"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами - 26.06.2023 Украина.ру
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"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами - 26.06.2023 Украина.ру
"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины и ЕС по присвоению российских активов, а также рассказал об интересах Эммануэля Макрона к объединению БРИКС
2023-06-26T16:27
2023-06-26T16:27
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эммануэль макрон
брикс
замороженные активы
антироссийские санкции
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00:39 - О планах Украины и ЕС присвоить российские активы; 09:07 - Об эффективности 11-го пакета антироссийских санкций ЕС 16:27 - Почему Эммануэля Макрона не ждут на саммите БРИКС? 21:07 - Об истинных причинах заинтересованности Франции в БРИКС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, видео, колташов, украина, ес, эммануэль макрон, брикс, замороженные активы, антироссийские санкции, видео
Новости, Видео, Колташов, Украина, ЕС, Эммануэль Макрон, БРИКС, замороженные активы, антироссийские санкции

"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами

16:27 26.06.2023
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины и ЕС по присвоению российских активов, а также рассказал об интересах Эммануэля Макрона к объединению БРИКС
00:39 - О планах Украины и ЕС присвоить российские активы;
09:07 - Об эффективности 11-го пакета антироссийских санкций ЕС
16:27 - Почему Эммануэля Макрона не ждут на саммите БРИКС?
21:07 - Об истинных причинах заинтересованности Франции в БРИКС.
 
НовостиВидеоКолташовУкраинаЕСЭммануэль МакронБРИКСзамороженные активыантироссийские санкции
 
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