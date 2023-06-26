Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине - 26.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230626/1047563314.html
Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине - 26.06.2023 Украина.ру
Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
После проведенной тайной встречи по урегулированию конфликта на Украине представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, сообщил немецкий портал Tagesschau
2023-06-26T14:39
2023-06-26T14:41
новости
зарубежье
украина
россия
китай
индия
юар
бразилия
запад
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdcff01150124ca2a563b294a0f11212.jpg
В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле.По данным издания, к нейтральным странам относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.Портал назвал эту встречу важным шагом на пути к мирным переговорам.Tagesschau приводит информацию, полученную из студии ARD в Брюсселе, согласно которой официальные переговоры могут состояться уже в июле.Информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ukraina.ru/20230619/1047339118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/13/1047379586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0834177e6c8bb77f7f6930d322699d75.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, украина, россия, китай, индия, юар, бразилия, запад, джейк салливан, сша
Новости, Зарубежье, Украина, Россия, Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Запад, Джейк Салливан, США

Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине

14:39 26.06.2023 (обновлено: 14:41 26.06.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
После проведенной тайной встречи по урегулированию конфликта на Украине представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, сообщил немецкий портал Tagesschau
В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле.
«Конференция в Копенгагене, в которой также принял участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, была направлена на получение поддержки от стран, которые до сих пор были нейтральными», — пишет портал.
По данным издания, к нейтральным странам относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.
Портал назвал эту встречу важным шагом на пути к мирным переговорам.
Tagesschau приводит информацию, полученную из студии ARD в Брюсселе, согласно которой официальные переговоры могут состояться уже в июле.
Информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.
Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
19 июня, 05:06
Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаВстречей с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилось европейское турне лидеров африканских стран, которые презентовали собственный план мира. Встреча с Владимиром Зеленским предшествовала визиту в Россию. О чем в итоге договорились и каковы перспективы африканского плана урегулирования конфликта — проанализировали эксперты в своих соцсетях
 
НовостиЗарубежьеУкраинаРоссияКитайИндияЮАРБразилияЗападДжейк СалливанСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине
14:10СВР: Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских святынь
13:25Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня
13:20"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
12:52Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT
12:20Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ
11:48МВФ трижды менял правила финансирования ради Украины
11:34"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран
10:38В Москве и Московской области отменён режим КТО
10:14Диверсанты для Белоруссии, нагнетание по ЗАЭС, плацдарм у моста. Главное на Украине на утро 26 июня
10:03Депутат Европарламента оценил перспективы вступления Украины в ЕС
09:55Еще поживем! Душный уик-энд в Донецке
09:27Правительство Австралии выделит 110 млн долларов Украине
09:07Светлый украинский праздник "Дохлой коровы"
08:00США перед Вильнюсским саммитом НАТО. Две недели для подготовки новых антироссийских провокаций
08:00Лидер "Москва". Первая крупная потеря Черноморского флота в Великой Отечественной
06:53"Консервы", которые вскрыл мятеж Пригожина, и другие тайны и открытия смуты
06:30Александр Полищук: Путин не только наказал Пригожина за гордыню, но и до смерти напугал Польшу и ВСУ
05:46Дмитрий Киселев: "Россия еще раз прошла тест на зрелость. Желавшие кровавой сшибки не дождались ее"
18:00Кто вы, мистер Хьюз?
Лента новостейМолния