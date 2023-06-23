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Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров
Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров - 23.06.2023 Украина.ру
Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров
Российские снайперы уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров. Об этом рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" на опубликованной 23 июня видеозаписи от Минобороны
2023-06-23T08:20
2023-06-23T08:20
2023-06-23T08:20
снайперы
новости
всу
солдат
уничтожение
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"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.Он указал, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.В ролике также показан момент уничтожения целей.
https://ukraina.ru/20230306/1044101335.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
снайперы, новости, всу, солдат, уничтожение
снайперы, Новости, ВСУ, солдат, уничтожение
Снайперы РФ уничтожают националистов на дальности более двух километров
Российские снайперы уничтожают украинских солдат на дальности свыше двух километров. Об этом рассказал стрелок-снайпер с позывным "Лазарь" на опубликованной 23 июня видеозаписи от Минобороны
"Приезжают снайперы-дальнобойщики, куда мы уже дотянуться не можем. Они работают больше двух километров для уничтожения целей врага", — отметил снайпер.
Он указал, что в задачи стрелковой роты снайперов входят разведка, наблюдение и уничтожение целей. Обычные цели для них — это гранатометчики и пулеметчики. Также снайперы отслеживают ротации противника и наводят панику среди его личного состава.
На кадрах Минобороны также показана боевая работа снайперов. Среди прочего в ролике демонстрируется, как бойцы попали под минометную атаку. Как пояснил "Лазарь", хотя их группа выдвинулась на выполнение задачи в полдень для затруднения работы тепловизоров противника, бойцов засек украинский беспилотник, но снайперы ушли из-под обстрела и выполнили задачу.
"Было уничтожено три единицы боевых противника, три человека, на расстоянии километр — километр 50 метров", — отметил стрелок.
В ролике также показан момент уничтожения целей.