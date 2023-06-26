https://ukraina.ru/20230626/1047565386.html
Пригожин объяснил причины и цели своих действий
Пригожин объяснил причины и цели своих действий - 26.06.2023 Украина.ру
Пригожин объяснил причины и цели своих действий
Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг него и ЧВК „Вагнер“. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграмм-канале 26 июня
2023-06-26T19:14
2023-06-26T19:14
2023-06-26T19:14
новости
пригожин
чвк "вагнер"
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Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг него и ЧВК „Вагнер“. Пригожин назвал свои действия „маршем справедливости“, начав его, он хотел указать на „интриги“, которые привели бы к „расформированию ЧВК“ 1 июля.Колона ЧВК „Вагнер“ за сутки прошла из Ростовской области до Московской области, остановившись в 200 километрах от Москвы. Колона ЧВК развернулась, пояснил Пригожин, когда 1-й штурмовой отряд подошёл к Москве и стало очевидно, что прольётся много крови, поэтому „посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточна“.Ранее 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
https://ukraina.ru/20230625/1047551981.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, пригожин, чвк "вагнер", россия, москва, московская область, ростов-на-дону, ростовская область
Новости, Пригожин, ЧВК "Вагнер", Россия, Москва, Московская область, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Пригожин объяснил причины и цели своих действий
Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг него и ЧВК „Вагнер“. Заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба в телеграмм-канале 26 июня
Евгений Пригожин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг него и ЧВК „Вагнер“. Пригожин назвал свои действия „маршем справедливости“, начав его, он хотел указать на „интриги“, которые привели бы к „расформированию ЧВК“ 1 июля.
„ЧВК „Вагнер“ начала свой марш для демонстрации протеста, а не для свержения власти“, - заявил Пригожин.
Колона ЧВК „Вагнер“ за сутки прошла из Ростовской области до Московской области, остановившись в 200 километрах от Москвы. Колона ЧВК развернулась, пояснил Пригожин, когда 1-й штурмовой отряд подошёл к Москве и стало очевидно, что прольётся много крови, поэтому „посчитали, что демонстрация того, что мы хотели сделать, достаточна“.
Ранее 23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c "маршем справедливости".
Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК "Вагнер" заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.