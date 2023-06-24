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Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове

Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове - 24.06.2023 Украина.ру

Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове

Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. Об этом 24 июня говорится в сообщении дипломатической миссии, которое было опубликовано в социальных сетях

2023-06-24T10:05

2023-06-24T10:05

2023-06-24T10:05

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Ведомство настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве.Минувшей ночью Минобороны РФ и Центр общественных связей ФСБ сообщили, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией.Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, казахстан, пригожин, россия, украина, фсб, чвк "вагнер"