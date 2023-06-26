https://ukraina.ru/20230626/1047560808.html
"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено - 26.06.2023 Украина.ру
"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на утро 26 июня не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник
2023-06-26T13:20
2023-06-26T13:20
2023-06-26T13:20
новости
россия
вс рф
пригожин
чвк "вагнер"
мятеж
генпрокуратура
кремль
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046794656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9444febe7c9779187b635ec83076845.jpg
На утро 26 июня уголовное дело по статье 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ в отношении основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться.23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.Вечером 24 июня в Кремле заявили, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о том, что дело против основателя ЧВК «Вагнер» о вооруженном мятеже будет прекращено, а участников похода на Москву преследовать не будут «с учетом их заслуг на фронте».
https://ukraina.ru/20230626/1047560525.html
https://ukraina.ru/20230625/1047551981.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046794656_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1ac47b944db3d57d2b46811a7cb56465.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, генпрокуратура, кремль, александр лукашенко
Новости, Россия, ВС РФ, Пригожин, ЧВК "Вагнер", мятеж, генпрокуратура, Кремль, Александр Лукашенко
"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на утро 26 июня не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник
На утро 26 июня уголовное дело по статье 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ в отношении основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться.
„Постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. Для принятия иного решения прошло слишком мало времени“, - сообщил источник издания.
23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».
Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.
Вечером 24 июня в Кремле заявили, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о том, что дело против основателя ЧВК «Вагнер» о вооруженном мятеже будет прекращено, а участников похода на Москву преследовать не будут «с учетом их заслуг на фронте».