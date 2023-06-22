"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК - 22.06.2023 Украина.ру
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"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК
"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК - 22.06.2023 Украина.ру
"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК
Евросоюз готовит юридическую основу для использования замороженных активов российского государства и предпринимателей для восстановления Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Corriere della Sera 22 июня
2023-06-22T11:33
2023-06-22T11:33
новости
евросоюз
украина
замороженные активы
бюджет
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Еврокомиссия подготовит юридическое предложение по передаче активов до летних каникул, заявила фон дер ЛяйенЕС выделил Киеву 30 миллиардов евро еще в процессе обсуждения финансовых траншей. При этом бюджет Евросоюза не был рассчитан на такие крупные потрясения, как всемирная пандемия коронавируса и военный конфликт на Украине, сказала она. Ранее рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов сообщила, что их полное изъятие будет незаконным. ЕС не может изъять замороженные активы РФ, поэтому может быть рассмотрен вариант их временного использования, сказано в докладе.Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд ранее заявлял, что замороженные ЕС активы физлиц и компаний из РФ оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Объем заблокированных за рубежом резервов ЦБ РФ составляет около $300 миллиардов.Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко заявил, что Киев рассчитывает получить от России триллион долларов из замороженных на Западе российских активов. По его словам, Украина уже начала восстановление, и Москва должна это оплатить.Украина рассчитывает погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ", сказал Устенко.По мнению Госсекретаря США Энтони Блинкена, России придётся заплатить за восстановление Украины, пока западные страны помогут построить украинскую армию.
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новости, евросоюз, украина, замороженные активы, бюджет
Новости, Евросоюз, Украина, замороженные активы, бюджет

"Это непростое дело". Евросоюз планирует потратить российские активы на Украину - ЕК

11:33 22.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз готовит юридическую основу для использования замороженных активов российского государства и предпринимателей для восстановления Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Corriere della Sera 22 июня
Еврокомиссия подготовит юридическое предложение по передаче активов до летних каникул, заявила фон дер Ляйен
"Юридически это непростое дело. Оно очень сложное, над ним усиленно работают наши специалисты", - заявила председатель Еврокомиссии.
ЕС выделил Киеву 30 миллиардов евро еще в процессе обсуждения финансовых траншей. При этом бюджет Евросоюза не был рассчитан на такие крупные потрясения, как всемирная пандемия коронавируса и военный конфликт на Украине, сказала она.
Ранее рабочая группа Евросоюза по использованию российских активов сообщила, что их полное изъятие будет незаконным. ЕС не может изъять замороженные активы РФ, поэтому может быть рассмотрен вариант их временного использования, сказано в докладе.
"[Рабочая группа ЕС] не видит надежного правового основания, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС", — говорится в документе.
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд ранее заявлял, что замороженные ЕС активы физлиц и компаний из РФ оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Объем заблокированных за рубежом резервов ЦБ РФ составляет около $300 миллиардов.
Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко заявил, что Киев рассчитывает получить от России триллион долларов из замороженных на Западе российских активов. По его словам, Украина уже начала восстановление, и Москва должна это оплатить.
Украина рассчитывает погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что киевские власти сумеют "отобрать у РФ", сказал Устенко.
По мнению Госсекретаря США Энтони Блинкена, России придётся заплатить за восстановление Украины, пока западные страны помогут построить украинскую армию.
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Вчера, 17:52
В ЕС не нашли законных оснований для конфискации замороженных российских активов - BloombergВласти Евросоюза не смогут полностью конфисковать замороженные в связи с западными санкциями российские активы — для этого отсутствуют законные основания. К таким выводам пришла рабочая группа ЕС, сообщают журналисты Bloomberg со ссылкой на документ
 
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