https://ukraina.ru/20230626/1047564625.html
Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ - 26.06.2023 Украина.ру
Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
Российские военные уверенно обороняются от военной техники ВСУ, в частности, благодаря беспилотникам „Ланцет“, заявил эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive
2023-06-26T17:31
2023-06-26T17:31
2023-06-26T17:31
новости
украина
россия
всу
"ланцет"
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Российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ.Российский беспилотник „Ланцет“, разработанный дочерней компанией концерна "Калашников", может выполнять как разведывательную, так и атакующую роль. Устройство изготовлено из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограммов, включая 3 кг нагрузки.Сучиу также напомнил о распространившемся в сети видео, на котором "Ланцет" поражает украинскую 122-мм реактивную систему залпового огня "Град" в Донецкой области.Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.
https://ukraina.ru/20230622/1047483497.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, всу, "ланцет"
Новости, Украина, Россия, ВСУ, "Ланцет"
Американский военный эксперт рассказал, чем российская армия остановила ВСУ
Российские военные уверенно обороняются от военной техники ВСУ, в частности, благодаря беспилотникам „Ланцет“, заявил эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive
Российская армия уверенно обороняется от наступающих украинских сил. Российский беспилотник "Ланцет" стал массовым убийцей военной техники ВСУ.
"Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут", — заявил Сучиу.
Российский беспилотник „Ланцет“, разработанный дочерней компанией концерна "Калашников", может выполнять как разведывательную, так и атакующую роль. Устройство изготовлено из пластика и композитных материалов и весит всего 12 килограммов, включая 3 кг нагрузки.
Сучиу также напомнил о распространившемся в сети видео, на котором "Ланцет" поражает украинскую 122-мм реактивную систему залпового огня "Град" в Донецкой области.
Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотник "Ланцет" самым опасным дроном для киевских силовиков.