https://ukraina.ru/20230625/1047545602.html
Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ
Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ - 25.06.2023 Украина.ру
Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ
Увеличение запросов Украины по поставкам вооружения сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США, считает обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон
2023-06-25T07:21
2023-06-25T07:21
2023-06-25T07:21
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зарубежье
сша
украина
вашингтон
киев
вооружения
поставки
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Постоянное увеличение запросов Киева по поставке вооружения сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США.Американцам придется "разрубить этот запутанный украинский узел", если эти вмешательства не прекратятся, считает обозреватель.Вашингтон очень скоро не сможет удовлетворять „неуемные“ потребности Киева и обеспечить военную поддержку Тайваня, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке, считает Хэнсон.Американские эксперты неоднократно высказывали сомнения в боеготовности американской армии, напомнил обозреватель издания.Бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.
https://ukraina.ru/20230621/1047395483.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, зарубежье, сша, украина, вашингтон, киев, вооружения, поставки
Новости, Зарубежье, США, Украина, Вашингтон, Киев, вооружения, поставки
Постоянные потребности Киева в вооружении ударили по влиянию США в мире - СМИ
Увеличение запросов Украины по поставкам вооружения сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США, считает обозреватель издания American Greatness Виктор Дэвис Хэнсон
Постоянное увеличение запросов Киева по поставке вооружения сильно ударило по обороноспособности и мировому влиянию США.
"Последние восемь лет Украина коварным образом манипулировала внутренней политикой Соединенных Штатов так, как еще никому в новейшей истории не удавалось", — заявил он.
Американцам придется "разрубить этот запутанный украинский узел", если эти вмешательства не прекратятся, считает обозреватель.
Вашингтон очень скоро не сможет удовлетворять „неуемные“ потребности Киева и обеспечить военную поддержку Тайваня, не говоря уже о том, чтобы вмешаться в какой-нибудь новый конфликт на Ближнем Востоке, считает Хэнсон.
Американские эксперты неоднократно высказывали сомнения в боеготовности американской армии, напомнил обозреватель издания.
Бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый.