"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено - 26.06.2023 Украина.ру
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"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено - 26.06.2023 Украина.ру
"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на утро 26 июня не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник
2023-06-26T13:20
2023-06-26T13:20
новости
россия
вс рф
пригожин
чвк "вагнер"
мятеж
генпрокуратура
кремль
александр лукашенко
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На утро 26 июня уголовное дело по статье 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ в отношении основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться.23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После&nbsp;переговоров с&nbsp;президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер»&nbsp;заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в&nbsp;полевые лагеря.Вечером 24&nbsp;июня в&nbsp;Кремле&nbsp;заявили, что&nbsp;Пригожин&nbsp;сможет уйти в&nbsp;Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о&nbsp;том, что дело против основателя ЧВК «Вагнер» о&nbsp;вооруженном мятеже будет прекращено, а участников похода на&nbsp;Москву&nbsp;преследовать не будут «с учетом их заслуг на&nbsp;фронте».
https://ukraina.ru/20230626/1047560525.html
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новости, россия, вс рф, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, генпрокуратура, кремль, александр лукашенко
Новости, Россия, ВС РФ, Пригожин, ЧВК "Вагнер", мятеж, генпрокуратура, Кремль, Александр Лукашенко

"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено

13:20 26.06.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанк Евгений Пригожин
 Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на утро 26 июня не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник
На утро 26 июня уголовное дело по статье 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ в отношении основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться.
„Постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Для принятия иного решения прошло слишком мало времени“, - сообщил источник издания.
23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».
Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
12:52
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYTУкраина не смогла воспользоваться ситуацией, произошедшей в России в минувшие выходные, на поле боя, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, сообщили журналисты газеты New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков
После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
Вечером 24 июня в Кремле заявили, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о том, что дело против основателя ЧВК «Вагнер» о вооруженном мятеже будет прекращено, а участников похода на Москву преследовать не будут «с учетом их заслуг на фронте».
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Вчера, 17:23
В революции нет романтики – эксперты о мятеже Пригожина"Поход справедливости" Пригожина на Москву - вооруженный мятеж, начало смуты или военный переворот? О том, что произошло 23-24 июня и какие политические выводы следуют сделать всем россиянам высказывались эксперты.
 
НовостиРоссияВС РФПригожинЧВК "Вагнер"мятежгенпрокуратураКремльАлександр Лукашенко
 
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Заголовок открываемого материала
13:25Похищение мощей, переговоры, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 июня
13:20"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
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