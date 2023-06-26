https://ukraina.ru/20230626/1047559505.html

"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран

"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран - 26.06.2023 Украина.ру

"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран

Многие страны, включая западные, оказались в критическом положении из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости 26 июня

2023-06-26T11:34

2023-06-26T11:34

2023-06-26T11:34

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Очень многие страны по всему миру, включая Запад, оказались в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга.В основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики, включая накачку денег в экономику с целью оживить ее, подчеркнул Можин.Экономика Япония является отличным примером того, как можно „тянуть резину и избегать дефолта“ очень долго, считает он, но японская экономика уже 30 лет не растёт. Итальянская экономика не растёт уже 20 лет. Всё это — последствия закаливающего уровня госдолга, в первую очередь."Европа сегодня почти вся в долгах: Великобритания, Франция, Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии“, — сказал представитель от России.„Больная экономика лечится через боль" и других способов не существует, заявил Можин. Он указал на необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции, которые убивают экономический рост и увеличивают стоимость заимствований.При огромном госдолге необходима бюджетная консолидация — достижение бюджетного профицита. Это требует либо повышения налогов в целях увеличения доходов бюджета, либо сокращения бюджетных расходов.По мнению эксперта, Запад не может справиться со стоящими вызовами, поскольку в этих государствах "властвует популизм“. Политическая система западных стран зиждется на краткосрочных показателях.„Нужно любой ценой добиться хорошего роста и низкого уровня безработицы уже сегодня, иначе можно проиграть предстоящие выборы. А выборы там проводятся почти каждый год", - добавил он.Как отметил Можин, оказавшиеся в критическом долговом положении государства способны долгое время избегать дефолта за счет выпуска новых гособлигаций и принуждения собственных банков этот госдолг покупать.Европа, по его словам, постепенно будет превращаться в страну среднего уровня жизни, так как власти не способны „допустить боль“, резюмировал Можин.

https://ukraina.ru/20230602/1046841587.html

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новости, россия, запад, зарубежье, мвф, госдолг, япония, португалия, великобритания, франция, испания, греция, италия