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Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине

Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине - 26.06.2023 Украина.ру

Немецкие СМИ назвали возможную дату мирных переговоров по Украине

После проведенной тайной встречи по урегулированию конфликта на Украине представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле, сообщил немецкий портал Tagesschau

2023-06-26T14:39

2023-06-26T14:39

2023-06-26T14:41

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В конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле.По данным издания, к нейтральным странам относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.Портал назвал эту встречу важным шагом на пути к мирным переговорам.Tagesschau приводит информацию, полученную из студии ARD в Брюсселе, согласно которой официальные переговоры могут состояться уже в июле.Информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.Россия неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам, однако осенью прошлого года Владимир Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.В Кремле добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ukraina.ru/20230619/1047339118.html

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новости, зарубежье, украина, россия, китай, индия, юар, бразилия, запад, джейк салливан, сша