https://ukraina.ru/20230626/1047560808.html

"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено

"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено - 26.06.2023 Украина.ру

"Ъ": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин остается под следствием, уголовное дело не прекращено

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на утро 26 июня не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник

2023-06-26T13:20

2023-06-26T13:20

2023-06-26T13:20

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александр лукашенко

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На утро 26 июня уголовное дело по статье 279 УК РФ „Вооруженный мятеж“ в отношении основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина не прекращено и продолжает расследоваться.23 июня Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании и заявил, что его бойцы выдвигаются на Москву c «маршем справедливости».Минобороны назвало эти сообщения об ударах ВС РФ провокацией. Генпрокуратура возбудила головное дело в отношении Пригожина за организацию вооруженного мятежа.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко стороны договорились о „приемлемом варианте развязке ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании“. По результатам переговоров глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.Вечером 24 июня в Кремле заявили, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него будет прекращено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил о том, что дело против основателя ЧВК «Вагнер» о вооруженном мятеже будет прекращено, а участников похода на Москву преследовать не будут «с учетом их заслуг на фронте».

https://ukraina.ru/20230626/1047560525.html

https://ukraina.ru/20230625/1047551981.html

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новости, россия, вс рф, пригожин, чвк "вагнер", мятеж, генпрокуратура, кремль, александр лукашенко