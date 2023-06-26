https://ukraina.ru/20230626/1047564192.html

"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами

"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами - 26.06.2023 Украина.ру

"Завезти троянского коня": Колташов о целях Макрона в БРИКС и схемах Киева с европейцами

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Украины и ЕС по присвоению российских активов, а также рассказал об интересах Эммануэля Макрона к объединению БРИКС

2023-06-26T16:27

2023-06-26T16:27

2023-06-26T16:27

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антироссийские санкции

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00:39 - О планах Украины и ЕС присвоить российские активы; 09:07 - Об эффективности 11-го пакета антироссийских санкций ЕС 16:27 - Почему Эммануэля Макрона не ждут на саммите БРИКС? 21:07 - Об истинных причинах заинтересованности Франции в БРИКС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, колташов, украина, ес, эммануэль макрон, брикс, замороженные активы, антироссийские санкции, видео