Зеленский и контрнаступ. Кем управляет президент Украины при помощи войны с Россией

Темы украинского контрнаступления и членства в НАТО были ключевыми в интервью Зеленского ВВС, которое было опубликовано 21 июня. Темы эти взаимосвязанные и в обоих направлениях дела идут так себе.

По поводу наступления Зеленский отбросил все претензии: "кое-кто хочет чего-то такого, как в голливудском кино, но это происходит по-другому… Очень высока цена за попытки повлиять на нас. Ставка – жизни людей, поэтому именно так всё происходит. Кто бы чего ни хотел, но от попыток любого государства так или иначе на нас давить, при всём уважении, ничего не будет зависеть. Мы будем продвигаться на поле боя так, как нам кажется правильным".О необходимости сохранения жизней солдат обычно вспоминают, когда что-то не получается. А в данном случае именно не получается.Самое время было бы обвинить в провалах Залужного и Буданова. Скорее всего такая попытка будет ещё сделана, но очевидно же, что они тут не причём.Направление главного удара было выбрано явно не в Киеве, а в Вашингтоне. Выход к границам Крыма был определён как цель наступательной операции уже довольно давно и согласован, очевидно, в апреле, когда заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига сказал в интервью The Financial Times, что "если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса". Очевидно, это согласованная позиция – Вашингтон настаивает на мирном урегулировании по итогам контрнаступления и Вашингтон против переноса боевых действий в Крым, потому что это может спровоцировать эскалацию конфликта вплоть до применения Россией ядерного оружия.Интересно, что в Киеве это заявление было фактически дезавуировано. Принципиальная позиция Киева остаётся неизменной – "никаких переговоров с россиянами, пока их войска находятся в Украине, не будет" (Андрей Ермак в интервью The Wall Street Jornal). О том же говорил и Зеленский: "с Россией мы никогда не сядем, кто бы там ни был президентом, за стол переговоров, если они будут на нашей территории. (…) Куда бы мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт".С чем связана эта шизофрения до конца непонятно – то ли в Офисе президента опасаются обвинений в зраде, то ли отрабатывают повестку Лондона, а не Вашингтона, то ли "смешать, но не взбалтывать". Как они будут выкручиваться во время неизбежных переговоров в общем-то интересно, но не в прикладном плане – это их проблема.Что же касается сроков наступления, то их затягивал сам же Зеленский, полагая, что чем дольше длиться конфликт, тем больше помощи будет получать Украина. Именно поэтому войска, высвободившиеся на херсонском направлении, не были направлены на запорожское направление, а ВСУ продолжали вести бесперспективные и бессмысленные бои за Артёмовск, который в результате всё равно пришлось сдать и потерять при этом десятки тысяч солдат в бессмысленной бойне, вопреки сегодняшним заявлениям Зеленского, что "ставки - очень высоки", имея в виду гибель людей.Следствий именно такого поведения украинского военно-политического руководства было три.Во-первых, был утрачен элемент внезапности.Вообще наступающая сторона обладает стратегической инициативой и может сама определить направление удара. Но бывают ситуации, когда от этой возможности приходится отказаться. Так было, например, во время битвы на Курской дуге – немцы просто обязаны были нанести удар в основание курского выступа. При всём том, что даже в случае успеха этого начинания результат немецкому командованию вряд ли понравился бы.Точно так же и тут – всем было понятно, что Киеву дан приказ перерезать сухопутный коридор в Крым и попытки навести тень на плетень и отвлечь внимание российского командования ударами на второстепенных направлениях ни к чему не привели.Во-вторых, возникла оперативная пауза, которая была использована для построения эшелонированной обороны, причём до главной оборонительной линии бои ещё не дошли.Косвенно признаёт это и сам Зеленский: "вся наша земля заминирована, и вы знаете, что даже там, где мы деоккупировали нашу территорию — 200 тысяч, почти 200 тысяч квадратных километров нашей земли заминированы. Поэтому и контрнаступательные действия происходят непросто".В-третьих, произошёл определённый перелом в настроениях российских солдат.Судя по всему, украинское командование полагало, что, бросив в наступление в первом эшелоне иностранную технику, оно воодушевит своих солдат и деморализует российских. Не знаем, как это подействовало на украинцев (учитывая неоднократные случае сдачи в плен – не очень), но с русскими вышло ровно наоборот. Военкор Александр Харченко пишет: "многие десятки лет нам вдалбливали в голову, что с Запада придут НАТОвские полчища и их надо будет встречать, чтобы защитить свою землю. Согласитесь, что воевать против украинской армии и НАТО – это две большие разницы. Так вот сейчас наши бойцы чётко осознают, что воюют против прокси-армии НАТО, для того, чтобы "леопарды" не катались по Москве. Впитанные с молоком матери нарративы наконец-то заработали, и у нас появилась мотивация".Зеленский заявляет, что уверен в конечном успехе наступления и напоминает, что осенью прошлого года наступательные действия украинских войск тоже происходили в довольно медленном темпе. "Но в какой-то момент все увидели, как мы начали стремительно продвигаться здесь. И так же будет здесь".Разумеется, иначе он говорить не может, тем более, что возможности украинского наступления ещё далеко не исчерпаны – значительная часть подготовленных резервов по-прежнему не задействована и может либо усилить натиск на главном направлении, либо быть переброшена на другое направление.Самое главное, конечно, западная военная помощь. Зеленский оттягивал момент начала наступления для того, чтобы получать помощь как можно дольше. Но ему в конце концов объяснили, что если он не продемонстрирует готовность прилагать усилия для "победы", то помощи он не получит.Сейчас задача Зеленского состоит в том, чтобы объяснить провал наступления отсутствием необходимых поставок. Правда, прямо он это ещё не говорит.Как минимум в планах Украины – получить всё же F-16. По словам Зеленского, подготовка лётчиков начнётся в июле-августе, "а после начала тренинга будем верить, что через шесть-семь месяцев, мы будем иметь первые самолёты" (т.е. – зимой следующего года).Кроме того, Зеленский требует дать гарантии вступления Украины в НАТО: "не выбивайте у нас фундамент из-под ног… То, что нам дадут приглашение – это фундамент. В любом случае, это техническое приглашение, и это не значит, что мы завтра будем в НАТО. Но важно, чтобы в Украине люди знали, что в будущем они будут в НАТО". О том же говорил и Ермак: "мы рассчитываем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой".В общем, усилия Зеленского сейчас направлены на то, чтобы получить как можно больший политический результат даже из неудавшегося наступления. Программа его очевидна:- войну не прекращать;- помощь получать;- вступить в НАТО.То, что эта программа не соответствует целям Запада, очевидно – проблема Запада. Зеленский не с Россией воюет. Война для него – способ управлять Вашингтоном и Брюсселем. Вопрос исключительно в том, как долго Запад будет терпеть амбиции печерского карлика?

