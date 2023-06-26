Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией - 26.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230626/1047565091.html
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией - 26.06.2023 Украина.ру
Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
Лидеры НАТО „за кулисами“ признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака
2023-06-26T17:49
2023-06-26T17:49
новости
нато
украина
россия
сша
ес
брюссель
вашингтон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_0:302:3076:2032_1920x0_80_0_0_2afc83d3f7842c2cf94ec5eaeb354ddb.jpg.webp
Некоторые члены НАТО осознают катастрофу, к которой привела поддержка военных планов США против России.По мнению Барака, президент США Джо Байдет заблуждается или лжёт, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории.Аджаму Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась.Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_1de4af6e8986375dbebea182975a3ad1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, украина, россия, сша, ес, брюссель, вашингтон, джо байден
Новости, НАТО, Украина, Россия, США, ЕС, Брюссель, Вашингтон, Джо Байден

Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией

17:49 26.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Лидеры НАТО „за кулисами“ признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией, написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии зеленых Аджаму Барака
Некоторые члены НАТО осознают катастрофу, к которой привела поддержка военных планов США против России.
"За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России", — отметил он.
По мнению Барака, президент США Джо Байдет заблуждается или лжёт, когда утверждает, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории.
Аджаму Барака неоднократно критиковал внешнеполитический курс США и Евросоюза. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее высказался, что НАТО заявляет, что не ведёт войну против России, при этом признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась.
Это фактически признание того, что страны НАТО являются прямым участником объявленной против России "гибридной, да горячей войны", указал Лавров.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
08:00
США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокацийНе может не умилять официальная позиция США по вопросу о краткосрочном российском кризисе, вспыхнувшем в ночь на субботу, 24 июня, угрозой гражданской войны, но счастливо преодолённом.
 
НовостиНАТОУкраинаРоссияСШАЕСБрюссельВашингтонДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
18:00Кантемировцы
17:49Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
17:31Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
16:48Лавров рассказал о реакции посла США на события в России
16:27"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
16:15Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера"
14:39Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
14:10СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь
13:25Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня
13:20"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
12:52Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT
12:20Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ
11:48МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины
11:34"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран
10:38В Москве и Московской области отменён режим КТО
10:14Диверсанты для Белоруссии, нагнетание по ЗАЭС, плацдарм у моста. Главное на Украине на утро 26 июня
10:03Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС
09:55Еще поживем! Душный уик-энд в Донецке
09:27Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине
Лента новостейМолния