Киев не смог воспользоваться ситуацией в России на поле боя — NYT
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украина не смогла воспользоваться ситуацией, произошедшей в России в минувшие выходные, на поле боя, но еще может попытаться извлечь выгоду для себя, сообщили журналисты газеты New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков
Украина не смогла воспользоваться на поле боя напряженной ситуацией в России, так как российские войска уверенно держали оборону на позициях.
"Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но... в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться“, - говорится в статье.
Ситуация вокруг событий, связанных с основателем ЧВК „Вагнер“ Евгением Пригожиным, не заставила ни одно российское подразделение покинуть свои позиции на поле боя, отметили журналисты статьи со ссылкой на американских чиновников.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону "вагнеровцы" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блок-посты.
До этого Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в ракетно-бомбовых ударах по лагерям компании. Минобороны назвало эти сообщения провокацией.
Издание The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщила 24 июня сообщило, что американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня о готовящемся мятеже, но скрыли эти данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота, и не хотели помогать российским властям.
Вчера, 15:05WP: разведслужбы США узнали о подготовке мятежа две недели назад, но скрыли данные Американские разведывательные службы предупредили Белый дом ещё в середине июня, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин готовит мятеж, сообщила газета Washington Post со ссылкой на чиновников 24 июня