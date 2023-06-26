https://ukraina.ru/20230626/1047565681.html

Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине

Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине - 26.06.2023 Украина.ру

Бои на левом берегу Днепра. Итоги 26 июня на Украине

СМИ сообщили о высадке и закреплении солдат ВСУ на левом берегу Днепра, власти отрицают

2023-06-26T19:17

2023-06-26T19:17

2023-06-26T19:17

хроники

эксклюзив

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Информация о том, что украинским военным удалось закрепиться на левом берегу Днепра стала появляться в телеграм-каналах вечером 25 июня."Противник не менее трёх суток удерживает небольшой плацдарм на нашем берегу. Подразделения ВС России отошли из района, так как постоянное действие вражеской артиллерии и ССО противника создало угрозу окружения наших сил. Отходили с боями, на выручку пришли соседние подразделения", - сообщил телеграм-канал "Два майора".По его информации, на 18:00 25 июня подразделения ВСУ силами до 50 человек действовали на территории плацдарма, в тёмное время суток наращивая группу и снабжая её боеприпасами и техническими средствами."[Противник]старается расширить зону контроля. Малая дистанция по воде (до 1 км) не позволяет оперативно наносить артиллерийские удары по скоростным лодкам противника. На нашем берегу враг имеет мобильные установки РЭБ, наши операторы FPV-дроны задачу нанесения ударов выполнить не смогли: потеря связи", - указывалось в публикации телеграм-канала.По словам авторов, действия на земле мотострелковыми подразделениями ВС России наверняка вызовут плотный артиллерийский огонь противника с его берега. При этом сами подразделения ВСУ будут находится в укрытиях под мостом.Другой телеграм-канал — "НгП РаZVедка" уточнил эту информацию."Участок под Антоновским мостом (примерно 150 метровый отрезок) используется противником так же для снабжения и ротации групп, засевших в "Гостинице", а так же в районе "Дач" - с данного района противник работает минометами польского производства по позициям наших войск. По последней информации, к подразделениям противника продолжает прибывать подкрепление, общее количество живой силы в районе моста на текущий момент - до 100 человек", - отмечалось в публикации канала.Также канал сообщил подробности о боях в этом месте.Позже военкор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Коц также заявил о высадке украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области."По левому берегу Днепра. В последнюю неделю активность противника на Днепре в районе Антоновского моста выросла аномально. Интенсивность переправ на наш берег по обмелевшей реке увеличилась кратно. Сегодня приходится констатировать, что хохол закрепился на левом берегу и пытается расширять плацдарм. Наши группы из этой зоны эвакуируют с боями, чтобы их не отрезали от основных сил. По противнику в этом районе активно работает артиллерия. Парни ждут, когда подключится авиация с планирующим "чугунием", - заявил он в 10:49 26 июня.Однако врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в 12:01 заявил, что утверждения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра не соответствуют действительности."Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке", - отметил Сальдо.Он опубликовал видео съёмки с беспилотника с места событий."Не исключено, что противник будет продолжать посылать своих солдат, как мясо на убой, под Антоновский мост. Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников. Наши бойцы находятся на своих позициях и полны мужества и решимости уничтожить любое количество врагов. На фоне своих неудач на фронте вражеская пропаганда усиливает поток лжи и дезинформации. Ещё раз призываю граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам, которые владеют первичными данными", - заявил Сальдо.Тем не менее, российские военкоры со ссылкой на свои источники продолжали утверждать, что на левом берегу Днепра в Херсонской области высадились подразделения ВСУ."По Антоновскому мосту и левому берегу. Противник высадился силами до роты. Говорить, что это плацдарм пока рано, всё же плацдармом считается местность от 1 до 10 километров в ширину (по фронту) и от 2 километров в глубину. Плюс подразумевается, что на плацдарм можно переправить тяжёлую технику. Но от 50 человек переправились на левый берег и заняли оборону, заняв в т.ч. прилегающие к мосту дачи. Утром по району высадки работали ВКС неуправляемыми бомбами, но эффективность удара была невысокой. Высадка стала возможна благодаря переброске подразделений ВС РФ на Запорожье", - сообщил в 14:23 военкор Роман Сапоньков.По его словам, украинские военные держали местность под сильным огнём."Противник держит под сильным огнём местность. До правого берега менее километра и долетает всё, от миномётов и танковых выстрелов до любой артиллерии. Пока это всё, что известно", - указал он.Другой военкор — автор телеграм-канала "Старше Эдды" уверен, что попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра будут безуспешны."Без стабильно работающей переправы через Днепр единственное чего добьётся хохол, так это существенного пополнения списка 200 и без вести пропавших. Что-то похожее было 3 недели назад под Новой Таволжанкой в Белгородской области, после чего трупы всушников доставали с окраин и из леса несколько дней", - написал он в 13:30.Обстановка в Херсонской области привлекла внимание общественности."Мы будем очень внимательно отслеживать ситуацию с левым берегом и давать ссылки на разные источники информации. Этот вопрос очень серьёзный. Слишком серьёзный, чтобы можно было доверять одному источнику. Именно там, на фронте решается судьба России. Там происходит самое главное", - отметил писатель Герман Садулаев.Обстановка в регионе остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20230626/1047560961.html

https://ukraina.ru/20230626/1047558518.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив