https://ukraina.ru/20230622/1047472103.html

"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК

"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК - 22.06.2023 Украина.ру

"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК

Евросоюз готовит юридическую основу для использования замороженных активов российского государства и предпринимателей для восстановления Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Corriere della Sera 22 июня

2023-06-22T11:33

2023-06-22T11:33

2023-06-22T11:33

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евросоюз

украина

замороженные активы

бюджет

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Еврокомиссия подготовит юридическое предложение по передаче активов до летних каникул, заявила фон дер ЛяйенЕС выделил Киеву 30 миллиардов евро еще в процессе обсуждения финансовых траншей. При этом бюджет Евросоюза не был рассчитан на такие крупные потрясения, как всемирная пандемия коронавируса и военный конфликт на Украине, сказала она. Ранее рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов сообщила, что их полное изъятие будет незаконным. ЕС не может изъять замороженные активы РФ, поэтому может быть рассмотрен вариант их временного использования, сказано в докладе.Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд ранее заявлял, что замороженные ЕС активы физлиц и компаний из РФ оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Объем заблокированных за рубежом резервов ЦБ РФ составляет около $300 миллиардов.Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко заявил, что Киев рассчитывает получить от России триллион долларов из замороженных на Западе российских активов. По его словам, Украина уже начала восстановление, и Москва должна это оплатить.Украина рассчитывает погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ", сказал Устенко.По мнению Госсекретаря США Энтони Блинкена, России придётся заплатить за восстановление Украины, пока западные страны помогут построить украинскую армию.

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новости, евросоюз, украина, замороженные активы, бюджет