https://ukraina.ru/20230624/1047528083.html

"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж

"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж - 24.06.2023 Украина.ру

"Это - удар в спину". Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин поднял мятеж

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам, военнослужащим, бойцам и командирам в зоне специальной военной операции. Выступление транслировали по федеральным телеканалам, в соцсетях и по радио.

2023-06-24T12:07

2023-06-24T12:07

2023-06-24T12:07

эксклюзив

россия

мятеж

пригожин

кто

фсб

чвк "вагнер"

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Путин объявил о предательстве главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, хотя и не назвал его имя, а любую внутреннюю смуту назвал смертельной угрозой для государства."Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях", - заявил Путин. Ранее стало известно, что на Юге России, в Ростове-на-Дону мятежники заблокировали работу органов гражданского и военного управления. В Москве и Московской области, Ростове-на-Дону и ряде регионов юга России ввели дополнительные антитеррористические меры, сообщил Путин. Глава государства пообещал неминуемое наказание для мятежников. Усиление за день доНакануне жители Москвы обратили внимание на увеличение количества сотрудников Росгвардии на улицах и около крупных предприятий. В метро и на железнодорожном транспорте усилили меры безопасности - граждан досматривали чаще, чем обычно. В соцсетях предполагали, что это может быть связано с неожиданными заявлениями главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в адрес руководства Минобороны России. Пригожин обвинил министра обороны России Сергея Шойгу в геноциде русского народа и написал соответствующие заявления в правоохранительные органы. Автор телеграм-канала "Рыбарь", ссылаясь на родственников военнослужащих, сообщил об усилении еще 22 июня. Он объяснял это возможностью диверсий в столице из-за провалов ВСУ в контрнаступлении в зоне специальной военной операции. "О том, что готовились теракты и нападения на правительственные объекты, свидетельствуют факты агентурной разведки: сотрудники дипмиссий на дипломатических дипавтомобилях колесили по всей Москве, снимали охранение, порядок несения службы — потом эти сведения передавали ГУР. Готовилась комплексная операция", - сообщил автор "Рыбаря" днем 23 июня. По версии "Рыбаря", в Минобороны России обсуждали ситуацию с Пригожиным и ЧВК, но меры усиления с этим не были связаны. Обстрел "вагнеров" и поход Пригожина23 июня в 21:00 Пригожин сообщил о якобы обстреле тыловых лагерей ЧВК "Вагнер". По его словам, погибло много сотрудников его компании, удар был нанесен военнослужащими Минобороны России. Он опубликовал видеозапись, на которой двое запыхавшихся мужчин идут по лесу. Один предположил, что удар был нанесен со стороны ВСУ, другой выразил сомнения. Мужчины сняли на видео обломанные деревья, горящую траншею и показали, предположительно, оторванную руку и один труп. На видео слышен голос, предположительно, третьего - раненого мужчины. - Антоха, Антоха, - позвал голос. - Сейчас, братан, подожди, - ответил автор видео. На этом запись прервалась. По этим кадрам понять, кто действительно обстрелял и, главное, что подверглось обстрелу - невозможно. Так же невозможно оценить масштаб разрушений, вернее, они явно не соответствовали тому масштабу, о котором объявил Пригожин. Как и непонятно, где, что и кто обстрелян. Не понятно и то, насколько сами кадры, размещенные в интернете, подлинны, не является ли всё это чьей-то хорошо организованной и продуманной провокацией?Пресс-служба Пригожина выпустила 12 аудиозаявлений руководителя ЧВК в телеграм-канале "Кепка Пригожина". В первом он обвинил в ракетном ударе Минобороны России, во втором - от лица совета командиров ЧВК объявил о намерении "остановить зло", походе на Москву. Пригожин призвал к вооруженному мятежу. В 7:30 24 июня Пригожин записал видеозапись из некоего штаба. По его словам, сотрудники ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты Ростовской области, в том числе аэродром. По его словам, "вагнера" не препятствуют работе военной авиации и санитарных бортов. "Все, что делается - это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный пункт управления работает в штатном режиме, проблем никаких нет, ни один офицер не оторван", - заявил Пригожин. Суровикин призвал одуматьсяВ Минобороны России назвали ложью обвинения Пригожина в обстреле лагеря "Вагнеров". Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине. "Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", - заявили в Минобороны. Ночью, в 01:15 в Минобороны заявили о сосредоточении двух бригад морской пехоты ВСУ на Бахмутском направлении. Украинские власти, считают в оборонном ведомстве, воспользовались провокацией Пригожина. Через час к руководству ЧВК "Вагнер" обратимся замкомандующего объединенной группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин. Он призвал "вагнеров" остановиться, и напомнил о совместном боевом пути. "Мы одной крови, мы воины", сказал Суровикин. "Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать – это подчиниться воле и приказу всенародно избранного Президента Российской Федерации, остановить колоны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путём под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации", - заявил Суровикин. В 9:00 в Минобороны России призвали бойцов штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" вернуться в пункты постоянной дислокации. В заявлении говорится, что несколько отрядов уже осознали ошибку, и обратились в Минобороны за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться. "Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана. Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов", - заявили в Минобороны. Уголовное дело и КТО в регионахВ отношении Пригожина сотрудники Следственного управления ФСБ России возбудили уголовное дело по статье "Организация вооруженного мятежа". Об этом сообщили в ночь на 24 июня в пресс-службе Генпрокуратуры России. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В ФСБ опровергли заявления Пригожина, а информацию о якобы обстреле лагеря ЧВК "Вагнер" назвали информационной провокацией. Уголовное дело возбудили в связи с "серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в стране". "Заявления Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации, а его действия – "ударом в спину" российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами", - заявили в ФСБ. Бойцов ЧВК "Вагнер" призвали прекратить силовые действия против российского народа, не выполнять преступные приказы Пригожина и помочь его задержать. В Москве, Московской и Воронежской областях 24 июня ввели режим контртеррористической операции. В столице ввели дополнительный контроль на дорогах, отменили массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Все городские службы работают в штатном режиме, передвижения по городу не затруднены. Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал автолюбителей воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон" и дорогам регионального и местного значения. Трассу перекрыли на участке с 464 по 777 км. Все поезда следуют по расписанию. "В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации", - сообщил Гусев.

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Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

эксклюзив, россия, мятеж, пригожин, кто, фсб, чвк "вагнер"