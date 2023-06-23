Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров - 23.06.2023 Украина.ру
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Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров
Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров - 23.06.2023 Украина.ру
Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров
Российские снайперы уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров. Об этом рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" на опубликованной 23 июня видеозаписи от Минобороны
2023-06-23T08:20
2023-06-23T08:20
снайперы
новости
всу
солдат
уничтожение
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"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.Он указал, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.В ролике также показан момент уничтожения целей.
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снайперы, новости, всу, солдат, уничтожение
снайперы, Новости, ВСУ, солдат, уничтожение

Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров

08:20 23.06.2023
 
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские снайперы уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров. Об этом рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" на опубликованной 23 июня видеозаписи от Минобороны
"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.
Он указал, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.
На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.

"Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — отметил стрелок.

В ролике также показан момент уничтожения целей.
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снайперыНовостиВСУсолдатуничтожение
 
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