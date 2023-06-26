Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ - 26.06.2023 Украина.ру
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Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ - 26.06.2023 Украина.ру
Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
Российские военные уверенно обороняются от военной техники ВСУ, в частности, благодаря беспилотникам „Ланцет“, заявил эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive
2023-06-26T17:31
2023-06-26T17:31
новости
украина
россия
всу
"ланцет"
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Российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ.Российский беспилотник „Ланцет“, разработанный дочерней компанией концерна "Калашников", может выполнять как разведывательную, так и атакующую роль. Устройство изготовлено из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограммов, включая 3 кг нагрузки.Сучиу также напомнил о распространившемся в сети видео, на котором "Ланцет" поражает украинскую 122-мм реактивную систему залпового огня "Град" в Донецкой области.Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, всу, "ланцет"
Новости, Украина, Россия, ВСУ, "Ланцет"

Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ

17:31 26.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Российские военные уверенно обороняются от военной техники ВСУ, в частности, благодаря беспилотникам „Ланцет“, заявил эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive
Российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ.
"Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут", — заявил Сучиу.
Российский беспилотник „Ланцет“, разработанный дочерней компанией концерна "Калашников", может выполнять как разведывательную, так и атакующую роль. Устройство изготовлено из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограммов, включая 3 кг нагрузки.
Сучиу также напомнил о распространившемся в сети видео, на котором "Ланцет" поражает украинскую 122-мм реактивную систему залпового огня "Град" в Донецкой области.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 16:07
"Наступление превратится в долгую мясорубку". Запад предлагает Украине подумать о компромиссеДеловая газета The Wall Street Journal – одно из ведущих американских политических медиа, которое традиционно продвигает повестку истеблишмента – публикует пессимистические для Киева статьи о развитии событий на Украине
 
НовостиУкраинаРоссияВСУ"Ланцет"
 
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Заголовок открываемого материала
18:05Глава МИД Венгрии высказался против поставок оружия Украине на средства из Европейского фонда мира
18:00Кантемировцы
17:49Американский политик заявил, что члены НАТО тайно признали катастрофу альянса из-за войны с Россией
17:31Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
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