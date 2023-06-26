https://ukraina.ru/20230626/1047560961.html

Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня

Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня - 26.06.2023 Украина.ру

Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня

СВР сообщила о планах вывезти святыни Киево-Печерской лавры в Европу. Стала известна дата переговоров по Украине. Украинские военные наносят удары по регионам России

2023-06-26T13:25

2023-06-26T13:25

2023-06-26T13:26

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 19 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 7 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм, миномёта 120 мм, на волновахском 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 107 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырех населённых пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Владимировка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Киевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Киевском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.На следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню 26 июня ВСУ выпустили по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 43 снарядов калибром 155 мм."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 26 июня по состоянию на 12:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооружёнными формированиями Украины - Ред.) городов республики: Донецк - Куйбышевский район: соборная мечеть "Ахать-Джами" по пр. Маршала Жукова; - Киевский район: ул. Будапештская, 6 - многоквартирный жилой дом; пр. Партизанский, 64 - многоквартирный жилой дом", - сообщило представительство.Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.Как сообщила администрация Новокаховского городского округа, за минувшие сутки ВСУ выпустили 57 снарядов по территории Херсонской области."Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии снарядов: Алешки – 29; по н.п.Казачьи Лагеря 9 снарядов; Крынки – 7; Днепряны – 12", - отмечалось в сообщении.Позже обстрелы продолжились."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Новой Збурьевки, Старой Збурьевки, Крынок, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется", - сообщила администрация.Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов утром 26 июня заявил об обстреле Токмака."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты около 2:20 совершили обстрел Токмака Запорожской области. Было зафиксировано попадание в РЭС, из-за чего в городе отмечаются перебои с электроснабжением и связью", - написал Рогов в своём телеграм-канале.Также утром 26 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку по ударам по его региону, согласно которой ВСУ выпустили по региону 91 снаряд. При этом обстрелы фиксировали в пяти приграничных районах."В Белгородском районе из артиллерии обстреляно село Красный Хутор – зафиксировано 3 прилета. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередач. В селе Нехотеевка противник сбросил с беспилотников 6 гранат. Пострадавших и разрушений нет. По селу Журавлевка выпущено 8 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 16, по селу Солнцевка - 8. Обошлось без последствий. В селе Наумовка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - написал Гладков в своём телеграм-канале..Также в селе Долгое, расположенном в Валуйском городском округе, было зафиксировано 12 прилетов ствольной артиллерии. Кроме того, системой ПВО был сбит беспилотник противника, в село Бутырки было выпущено 3 противотанковых управляемых ракеты. Как сообщил губернатор, в районе села Тишанка Волоконовского района было выпущено 11 артиллерийских снарядов. В Грайворонском горокруге на окраине села Дроновка беспилотник сбросил одно взрывное устройство, а также по окраине села выпущен минометный снаряд. В села Новостроевка противник сбросил два взрывных устройства при помощи беспилотника."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 4 артиллерийских снаряда, по селу Терезовка – 5, по селу Белянка – 7. Из миномёта обстрелян МАПП Шебекино – зафиксировано 3 прилёта", - указал Гладков.По его словам, в результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Похищение мощейВласти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина."Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", — указано в сообщении.По данным российской разведки, в монастыре уже описали церковное имущество, для перевозки ценностей в Европу выделены деньги.При этом предстоятелю Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают "временно, якобы для сохранности", пока ситуация не вернётся "в нормальное русло"."Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО "Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов" (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что для России защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, "наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже".Ранее с Украины вывезли византийские иконы, которые до этого экспонировали в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.Кроме того, до этого стало известно о плачевном состоянии фресок и мозаик такого памятника древнерусского и византийского зодчества, как Софийский собор."В последние годы на уникальных древних фресках Софийского собора в Киеве – национального памятника архитектуры XI в. и жемчужины мирового культурно-исторического достояния – появились пятнистые поражения. Учёные Национальной академии наук Украины <...> совместно с иностранными партнёрами, прежде всего из Лондонского музея естествознания взялись за выяснение природы этих пятнистых поражений. С помощью современных методов исследователи обнаружили, что доминантными колонизаторами фресок являются плесневые грибы, которые существуют исключительно при пониженной влажности воздуха. Учёным удалось установить, что, образуя органические кислоты, эти грибы способны разрушать минеральную основу фресок, растворять ее основной минерал – кальцит – и другие ее составляющие и одновременно переосаждать освобожденные металлы, формируя вторичные биоминары грибного происхождения. Например, в пятнах нашли многочисленные кристаллы вторичного биоминерала – малата кальция. Это довольно редкое явление, которое может служить специфическим минеральным маркером активности плесневых грибов в местах повреждений", - сообщила Национальная академия наук Украины 15 февраля.Несмотря на это, в соборе не прекратили массовые мероприятия: так, там регулярно происходит церемония выпуска военных капелланов, которых готовят совместно с раскольничьей структурой "Православная церковь Украины". Некоторых настораживает активное участие в исследованиях в соборе британских специалистов — Великобритания печально известно своим мародёрством и вывозом ценностей народов мира, а Британский музей давно приобрёл славу "склада награбленного", что нашло отражение даже в мемах в интернете. Некоторые опасаются, что британцы могут демонтировать, и, под видом реставрационных работ, вывезти фрески и мозаики из Софийского собора.ПереговорыВ конце июня в Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, где участвовали представители Запада, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщил портал Tagesschau. По информации издания, дипломаты из этих стран решили провести официальные переговоры по перемирию на Украине в июле."Конференция в Копенгагене, в которой также принял участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, была направлена на получение поддержки от стран, которые до сих пор были нейтральными", — сообщил портал, указав, что к последним и относятся Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай.При этом информацию о том, что официальные переговоры могут состояться уже в июле, не подтверждают ни российские, ни украинские власти.Примечательно, что Салливан является одним из американских "ястребов".

https://ukraina.ru/20230626/1047558518.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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