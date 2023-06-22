https://ukraina.ru/20230622/1047469311.html

В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве

В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве - 22.06.2023 Украина.ру

В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась атаке, подтвердил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", сообщили журналисты РИА Новости 21 июня

2023-06-22T10:19

2023-06-22T10:19

2023-06-22T10:30

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украина

зарубежье

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

владимир зеленский

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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт удара ВС РФ по штаб-квартире ведомства в Киеве.Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.Буданов не выступает публично с 29 мая.Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы выступил Буданов.

https://ukraina.ru/20230619/1047349076.html

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2023

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новости, украина, зарубежье, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, владимир зеленский