"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран - 26.06.2023 Украина.ру
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"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран
"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран - 26.06.2023 Украина.ру
"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран
Многие страны, включая западные, оказались в критическом положении из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости 26 июня
2023-06-26T11:34
2023-06-26T11:34
новости
россия
запад
зарубежье
мвф
госдолг
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Очень многие страны по всему миру, включая Запад, оказались в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга.В основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики, включая накачку денег в экономику с целью оживить ее, подчеркнул Можин.Экономика Япония является отличным примером того, как можно „тянуть резину и избегать дефолта“ очень долго, считает он, но японская экономика уже 30 лет не растёт. Итальянская экономика не растёт уже 20 лет. Всё это — последствия закаливающего уровня госдолга, в первую очередь."Европа сегодня почти вся в долгах: Великобритания, Франция, Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии“, — сказал представитель от России.„Больная экономика лечится через боль" и других способов не существует, заявил Можин. Он указал на необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции, которые убивают экономический рост и увеличивают стоимость заимствований.При огромном госдолге необходима бюджетная консолидация — достижение бюджетного профицита. Это требует либо повышения налогов в целях увеличения доходов бюджета, либо сокращения бюджетных расходов.По мнению эксперта, Запад не может справиться со стоящими вызовами, поскольку в этих государствах "властвует популизм“. Политическая система западных стран зиждется на краткосрочных показателях.„Нужно любой ценой добиться хорошего роста и низкого уровня безработицы уже сегодня, иначе можно проиграть предстоящие выборы. А выборы там проводятся почти каждый год", - добавил он.Как отметил Можин, оказавшиеся в критическом долговом положении государства способны долгое время избегать дефолта за счет выпуска новых гособлигаций и принуждения собственных банков этот госдолг покупать.Европа, по его словам, постепенно будет превращаться в страну среднего уровня жизни, так как власти не способны „допустить боль“, резюмировал Можин.
https://ukraina.ru/20230602/1046841587.html
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Новости, Россия, Запад, Зарубежье, МВФ, госдолг, Япония, Португалия, Великобритания, Франция, Испания, Греция, Италия

"Европа почти вся в долгах". Можин рассказал о критическом положении западных стран

11:34 26.06.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставитель России в МВФ Алексей Можин на заседании рабочей группы по реформированию международной финансовой архитектуры.
Представитель России в МВФ Алексей Можин на заседании рабочей группы по реформированию международной финансовой архитектуры. - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Многие страны, включая западные, оказались в критическом положении из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости 26 июня
Очень многие страны по всему миру, включая Запад, оказались в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга.
"После ковида, после того как был большой спад в экономике, соответственно, выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга. Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны", - сказал Можин.
В основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики, включая накачку денег в экономику с целью оживить ее, подчеркнул Можин.
Экономика Япония является отличным примером того, как можно „тянуть резину и избегать дефолта“ очень долго, считает он, но японская экономика уже 30 лет не растёт. Итальянская экономика не растёт уже 20 лет. Всё это — последствия закаливающего уровня госдолга, в первую очередь.
"Европа сегодня почти вся в долгах: Великобритания, Франция, Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии“, — сказал представитель от России.
„Больная экономика лечится через боль" и других способов не существует, заявил Можин. Он указал на необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции, которые убивают экономический рост и увеличивают стоимость заимствований.
При огромном госдолге необходима бюджетная консолидация — достижение бюджетного профицита. Это требует либо повышения налогов в целях увеличения доходов бюджета, либо сокращения бюджетных расходов.
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По мнению эксперта, Запад не может справиться со стоящими вызовами, поскольку в этих государствах "властвует популизм“. Политическая система западных стран зиждется на краткосрочных показателях.
„Нужно любой ценой добиться хорошего роста и низкого уровня безработицы уже сегодня, иначе можно проиграть предстоящие выборы. А выборы там проводятся почти каждый год", - добавил он.
Как отметил Можин, оказавшиеся в критическом долговом положении государства способны долгое время избегать дефолта за счет выпуска новых гособлигаций и принуждения собственных банков этот госдолг покупать.
Европа, по его словам, постепенно будет превращаться в страну среднего уровня жизни, так как власти не способны „допустить боль“, резюмировал Можин.
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