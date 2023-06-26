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Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира - 26.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы добавленные средства не шли на поставки нового оружия для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-26T18:05
2023-06-26T18:05
2023-06-26T18:05
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Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.Главы МИД ЕС окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро.Европейский фонд мира был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине, уточнило издание.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.Ранее 22 мая Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“ украинского национального агентства по предотвращению коррупции.
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новости, венгрия, украина, петер сийярто, ес, европа, африка
Новости, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, ЕС, Европа, Африка
Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы добавленные средства не шли на поставки нового оружия для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты РИА Новости
Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.
„"Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине“, — сказал Сийярто.
Главы МИД ЕС окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине, уточнило издание.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Ранее 22 мая Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“ украинского национального агентства по предотвращению коррупции.