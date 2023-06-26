https://ukraina.ru/20230626/1047565091.html
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией - 26.06.2023 Украина.ру
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
Лидеры НАТО „за кулисами“ признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака
2023-06-26T17:49
2023-06-26T17:49
2023-06-26T17:49
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Некоторые члены НАТО осознают катастрофу, к которой привела поддержка военных планов США против России.По мнению Барака, президент США Джо Байдет заблуждается или лжёт, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории.Аджаму Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась.Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, украина, россия, сша, ес, брюссель, вашингтон, джо байден
Новости, НАТО, Украина, Россия, США, ЕС, Брюссель, Вашингтон, Джо Байден
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
Лидеры НАТО „за кулисами“ признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака
Некоторые члены НАТО осознают катастрофу, к которой привела поддержка военных планов США против России.
"За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России", — отметил он.
По мнению Барака, президент США Джо Байдет заблуждается или лжёт, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории.
Аджаму Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась.
Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.