Кантемировцы - 26.06.2023 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20230626/1047520303.html
Кантемировцы
Кантемировцы - 26.06.2023 Украина.ру
Кантемировцы
В декабре 1942 года года в ходе операции "Малый Сатурн" 17-й танковый корпус Павла Полубоярова добыл статус гвардейского. Именно тогда, на полпути из Воронежа в Ворошиловград (ныне — Луганск), его танки прошли через посёлок с необычным названием Кантемировка.
2023-06-26T18:00
2023-06-26T18:00
история
история
история украины
история новороссии
великая отечественная война
петр i
слобожанщина
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Соединение, прославившее в России имя молдавской аристократической династии Кантемиров, возникло в июне 1942 года в Сталинграде и 25 числа было включено в состав Брянского фронта. Но вот как же на его пути появилась Кантемировка? Не Молдавия ведь и не московское Царицыно.Танки в КантемировкеОперация "Малый Сатурн" или Среднедонская операция советских войск преследовала целью помешать действиям немецко-итальянско-румынской группы армий Манштейнапо деблокированию сталинградской группировки Паулюса.Кантемировка являлась важным логистическим центром в борьбе за Сталинград. Сюда по железной дороге поступали грузы, которые затем самолётами переправлялись окружённым немцам. Здесь было множество военных складов, базировались штабы, мастерские, госпитали. В окрестностях районного центра немцами и итальянцами были созданы три концентрационных лагеря для военнопленных и местных жителей.Взятие советскими войсками Кантемировки 19 декабря было абсолютно неожиданным для противника и являлось следствием прорыва оборонительных позиций 8-й итальянской армии вдоль правого берега Дона. 17-й танковый корпус был введён в образовавшуюся брешь и действовал на правом фланге советских войск. Его задачей было не допустить контрудара с запада, способного затормозить наступление.Овладению Кантемировкой предшествовал ночной 25-километровый марш советских танков по вражеским тылам. Для обеспечения фактора неожиданности войска Полубоярова не стали штурмовать посёлок по кратчайшему пути, а обошли Кантемировку и устремились на неё с тыла.Этот успех советских войск принёс большие трофеи, добил 2-й итальянский армейский корпус, потряс систему снабжения немцев в Сталинграде.Славное имяВ начале 1943 года по итогам Среднедонской операции танковый корпус Полубоярова вместе со статусом гвардейского, получил почётное наименование Кантемировский.В дальнейшем Кантемировский танковый корпус участвовал в боях на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандомирском плацдарме. Также он освобождал Краков, Прагу, вёл упорные бои под Дрезденом, вышел на соединение с союзниками на Эльбе.Бессменный командир Кантемировского гвардейского корпуса, генерал Полубояров 15 раз персонально упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего СССР. До конца войны танковое соединение удостоилось орденов Ленина и Красного Знамени, а сам Полубояров — звания Героя Советского Союза.В память о судьбоносных боях на Среднем Дону улица Кантемировская появилась в Ленинграде. Затем в "северной столице" был возведён и Кантемировский мост. А в честь прославленного танкового корпуса была названа одна из улиц Москвы и станция столичного метрополитена.Так, благодаря боевым действиям Великой Отечественной и вопреки исторической политике советских властей 20 — начала 40-х годов имя Кантемира вновь зазвучало в информационном пространстве России и Союза ССР.Ведь ещё в 1935 году Советское правительство передало останки, приписываемые Дмитрию Кантемиру, Румынии для перезахоронения. Это решение являлось весьма спорным, поскольку на тот момент в составе СССР уже существовал субъект под названием Молдавская Автономная ССР, а, как известно, Кантемир в XVIII возглавлял именно Молдавское княжество.От Прута до ДонаПосле неудачного для Петра I Прутского похода император щедро отблагодарил молдавского господаря, перешедшего на сторону России.Дмитрий Кантемир получил титул светлости, значительную пенсию, имения под Москвой и на территории нынешних Орловской и Воронежской областей.В Подмосковье ему принадлежало имение Чёрная Грязь, на месте которого впоследствии возник дворцово-парковый ансамбль Царицыно. Кстати, именно здесь, в бывшем имении Кантемира Екатерина II ратифицировала Кучук-Кайнарджийский мир с Османской империей.