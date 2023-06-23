https://ukraina.ru/20230623/1047488315.html

Как Центральная Рада "слагала цифр универсала"

Как Центральная Рада "слагала цифр универсала" - 23.06.2023 Украина.ру

Как Центральная Рада "слагала цифр универсала"

"УНИВЕРСАЛ, универсала, м. (от латин. universalis – всеобщий). 1. Название указов и грамот, издававшихся для всеобщего сведения польскими королями и украинскими гетманами, а также деклараций Украинской буржуазно-националистической Центральной рады в 1917 году" (Толковый словарь Ушакова)

2023-06-23T18:01

2023-06-23T18:01

2023-06-23T18:01

история

история

история украины

центральная рада

украина

автономия

национально-культурная автономия

1917 г

революция

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В Польше и Украине универсалы были законами прямого действия, имеющими высшую силу по сравнению с другими законодательными актами. Каждое обращение короля к народу, к шляхте, к Речи Посполитой называлось универсалом. Помимо короля и гетмана универсалы, бывало, принимали самые разные инстанции, вплоть до полковников включительно.Учитывая последнее обстоятельстве удивительно ли, что изданием универсалов озаботилась даже Центральная Рада, начинавшаяся как клуб по интересам национально озабоченной интеллигенции.Справедливости ради надо сказать, что к моменту принятия I Универсала это уже был какой-никакой, а представительский орган – состав Рады был избран на Всеукраинском национальном съезде в апреле 1917 года. Правда, сам съезд формировался на основе представительства общественных организаций: на съезд могли направить своих представителей "все политические, культурные, профессиональные, территориальные украинские организации, которые поддерживают требование широкой национально-территориальной автономии Украины". В общем, тот же самый междусобойчик украинствующих интеллектуалов.Не удивительно, что переговоры этого странного объединения с Временным правительством зашли в тупик.С одной стороны, ВП не могло понять, с какой стати оно должно уступать часть суверенитета над важной частью территории бывшей империи.С другой стороны, оно не понимало, кому оно должно уступать этот самый суверенитет – ВП тоже не страдало от избытка легитимности, но основания ЦР что-то требовать для Украины выглядели ещё более туманными.Действуя по принципу "если гора не идёт к Магомету" ЦР составила Универсал, который был 23 июня 1917 года представлен Владимиром Винниченко на II Военном съезде, а 25 – на Софийской площади.Этот несколько бессвязный документ включал следующие пункты (в тексте документа они не выделены).1. "Пусть будет Украина свободной. Не отделяясь от всей России, не разрывая с русским государством, пусть народ украинский на своей земле имеет право сам распоряжаться своей жизнью".2. Для этого нужно создать законодательный орган – Всенародное Украинское Собрание.Сроки, порядок избрания и т.п. определены не были.3. Право использования государственных, помещичьих и церковных земель должно принадлежать ВУС.4. Центральная Рада будет создавать Автономную Украину.5. Временное правительство отказалось признать право Украины на автономию, включить в своей состав комиссара от Украины, дать Украине своего комиссара и, главное, дать денег.Если вы услышите жалобы, что украинцы опять просят денег, вы должны понять и простить – это они не со зла, так сложилось исторически.6. Обозначены первоочередные шаги по формированию новой власти:- "каждая управа городская или земская (…) должна иметь наитеснейшие организационные отношения с Центральной Радой";- если не хочет – надо её переизбрать;- необходимо найти согласие "с демократией тех национальностей" которые живут на тех же территориях, что и украинцы.7. На местах надо с 14 июля начать собирать "налог на родное дело".Что за налог, с как брать, в каком объёме, куда передавать – это всё мелочи, недостойные упоминания в Универсале.***Общий вывод состоит в том, что Центральная Рада на тот момент видела себя скорее институтом национально-культурного, а не национально-территориального представительства. Об этом свидетельствует то, что текст обращён "к украинскому народу, на Украине и вне Украины сущему", а границы воображаемой "Украины" вообще не указаны.Т.е., пресловутая "Автономная Украина" представляется не государством, а объединением людей, идентифицирующих себя в качестве украинцев. Позже, кстати, руководство УНР разрабатывало закон о национально-персональной автономии.Впрочем, пункт о земле этому благолепию несколько противоречил – получалось, что землёй должны распоряжаться украинцы, но в каких пределах и почему только они оставалось неясным. Впрочем, в ЦР представления об этом на тот момент выработано не было. Скорее этот пункт был чисто популистским и имел целью вписаться в актуальную социальную повестку.Кроме того, в инструкции по избранию делегатов на Всеукраинский национальный съезд речь шла о "национально-территориальной автономии", но, опять же, без указания границ.В ещё более поздний период такой подход адаптировала экстремистская организация "Меджлис крымско-татарского народа", трактующая себя как представительский орган всех вообще крымских татар.P.S.: Язык Универсала заслуживает отдельного анализа. Отметим только, что фраза "виборні люде від сел, від фабрик, від салдацьких казарм, од усих громад" написана, прямо скажем, не вполне по-украински, хотя интуитивно понятна.

https://ukraina.ru/20230317/1044091460.html

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