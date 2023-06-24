Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове - 24.06.2023 Украина.ру
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Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове - 24.06.2023 Украина.ру
Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. Об этом 24 июня говорится в сообщении дипломатической миссии, которое было опубликовано в социальных сетях
2023-06-24T10:05
2023-06-24T10:05
новости
казахстан
пригожин
россия
украина
фсб
чвк "вагнер"
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Ведомство настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве.Минувшей ночью Минобороны РФ и Центр общественных связей ФСБ сообщили, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией.Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.
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новости, казахстан, пригожин, россия, украина, фсб, чвк "вагнер"
Новости, Казахстан, Пригожин, Россия, Украина, ФСБ, ЧВК "Вагнер"

Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове

10:05 24.06.2023
 
Посольство Казахстана в Киеве
Посольство Казахстана в Киеве
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Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. Об этом 24 июня говорится в сообщении дипломатической миссии, которое было опубликовано в социальных сетях
Ведомство настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве.
"В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывается в сообщении.
Минувшей ночью Минобороны РФ и Центр общественных связей ФСБ сообщили, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.
 
НовостиКазахстанПригожинРоссияУкраинаФСБЧВК "Вагнер"
 
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10:05Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
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09:32"Проезжайте мимо". Здание "Вагнер Центра" в Санкт- Петербурге оцепили
09:21"Вы уже осознаете ошибку, а мы вам помогаем". Минобороны обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
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