В имении близ Орла в 1715 году (тогда это был Севский уезд) Кантемир основал селение Дмитровка (ныне — город Дмитров). Здесь в 1723 году закончилась жизнь великого сподвижника Петра I.Наконец, самое южное имение Кантемира располагалось на границе с Крымским ханством, в "Воронежской украине". Вокруг этого имения разыгралась довольно драматичная семейная история.Эти владения Кантемир желал оставить младшему сыну Антиоху(известному впоследствии литератору и дипломату). Однако старший брат потенциального наследника — Константин, за счёт связей своего влиятельного тестя Дмитрия Голицына, сумел после смертей Дмитрия и императора забрать имение себе. Произошло это в 1727 году, но до 1735-го шла тяжба из-за имения между Константином и его мачехой Анастасией Трубецкой. Удача и на сей раз была на стороне Константина.В 1756 году Константин Дмитриевич стал главнокомандующим слободскими полками, на территории одного из которых (Острогожского) находилась слобода, впоследствии названной Константиновкой-Кантемировкой. Её населяли в основном слободские казаки и крестьяне-"черкасы".У Константина Кантемира на момент назначения фактическим губернатором Слободской Украины в регионе не было иной недвижимости кроме ветхого деревянного дома в Ахтырке. Будущая Константиновка-Кантемировка была выбрана в качестве княжеского имения.Её строительство осуществлялось силами Богучарской, Меловатской, Осиновской и других сотен Острогожского полка. Здесь возвели деревянную Дмитриевскую церковь, деревянный господский дом со службами, двор для управителя, хозяйственные постройки. Дворы были обнесены тыном.Вокруг резиденции ставили свои дворы поселяне — вольные черкасы, казачьи свойственники и подпомощники, выходцы из разных слобод. Они привлекались пятилетним освобождением от уплаты податей и от повинностей, а также плодородными землями.Коррупционный финалКантемир-младший любил свою резиденцию неподалёку от Дона. Часто приезжал сюда, осматривал лошадей, другой скот и сенокосы.В 1762 году в Константиновке уже было около 100 дворов. Князь попытался оформить селение в собственность (на имя своей жены как часто водится у отечественных чиновников). При помощи услужливых Острогожских старшин в 1758-59 годах было организовано отчуждение земель селения из ведения полка через ряд подставных лиц и фиктивных сделок.Однако вскоре у князя возник конфликт с полковой старшиной и, в частности, с бригадиром Дмитрием Банческулом, а также капитаном слободского гусарского полка Страфиновичем.В Петербург на Кантемира был направлен донос с обвинением в фальшивой покупке земли у Богучарских казаков и самовольном создании слободы Константиновки, использовании слободского населения в частных работах.Позиции Константина в отстаивании за собой Кантемировки были очень уязвимы тем, что формально на этих землях было запрещено создавать постоянные поселения. Ещё со времён подавления Булавинского восстания земли, прилегающие к владениям донских казаков, должны были оставаться незаселёнными. Константин обошёл этот запрет, указав в качестве места расположения имения Валуйский уезд Белгородской губернии.В 1763 году Сенат учредил следственную комиссию о слободских полках, которая должна была рассмотреть дела о злоупотреблениях местных чиновников различных уровней. Спустя год Константин Кантемир был отстранен от должности главнокомандующего слободскими полками и уволен в отставку. А ещё через год и сами полки вошли в состав Слободско-Украинской губернии.Во время генерального межевания земель в 1774 года в Константиновке насчитывалось 250 дворов с населением 2385 человек. Населённый пункт располагался на важной дороге из Калитвы в Беловодск. Зажиточные обыватели занимались скотоводством, торговлей, винокурением, перевозкой на волах казенной соли, но основным занятием жителей было земледелие.Долгое время у посёлка сохранялось двойное название Константиновка-Кантемировка, пока, наконец, вторая часть его наименования не возобладала.Стратегический узелИмение на Дону не принесло счастья династии Кантемиров, но, во многом, обессмертило их имя в России. Это проявилось и в том, что на гербах поселения Кантемировка и Кантемировского района Воронежской области сейчас используется элемент родового герба Кантемиров: две выходящие из облаков руки, совершающих рукопожатие. Образ рукопожатия на фамильном гербе символизировал верность, тогда как облака указывали на возвышенную, неземную природу верности.