https://ukraina.ru/20230624/1047526723.html
Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове - 24.06.2023 Украина.ру
Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. Об этом 24 июня говорится в сообщении дипломатической миссии, которое было опубликовано в социальных сетях
2023-06-24T10:05
2023-06-24T10:05
2023-06-24T10:05
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пригожин
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фсб
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Ведомство настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве.Минувшей ночью Минобороны РФ и Центр общественных связей ФСБ сообщили, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией.Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0b/1039590948_0:80:640:560_1920x0_80_0_0_a6c43c117e4ded5b0c69c87db6e15bd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, казахстан, пригожин, россия, украина, фсб, чвк "вагнер"
Новости, Казахстан, Пригожин, Россия, Украина, ФСБ, ЧВК "Вагнер"
Посольство Казахстана рассказало, что нужно делать их согражданам на фоне событий в Ростове
Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. Об этом 24 июня говорится в сообщении дипломатической миссии, которое было опубликовано в социальных сетях
Ведомство настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве.
"В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывается в сообщении.
Минувшей ночью Минобороны РФ и Центр общественных связей ФСБ сообщили, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией.
Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.