Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ - 26.06.2023 Украина.ру
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Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ
Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ - 26.06.2023 Украина.ру
Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ
Германия выступает против передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, сообщила газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников
2023-06-26T12:20
2023-06-26T12:22
новости
зарубежье
ес
еврокомиссия
замороженные активы
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германия
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Германия выступает против идеи ЕС передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины, это вызывает сложные финансовые и юридические вопросы.Высокопоставленные чиновники ФРГ выразили сомнения, что план получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки, сообщила газета.В то же время представитель МИД ФРГ заявил, что России „придётся заплатить за ущерб, который она причинила на Украине“, настаивая на том, что Германия делает „всё, что может по закону“, чтобы найти и заморозить активы российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями, уточняет издание.Идея использования российских средств для восстановления Украины вызвала "сложные финансовые и юридические вопросы“, сказано в статье."Это создаст кучу неприятностей", - приводит издание слова еще одного немецкого чиновника, который отметил, что ситуация может создать прецедент для других стран, в частности, в вопросе требований Польши о выплате Германией репараций за ущерб Второй мировой войны.Издание приводит слова главы немецкого минюста Марко Бушманна, который изучил предложения ЕС по изъятию активов российского центрального банка и пришел к выводу, что они юридически неосуществимы. При этом представитель Бушманна отказался от комментариев."Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным ... Это сложнее, чем кто-либо думал на начальном этапе", - приводит издание слова одного из европейских дипломатов.Ранее сообщалось, что идея Еврокомиссии по перенаправлению выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине опасна, так как может подорвать доверие к евро как мировой валюте.Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич комментируя посягательство Еврокомиссии на российские активы, заявил конфискацией активов сложно будет добиться чего-либо.Вопрос заключается в том, что никто не захочет покупать конфискованное российское имущество или недвижимость из-за отсутствия законных оснований. Неизвестно, сможет ли новый собственник сохранить имущество после завершения конфликта, добавил Синчич.
https://ukraina.ru/20230622/1047462142.html
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Новости, Зарубежье, ЕС, Еврокомиссия, замороженные активы, Россия, Украина, ФРГ, МИД ФРГ, Германия

Германия выступает против передачи замороженных российских активов Украине — СМИ

12:20 26.06.2023 (обновлено: 12:22 26.06.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германия выступает против передачи замороженных российских активов на восстановление Украины, сообщила газета Financial Times со ссылкой на ряд правительственных чиновников
Германия выступает против идеи ЕС передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины, это вызывает сложные финансовые и юридические вопросы.
"Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ РФ (с целью передачи их — ред.) на восстановление Украины", - пишет издание.
Высокопоставленные чиновники ФРГ выразили сомнения, что план получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки, сообщила газета.
В то же время представитель МИД ФРГ заявил, что России „придётся заплатить за ущерб, который она причинила на Украине“, настаивая на том, что Германия делает „всё, что может по закону“, чтобы найти и заморозить активы российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями, уточняет издание.
Идея использования российских средств для восстановления Украины вызвала "сложные финансовые и юридические вопросы“, сказано в статье.
"Это создаст кучу неприятностей", - приводит издание слова еще одного немецкого чиновника, который отметил, что ситуация может создать прецедент для других стран, в частности, в вопросе требований Польши о выплате Германией репараций за ущерб Второй мировой войны.
Издание приводит слова главы немецкого минюста Марко Бушманна, который изучил предложения ЕС по изъятию активов российского центрального банка и пришел к выводу, что они юридически неосуществимы. При этом представитель Бушманна отказался от комментариев.
"Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным ... Это сложнее, чем кто-либо думал на начальном этапе", - приводит издание слова одного из европейских дипломатов.
Российский рубль Кремль - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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Ранее сообщалось, что идея Еврокомиссии по перенаправлению выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине опасна, так как может подорвать доверие к евро как мировой валюте.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич комментируя посягательство Еврокомиссии на российские активы, заявил конфискацией активов сложно будет добиться чего-либо.
Вопрос заключается в том, что никто не захочет покупать конфискованное российское имущество или недвижимость из-за отсутствия законных оснований. Неизвестно, сможет ли новый собственник сохранить имущество после завершения конфликта, добавил Синчич.
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