Сегодня Кантемировский регион продолжает играть важную роль в российской внешней и оборонной политике.Ведь именно здесь в 2015 году вступила в строй компрессорная станция "Писаревка", при помощи которой газ подаётся в "Турецкий поток". Напомним, что значительную часть своей жизни Дмитрий Кантемир провёл в Османской империи, снискав благосклонность Порты.По территории Кантемировского района проходит железнодорожная линия "Журавка — Миллерово", введённая в 2017 году для следования поездов в обход Украины.В 2019 году Кантемировский район стал побратимом города Кантемир в Республике Молдова.Наконец несмотря на то, что прославленное Кантемировское соединение Российской армии (теперь это 4-я гвардейская танковая дивизия) расквартировано преимущественно в подмосковном Наро-Фоминске тесные узы связывают его с казачеством. За годы его существования тысячи казаков, в т.ч. с Дона прошли службу в рядах танкистов-кантемировцев.Так что тысячи россиян сегодня вполне обоснованно могут назвать себя "кантемировцами".
https://ukraina.ru/20230202/1042715726.html
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Игорь Иваненко
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история, история украины, история новороссии, великая отечественная война, петр i, слобожанщина
История, История, история Украины, история Новороссии, Великая Отечественная война, Петр I, Слобожанщина

Кантемировцы

18:00 26.06.2023
 
© Public domainЭмблема 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии
Эмблема 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии
© Public domain
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
В декабре 1942 года года в ходе операции "Малый Сатурн" 17-й танковый корпус Павла Полубоярова добыл статус гвардейского. Именно тогда, на полпути из Воронежа в Ворошиловград (ныне — Луганск), его танки прошли через посёлок с необычным названием Кантемировка.
Соединение, прославившее в России имя молдавской аристократической династии Кантемиров, возникло в июне 1942 года в Сталинграде и 25 числа было включено в состав Брянского фронта. Но вот как же на его пути появилась Кантемировка? Не Молдавия ведь и не московское Царицыно.
Танки в Кантемировке
Операция "Малый Сатурн" или Среднедонская операция советских войск преследовала целью помешать действиям немецко-итальянско-румынской группы армий Манштейнапо деблокированию сталинградской группировки Паулюса.
Кантемировка являлась важным логистическим центром в борьбе за Сталинград. Сюда по железной дороге поступали грузы, которые затем самолётами переправлялись окружённым немцам. Здесь было множество военных складов, базировались штабы, мастерские, госпитали. В окрестностях районного центра немцами и итальянцами были созданы три концентрационных лагеря для военнопленных и местных жителей.
Взятие советскими войсками Кантемировки 19 декабря было абсолютно неожиданным для противника и являлось следствием прорыва оборонительных позиций 8-й итальянской армии вдоль правого берега Дона. 17-й танковый корпус был введён в образовавшуюся брешь и действовал на правом фланге советских войск. Его задачей было не допустить контрудара с запада, способного затормозить наступление.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 04:06
Переломный момент истории. 80 лет победы под Сталинградом80 лет назад – 2 февраля 1943 года – завершилась Сталинградская битва. После ожесточенного сопротивления на берегах Волги капитулировали девяносто тысяч немецких солдат и офицеров во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом. Ударная группировка вермахта, окруженная Красной Армией, окончательно прекратила борьбу и перестала существовать.
Овладению Кантемировкой предшествовал ночной 25-километровый марш советских танков по вражеским тылам. Для обеспечения фактора неожиданности войска Полубоярова не стали штурмовать посёлок по кратчайшему пути, а обошли Кантемировку и устремились на неё с тыла.
Этот успех советских войск принёс большие трофеи, добил 2-й итальянский армейский корпус, потряс систему снабжения немцев в Сталинграде.
