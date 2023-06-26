https://ukraina.ru/20230626/1047560525.html

Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT

Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT - 26.06.2023 Украина.ру

Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT

Украина не смогла воспользоваться ситуацией, произошедшей в России в минувшие выходные, на поле боя, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, сообщили журналисты газеты New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков

2023-06-26T12:52

2023-06-26T12:52

2023-06-26T12:52

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пригожин

чвк "вагнер"

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Украина не смогла воспользоваться на поле боя напряженной ситуацией в России, так как российские войска уверенно держали оборону на позициях.Ситуация вокруг событий, связанных с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным, не заставила ни одно российское подразделение покинуть свои позиции на поле боя, отметили журналисты статьи со ссылкой на американских чиновников.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщила 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властям.

https://ukraina.ru/20230625/1047551560.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, россия, украина, пригожин, чвк "вагнер"