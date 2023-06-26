https://ukraina.ru/20230626/1047565386.html

Пригожин объяснил причины и цели своих действий

Пригожин объяснил причины и цели своих действий - 26.06.2023 Украина.ру

Пригожин объяснил причины и цели своих действий

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг него и ЧВК „Вагнер“. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграмм-канале 26 июня

2023-06-26T19:14

2023-06-26T19:14

2023-06-26T19:14

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Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг него и ЧВК „Вагнер“. Пригожин назвал свои действия „маршем справедливости“, начав его, он хотел указать на „интриги“, которые привели бы к „расформированию ЧВК“ 1 июля.Колона ЧВК „Вагнер“ за сутки прошла из Ростовской области до Московской области, остановившись в 200 километрах от Москвы. Колона ЧВК развернулась, пояснил Пригожин, когда 1-й штурмовой отряд подошёл к Москве и стало очевидно, что прольётся много крови, поэтому „посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточна“.Ранее 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

https://ukraina.ru/20230625/1047551981.html

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