Славное имя
В начале 1943 года по итогам Среднедонской операции танковый корпус Полубоярова вместе со статусом гвардейского, получил почётное наименование Кантемировский.
В дальнейшем Кантемировский танковый корпус участвовал в боях на Курской дуге, Донбассе, Правобережной Украине, Дукельском перевале, Сандомирском плацдарме. Также он освобождал Краков, Прагу, вёл упорные бои под Дрезденом, вышел на соединение с союзниками на Эльбе.
Бессменный командир Кантемировского гвардейского корпуса, генерал Полубояров 15 раз персонально упоминался в приказах Верховного Главнокомандующего СССР. До конца войны танковое соединение удостоилось орденов Ленина и Красного Знамени, а сам Полубояров — звания Героя Советского Союза.
В память о судьбоносных боях на Среднем Дону улица Кантемировская появилась в Ленинграде. Затем в "северной столице" был возведён и Кантемировский мост. А в честь прославленного танкового корпуса была названа одна из улиц Москвы и станция столичного метрополитена.
Так, благодаря боевым действиям Великой Отечественной и вопреки исторической политике советских властей 20 — начала 40-х годов имя Кантемира вновь зазвучало в информационном пространстве России и Союза ССР.
Ведь ещё в 1935 году Советское правительство передало останки, приписываемые Дмитрию Кантемиру, Румынии для перезахоронения. Это решение являлось весьма спорным, поскольку на тот момент в составе СССР уже существовал субъект под названием Молдавская Автономная ССР, а, как известно, Кантемир в XVIII возглавлял именно Молдавское княжество.
От Прута до Дона
После неудачного для Петра I Прутского похода император щедро отблагодарил молдавского господаря, перешедшего на сторону России.
Дмитрий Кантемир получил титул светлости, значительную пенсию, имения под Москвой и на территории нынешних Орловской и Воронежской областей.
23 июля 2021, 16:00
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В Подмосковье ему принадлежало имение Чёрная Грязь, на месте которого впоследствии возник дворцово-парковый ансамбль Царицыно. Кстати, именно здесь, в бывшем имении Кантемира Екатерина II ратифицировала Кучук-Кайнарджийский мир с Османской империей.
В имении близ Орла в 1715 году (тогда это был Севский уезд) Кантемир основал селение Дмитровка (ныне — город Дмитров). Здесь в 1723 году закончилась жизнь великого сподвижника Петра I.
Наконец, самое южное имение Кантемира располагалось на границе с Крымским ханством, в "Воронежской украине". Вокруг этого имения разыгралась довольно драматичная семейная история.
Эти владения Кантемир желал оставить младшему сыну Антиоху(известному впоследствии литератору и дипломату). Однако старший брат потенциального наследника — Константин, за счёт связей своего влиятельного тестя Дмитрия Голицына, сумел после смертей Дмитрия и императора забрать имение себе. Произошло это в 1727 году, но до 1735-го шла тяжба из-за имения между Константином и его мачехой Анастасией Трубецкой. Удача и на сей раз была на стороне Константина.
В 1756 году Константин Дмитриевич стал главнокомандующим слободскими полками, на территории одного из которых (Острогожского) находилась слобода, впоследствии названной Константиновкой-Кантемировкой. Её населяли в основном слободские казаки и крестьяне-"черкасы".
У Константина Кантемира на момент назначения фактическим губернатором Слободской Украины в регионе не было иной недвижимости кроме ветхого деревянного дома в Ахтырке. Будущая Константиновка-Кантемировка была выбрана в качестве княжеского имения.
Её строительство осуществлялось силами Богучарской, Меловатской, Осиновской и других сотен Острогожского полка. Здесь возвели деревянную Дмитриевскую церковь, деревянный господский дом со службами, двор для управителя, хозяйственные постройки. Дворы были обнесены тыном.
Вокруг резиденции ставили свои дворы поселяне — вольные черкасы, казачьи свойственники и подпомощники, выходцы из разных слобод. Они привлекались пятилетним освобождением от уплаты податей и от повинностей, а также плодородными землями.
