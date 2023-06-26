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Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира - 26.06.2023 Украина.ру

Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы добавленные средства не шли на поставки нового оружия для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты РИА Новости

2023-06-26T18:05

2023-06-26T18:05

2023-06-26T18:05

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африка

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Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.Главы МИД ЕС окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро.Европейский фонд мира был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине, уточнило издание.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.Ранее 22 мая Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“ украинского национального агентства по предотвращению коррупции.

https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html

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новости, венгрия, украина, петер сийярто, ес, европа, африка