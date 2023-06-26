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"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами - 26.06.2023 Украина.ру
"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины и ЕС по присвоению российских активов, а также рассказал об интересах Эммануэля Макрона к объединению БРИКС
2023-06-26T16:27
2023-06-26T16:27
2023-06-26T16:27
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колташов
украина
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эммануэль макрон
брикс
замороженные активы
антироссийские санкции
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00:39 - О планах Украины и ЕС присвоить российские активы; 09:07 - Об эффективности 11-го пакета антироссийских санкций ЕС 16:27 - Почему Эммануэля Макрона не ждут на саммите БРИКС? 21:07 - Об истинных причинах заинтересованности Франции в БРИКС.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, колташов, украина, ес, эммануэль макрон, брикс, замороженные активы, антироссийские санкции, видео
Новости, Видео, Колташов, Украина, ЕС, Эммануэль Макрон, БРИКС, замороженные активы, антироссийские санкции
"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины и ЕС по присвоению российских активов, а также рассказал об интересах Эммануэля Макрона к объединению БРИКС
00:39 - О планах Украины и ЕС присвоить российские активы;
09:07 - Об эффективности 11-го пакета антироссийских санкций ЕС
16:27 - Почему Эммануэля Макрона не ждут на саммите БРИКС?
21:07 - Об истинных причинах заинтересованности Франции в БРИКС.