Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира - 26.06.2023 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира - 26.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы добавленные средства не шли на поставки нового оружия для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты РИА Новости
2023-06-26T18:05
2023-06-26T18:05
новости
венгрия
украина
петер сийярто
ес
европа
африка
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Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.Главы МИД&nbsp;ЕС&nbsp;окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро.Европейский фонд мира&nbsp;был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине, уточнило издание.Ранее глава дипломатии Евросоюза&nbsp;Жозеп Боррель&nbsp;предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.Ранее 22 мая Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“ украинского национального агентства по предотвращению коррупции.
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новости, венгрия, украина, петер сийярто, ес, европа, африка
Новости, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, ЕС, Европа, Африка

Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира

18:05 26.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
Встреча глав МИД Белоруссии и Венгрии С. Алейника и П. Сийярто
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Будапешт согласился на увеличение Европейского фонда мира с условием, чтобы добавленные средства не шли на поставки нового оружия для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщили журналисты РИА Новости
Венгрия согласилась на увеличение Европейского фонда мира только с тем условием, чтобы добавленные средства шли на решение проблем нелегальной миграции, а не на поставки нового оружия для Украины.
„"Мы согласились на увеличение Европейского фонда мира с тем условием, чтобы добавленная часть пошла странам Африки и Западных Балкан для увеличения стабильности и сокращения миграционного давления. Но мы не согласились на то, чтобы из добавленной части ЕС финансировал новые поставки оружия Украине“, — сказал Сийярто.
Главы МИД ЕС окончательно утвердили увеличение на 3,5 миллиарда евро финансирования Европейского фонда мира, из которого, в том числе, оплачиваются поставки оружия Украине. С нынешним увеличением общее финансирование Фонда теперь составляет 12 миллиардов евро.
Европейский фонд мира был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине, уточнило издание.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Ранее 22 мая Сийярто заявил, что „венгерская позиция остается твердой, как скала“: Будапешт не согласен на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира на вооружение Украины, пока венгерский банк OTP фигурирует в списке „спонсоров войны“ украинского национального агентства по предотвращению коррупции.
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18:05Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
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