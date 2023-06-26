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Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине - 26.06.2023 Украина.ру
Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
После проведенной тайной встречи по урегулированию конфликта на Украине представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, сообщил немецкий портал Tagesschau
2023-06-26T14:39
2023-06-26T14:39
2023-06-26T14:41
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В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле.По данным издания, к нейтральным странам относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.Портал назвал эту встречу важным шагом на пути к мирным переговорам.Tagesschau приводит информацию, полученную из студии ARD в Брюсселе, согласно которой официальные переговоры могут состояться уже в июле.Информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, украина, россия, китай, индия, юар, бразилия, запад, джейк салливан, сша
Новости, Зарубежье, Украина, Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Запад, Джейк Салливан, США
Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
14:39 26.06.2023 (обновлено: 14:41 26.06.2023)
После проведенной тайной встречи по урегулированию конфликта на Украине представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, сообщил немецкий портал Tagesschau
В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле.
«Конференция в Копенгагене, в которой также принял участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, была направлена на получение поддержки от стран, которые до сих пор были нейтральными», — пишет портал.
По данным издания, к нейтральным странам относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.
Портал назвал эту встречу важным шагом на пути к мирным переговорам.
Tagesschau приводит информацию, полученную из студии ARD в Брюсселе, согласно которой официальные переговоры могут состояться уже в июле.
Информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.
Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.