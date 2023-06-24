Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют - 24.06.2023 Украина.ру
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Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют
Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют - 24.06.2023 Украина.ру
Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют
Дороже всего доллар оценил Росбанк: в обменниках за него просят 105 рублей, за евро 115 рублей. за 76,17 рубля и 82,97 рубля соответственно. Результаты мониторинга курсов валют опубликовало РИА Новости
2023-06-24T15:56
2023-06-24T15:56
новости
доллар
евро
курс валют
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Курс Сбербанка — 88,33 и 94,16 рубля.Газпромбанк продает американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля.Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.В ВТБ доллар продается за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля.Скромнее американские деньги оценил банк "Открытие" ", где валюту США можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.В "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
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новости, доллар, евро, курс валют
Новости, доллар, Евро, курс валют

Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют

15:56 24.06.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Дороже всего доллар оценил Росбанк: в обменниках за него просят 105 рублей, за евро 115 рублей. за 76,17 рубля и 82,97 рубля соответственно. Результаты мониторинга курсов валют опубликовало РИА Новости
Курс Сбербанка — 88,33 и 94,16 рубля.
Газпромбанк продает американскую валюту за 97,3 рубля, а европейскую — за 104,3 рубля.
Россельхозбанк — за 94,55 и 103,9 рубля. Альфа-банк — за 96 и 106 рублей, а Юникредитбанк — за 95,05 и 102,74 рубля.
В ВТБ доллар продается за 92,45 рубля, евро — за 100,5 рубля.
Скромнее американские деньги оценил банк "Открытие" ", где валюту США можно приобрести за 90 рублей, а евро — за 100 рублей.
Петр Акопов интервью
13:40
Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года
В "Тинькофф" доллар стоит 91,1 рубля, евро — 99,25 рубля, в Совкомбанке — 91,7 и 99,2 рубля, а в Райффайзенбанке — 91,19 и 99,42.
В Москве, Московской и Воронежской областях в субботу был объявлен режим контртеррористической операции после того, как вооруженные группы ЧВК "Вагнер" заблокировали Ростов-на-Дону и начали движение в сторону Москвы.
На главу ЧВК Евгения Пригожина в ФСБ завели дело о попытке вооруженного мятежа.
 
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Заголовок открываемого материала
15:56Доллар и евро взлетели. Крупнейшие банки России подняли курсы валют
15:40Часть федеральных трасс в Подмосковье и навигация по Москве-реке перекрыты
15:18От полного невмешательства в дела РФ до нескрываемой радости: как в мире отреагировали на мятеж Пригожина
15:02Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняет
14:33Военкор Поддубный: мятежники пытаются превратить бунт в гражданскую войну
14:20Губернатор Курской области призвал Пригожина сдаться
13:40Петр Акопов: Пригожин точно не спрячется в Африке, а Шойгу может уйти в отставку до конца года
13:37Патриарх Кирилл призвал "вагнеров" одуматься
13:26Франция пытается перехватить у США русофобское лидерство
12:52Пригожин отказался сдавать оружие
12:47Алексей Подберёзкин: Пригожин хочет заставить Путина изменить кадровую политику, а не штурмовать Кремль
12:44Власти перекрыли дорогу из Тулы на Москву
12:27Медведев призвал россиян сплотиться вокруг Путина
12:24Закономерный итог. Что стоит за заявлениями и мятежом Пригожина
12:20Володин назвал предательство причиной всех бед России
12:16"Наблюдаем за ситуацией". Президент Польши назначил срочное совещание по поводу событий в России
12:07"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж
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11:32В Белом доме рассказали, что сразу же сделали США, когда узнали о мятеже Пригожина
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