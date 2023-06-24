https://ukraina.ru/20230624/1047533726.html

Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют

Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют - 24.06.2023 Украина.ру

Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют

Дороже всего доллар оценил Росбанк: в обменниках за него просят 105 рублей, за евро 115 рублей. за 76,17 рубля и 82,97 рубля соответственно. Результаты мониторинга курсов валют опубликовало РИА Новости

2023-06-24T15:56

2023-06-24T15:56

2023-06-24T15:56

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Курс Сбербанка — 88,33 и 94,16 рубля.Газпромбанк продает американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля.Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.В ВТБ доллар продается за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля.Скромнее американские деньги оценил банк "Открытие" ", где валюту США можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.В "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.

https://ukraina.ru/20230624/1047530279.html

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новости, доллар, евро, курс валют