Коррупционный финал
Кантемир-младший любил свою резиденцию неподалёку от Дона. Часто приезжал сюда, осматривал лошадей, другой скот и сенокосы.
В 1762 году в Константиновке уже было около 100 дворов. Князь попытался оформить селение в собственность (на имя своей жены как часто водится у отечественных чиновников). При помощи услужливых Острогожских старшин в 1758-59 годах было организовано отчуждение земель селения из ведения полка через ряд подставных лиц и фиктивных сделок.
4 декабря 2019, 15:03
Приручая Дикое Поле. Как русские цари создавали Слободскую УкраинуСлобожанщина, Слободская Украина. Какой она была прежде, чем стать Харьковской губернией? Кто здесь проживал и кому служил? И кому нужно, чтобы здесь забыли своё прошлое?
Однако вскоре у князя возник конфликт с полковой старшиной и, в частности, с бригадиром Дмитрием Банческулом, а также капитаном слободского гусарского полка Страфиновичем.
В Петербург на Кантемира был направлен донос с обвинением в фальшивой покупке земли у Богучарских казаков и самовольном создании слободы Константиновки, использовании слободского населения в частных работах.
Позиции Константина в отстаивании за собой Кантемировки были очень уязвимы тем, что формально на этих землях было запрещено создавать постоянные поселения. Ещё со времён подавления Булавинского восстания земли, прилегающие к владениям донских казаков, должны были оставаться незаселёнными. Константин обошёл этот запрет, указав в качестве места расположения имения Валуйский уезд Белгородской губернии.
В 1763 году Сенат учредил следственную комиссию о слободских полках, которая должна была рассмотреть дела о злоупотреблениях местных чиновников различных уровней. Спустя год Константин Кантемир был отстранен от должности главнокомандующего слободскими полками и уволен в отставку. А ещё через год и сами полки вошли в состав Слободско-Украинской губернии.
Во время генерального межевания земель в 1774 года в Константиновке насчитывалось 250 дворов с населением 2385 человек. Населённый пункт располагался на важной дороге из Калитвы в Беловодск. Зажиточные обыватели занимались скотоводством, торговлей, винокурением, перевозкой на волах казенной соли, но основным занятием жителей было земледелие.
Долгое время у посёлка сохранялось двойное название Константиновка-Кантемировка, пока, наконец, вторая часть его наименования не возобладала.
Стратегический узел
Имение на Дону не принесло счастья династии Кантемиров, но, во многом, обессмертило их имя в России. Это проявилось и в том, что на гербах поселения Кантемировка и Кантемировского района Воронежской области сейчас используется элемент родового герба Кантемиров: две выходящие из облаков руки, совершающих рукопожатие. Образ рукопожатия на фамильном гербе символизировал верность, тогда как облака указывали на возвышенную, неземную природу верности.
Сегодня Кантемировский регион продолжает играть важную роль в российской внешней и оборонной политике.
Ведь именно здесь в 2015 году вступила в строй компрессорная станция "Писаревка", при помощи которой газ подаётся в "Турецкий поток". Напомним, что значительную часть своей жизни Дмитрий Кантемир провёл в Османской империи, снискав благосклонность Порты.
Компрессорные станции Казачья и Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября 2022, 07:33
"Турецкий поток — 2" — новый прорыв в энергетике и политике России или новый конфликт с США и ЕС
По территории Кантемировского района проходит железнодорожная линия "Журавка — Миллерово", введённая в 2017 году для следования поездов в обход Украины.
В 2019 году Кантемировский район стал побратимом города Кантемир в Республике Молдова.
Наконец несмотря на то, что прославленное Кантемировское соединение Российской армии (теперь это 4-я гвардейская танковая дивизия) расквартировано преимущественно в подмосковном Наро-Фоминске тесные узы связывают его с казачеством. За годы его существования тысячи казаков, в т.ч. с Дона прошли службу в рядах танкистов-кантемировцев.
Так что тысячи россиян сегодня вполне обоснованно могут назвать себя "кантемировцами".
 
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18:00Кантемировцы
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