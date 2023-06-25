https://ukraina.ru/20230625/1047545602.html

Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ

Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ - 25.06.2023 Украина.ру

Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ

Увеличение запросов Украины по поставкам вооружения сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США, считает обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон

2023-06-25T07:21

2023-06-25T07:21

2023-06-25T07:21

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поставки

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Постоянное увеличение запросов Киева по поставке вооружения сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США.Американцам придется "разрубить этот запутанный украинский узел", если эти вмешательства не прекратятся, считает обозреватель.Вашингтон очень скоро не сможет удовлетворять „неуемные“ потребности Киева и обеспечить военную поддержку Тайваня, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке, считает Хэнсон.Американские эксперты неоднократно высказывали сомнения в боеготовности американской армии, напомнил обозреватель издания.Бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.

https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html

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новости, зарубежье, сша, украина, вашингтон, киев, вооружения, поставки