https://ukraina.ru/20230622/1047469311.html
В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве - 22.06.2023 Украина.ру
В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась атаке, подтвердил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
2023-06-22T10:19
2023-06-22T10:19
2023-06-22T10:30
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главное управление разведки украины (гур)
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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт удара ВС РФ по штаб-квартире ведомства в Киеве.Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.Буданов не выступает публично с 29 мая.Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы выступил Буданов.
https://ukraina.ru/20230619/1047349076.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зарубежье, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, владимир зеленский
Новости, Украина, Зарубежье, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Владимир Зеленский
В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
10:19 22.06.2023 (обновлено: 10:30 22.06.2023)
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась атаке, подтвердил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт удара ВС РФ по штаб-квартире ведомства в Киеве.
"Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", - сказал Юсов.
Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.
29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.
Буданов не выступает публично с 29 мая.
Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.
Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы выступил Буданов.