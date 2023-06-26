Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера" - 26.06.2023 Украина.ру
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Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера"
Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера" - 26.06.2023 Украина.ру
Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о событиях в России, перепутал Россию с Германией, заявив, что ситуация вокруг „Вагнера“ демонстрирует "хрупкость режима в Германии“, сообщили журналисты РИА Новости 26 июня
2023-06-26T16:15
2023-06-26T16:15
новости
зарубежье
нато
йенс столтенберг
россия
германия
чвк "вагнер"
пригожин
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос о событиях в России, отметил „хрупкость режима в Германии“.Журналистка задала генсеку вопрос о том, что в НАТО думают о последствиях событий в России, связанных с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным.Слова Столтенберга вызвали недоумение и смех в зале. В свою очередь, другие участники пресс-конференции в Литве ему со смехом возразили: "В Германии? Режима в Германии?! Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент“, пишет издание.23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.После&nbsp;переговоров с&nbsp;президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер»&nbsp;заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в&nbsp;полевые лагеря.
https://ukraina.ru/20230626/1047555823.html
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новости, зарубежье, нато, йенс столтенберг, россия, германия, чвк "вагнер", пригожин
Новости, Зарубежье, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия, Германия, ЧВК "Вагнер", Пригожин

Столтенберг перепутал Россию и Германию, комментируя события вокруг "Вагнера"

16:15 26.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о событиях в России, перепутал Россию с Германией, заявив, что ситуация вокруг „Вагнера“ демонстрирует "хрупкость режима в Германии“, сообщили журналисты РИА Новости 26 июня
Генеральный секретарь Североатлантического альянса перепутал Россию с Германией, отвечая в Литве на вопрос о событиях в России, отметил „хрупкость режима в Германии“.
"Я думаю, что то, что мы видели в последние дни в России, демонстрирует хрупкость режима в Германии“, — сказал Столтенберг.
Журналистка задала генсеку вопрос о том, что в НАТО думают о последствиях событий в России, связанных с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным.
Слова Столтенберга вызвали недоумение и смех в зале. В свою очередь, другие участники пресс-конференции в Литве ему со смехом возразили: "В Германии? Режима в Германии?! Не в Германии! Простите, но они достаточно стабильны в настоящий момент“, пишет издание.
23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».
Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
08:00
США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокацийНе может не умилять официальная позиция США по вопросу о краткосрочном российском кризисе, вспыхнувшем в ночь на субботу, 24 июня, угрозой гражданской войны, но счастливо преодолённом.
 
НовостиЗарубежьеНАТОЙенс СтолтенбергРоссияГерманияЧВК "Вагнер"Пригожин
 
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