Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT - 26.06.2023 Украина.ру
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Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT - 26.06.2023 Украина.ру
Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT
Украина не смогла воспользоваться ситуацией, произошедшей в России в минувшие выходные, на поле боя, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, сообщили журналисты газеты New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков
2023-06-26T12:52
2023-06-26T12:52
новости
зарубежье
россия
украина
пригожин
чвк "вагнер"
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Украина не смогла воспользоваться на поле боя напряженной ситуацией в России, так как российские войска уверенно держали оборону на позициях.Ситуация вокруг событий, связанных с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным, не заставила ни одно российское подразделение покинуть свои позиции на поле боя, отметили журналисты статьи со ссылкой на американских чиновников.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщила 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властям.
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Новости
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452
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новости, зарубежье, россия, украина, пригожин, чвк "вагнер"
Новости, Зарубежье, Россия, Украина, Пригожин, ЧВК "Вагнер"

Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT

12:52 26.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Украина не смогла воспользоваться ситуацией, произошедшей в России в минувшие выходные, на поле боя, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, сообщили журналисты газеты New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков
Украина не смогла воспользоваться на поле боя напряженной ситуацией в России, так как российские войска уверенно держали оборону на позициях.

"Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но... в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться“, - говорится в статье.

Ситуация вокруг событий, связанных с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным, не заставила ни одно российское подразделение покинуть свои позиции на поле боя, отметили журналисты статьи со ссылкой на американских чиновников.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщила 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властям.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Вчера, 15:05
WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные Американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня
 
НовостиЗарубежьеРоссияУкраинаПригожинЧВК "Вагнер"
 
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