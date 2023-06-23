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Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров

Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров - 23.06.2023 Украина.ру

Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров

Российские снайперы уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров. Об этом рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" на опубликованной 23 июня видеозаписи от Минобороны

2023-06-23T08:20

2023-06-23T08:20

2023-06-23T08:20

снайперы

новости

всу

солдат

уничтожение

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"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.Он указал, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.В ролике также показан момент уничтожения целей.

https://ukraina.ru/20230306/1044101335.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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снайперы, новости, всу, солдат, уничтожение