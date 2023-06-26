https://ukraina.ru/20230626/1047564625.html

Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ

Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ - 26.06.2023 Украина.ру

Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ

Российские военные уверенно обороняются от военной техники ВСУ, в частности, благодаря беспилотникам „Ланцет“, заявил эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive

2023-06-26T17:31

2023-06-26T17:31

2023-06-26T17:31

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"ланцет"

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Российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ.Российский беспилотник „Ланцет“, разработанный дочерней компанией концерна "Калашников", может выполнять как разведывательную, так и атакующую роль. Устройство изготовлено из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограммов, включая 3 кг нагрузки.Сучиу также напомнил о распространившемся в сети видео, на котором "Ланцет" поражает украинскую 122-мм реактивную систему залпового огня "Град" в Донецкой области.Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.

https://ukraina.ru/20230622/1047483497.html

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2023

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новости, украина, россия, всу, "ланцет"