 13:30.Обстановка в Херсонской области привлекла внимание общественности."Мы будем очень внимательно отслеживать ситуацию с левым берегом и давать ссылки на разные источники информации. Этот вопрос очень серьёзный. Слишком серьёзный, чтобы можно было доверять одному источнику. Именно там, на фронте решается судьба России. Там происходит самое главное", - отметил писатель Герман Садулаев.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
https://ukraina.ru/20230626/1047560961.html
https://ukraina.ru/20230626/1047558518.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине

19:17 26.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкДва пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены
Два пролета Антоновского моста в Херсонской области обрушены - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
СМИ сообщили о высадке и закреплении солдат ВСУ на левом берегу Днепра, власти отрицают
Информация о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра стала появляться в телеграм-каналах вечером 25 июня.
"Противник не менее трёх суток удерживает небольшой плацдарм на нашем берегу. Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения", - сообщил телеграм-канал "Два майора".
По его информации, на 18:00 25 июня подразделения ВСУ силами до 50 человек действовали на территории плацдарма, в тёмное время суток наращивая группу и снабжая её боеприпасами и техническими средствами.
"[Противник]старается расширить зону контроля. Малая дистанция по воде (до 1 км) не позволяет оперативно наносить артиллерийские удары по скоростным лодкам противника. На нашем берегу враг имеет мобильные установки РЭБ, наши операторы FPV-дроны задачу нанесения ударов выполнить не смогли: потеря связи", - указывалось в публикации телеграм-канала.
По словам авторов, действия на земле мотострелковыми подразделениями ВС России наверняка вызовут плотный артиллерийский огонь противника с его берега. При этом сами подразделения ВСУ будут находится в укрытиях под мостом.
Другой телеграм-канал — "НгП РаZVедка" уточнил эту информацию.
"Участок под Антоновским мостом (примерно 150 метровый отрезок) используется противником так же для снабжения и ротации групп, засевших в "Гостинице", а так же в районе "Дач" - с данного района противник работает минометами польского производства по позициям наших войск. По последней информации, к подразделениям противника продолжает прибывать подкрепление, общее количество живой силы в районе моста на текущий момент - до 100 человек", - отмечалось в публикации канала.
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
13:25
Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июняСВР сообщила о планах вывезти святыни Киево-Печерской лавры в Европу. Стала известна дата переговоров по Украине. Украинские военные наносят удары по регионам России
Также канал сообщил подробности о боях в этом месте.
Позже военкор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Коц также заявил о высадке украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"По левому берегу Днепра. В последнюю неделю активность противника на Днепре в районе Антоновского моста выросла аномально. Интенсивность переправ на наш берег по обмелевшей реке увеличилась кратно. Сегодня приходится констатировать, что хохол закрепился на левом берегу и пытается расширять плацдарм. Наши группы из этой зоны эвакуируют с боями, чтобы их не отрезали от основных сил. По противнику в этом районе активно работает артиллерия. Парни ждут, когда подключится авиация с планирующим "чугунием", - заявил он в 10:49 26 июня.
Однако врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в 12:01 заявил, что утверждения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра не соответствуют действительности.
"Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке", - отметил Сальдо.
Он опубликовал видео съёмки с беспилотника с места событий.

"Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников. Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов. На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Ещё раз призываю граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам, которые владеют первичными данными", - заявил Сальдо.
Тем не менее, российские военкоры со ссылкой на свои источники продолжали утверждать, что на левом берегу Днепра в Херсонской области высадились подразделения ВСУ.
"По Антоновскому мосту и левому берегу. Противник высадился силами до роты. Говорить, что это плацдарм пока рано, всё же плацдармом считается местность от 1 до 10 километров в ширину (по фронту) и от 2 километров в глубину. Плюс подразумевается, что на плацдарм можно переправить тяжёлую технику. Но от 50 человек переправились на левый берег и заняли оборону, заняв в т.ч. прилегающие к мосту дачи. Утром по району высадки работали ВКС неуправляемыми бомбами, но эффективность удара была невысокой. Высадка стала возможна благодаря переброске подразделений ВС РФ на Запорожье", - сообщил в 14:23 военкор Роман Сапоньков.
нашивка польского спецназа (Jednostka Wojskowa Grom) - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
10:14
Диверсанты для Белоруссии, нагнетание по ЗАЭС, плацдарм у моста. Главное на Украине на утро 26 июняВ Белоруссии сообщили о подготовке диверсантов для свержения властей страны на территории Украины. Военно-политическое командование Украины продолжает нагнетать обстановку вокруг Запорожской АЭС. Ряд источников сообщил о создании ВСУ плацдарма на левобережной Херсонщине
По его словам, украинские военные держали местность под сильным огнём.
"Противник держит под сильным огнём местность. До правого берега менее километра и долетает всё, от миномётов и танковых выстрелов до любой артиллерии. Пока это всё, что известно", - указал он.
Другой военкор — автор телеграм-канала "Старше Эдды" уверен, что попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра будут безуспешны.
"Без стабильно работающей переправы через Днепр единственное чего добьётся хохол, так это существенного пополнения списка 200 и без вести пропавших. Что-то похожее было 3 недели назад под Новой Таволжанкой в Белгородской области, после чего трупы всушников доставали с окраин и из леса несколько дней", - написал он в 13:30.
Обстановка в Херсонской области привлекла внимание общественности.
"Мы будем очень внимательно отслеживать ситуацию с левым берегом и давать ссылки на разные источники информации. Этот вопрос очень серьёзный. Слишком серьёзный, чтобы можно было доверять одному источнику. Именно там, на фронте решается судьба России. Там происходит самое главное", - отметил писатель Герман Садулаев.
Обстановка в регионе остаётся напряжённой.
 
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Заголовок открываемого материала
19:17Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине
19:14Пригожин объяснил причины и цели своих действий
18:05Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
18:00Кантемировцы
17:49Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
17:31Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
16:48Лавров рассказал о реакции посла США на события в России
16:27"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
16:15Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера"
14:39Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
14:10СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь
13:25Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня
13:20"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
12:52Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT
12:20Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ
11:48МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины
11:34"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран
10:38В Москве и Московской области отменён режим КТО
10:14Диверсанты для Белоруссии, нагнетание по ЗАЭС, плацдарм у моста. Главное на Украине на утро 26 июня
10:03Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС
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