В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве - 22.06.2023 Украина.ру
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В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве - 22.06.2023 Украина.ру
В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась атаке, подтвердил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
2023-06-22T10:19
2023-06-22T10:30
новости
украина
зарубежье
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
владимир зеленский
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Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт удара ВС РФ по штаб-квартире ведомства в Киеве.Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.Буданов не выступает публично с 29 мая.Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы выступил Буданов.
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новости, украина, зарубежье, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, владимир зеленский
Новости, Украина, Зарубежье, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, Владимир Зеленский

В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве

10:19 22.06.2023 (обновлено: 10:30 22.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКиев накануне выборов
Киев накануне выборов - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась атаке, подтвердил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев", сообщили журналисты РИА Новости 21 июня
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт удара ВС РФ по штаб-квартире ведомства в Киеве.
"Главное, что мы должны знать: да, атаки были… Но работа Главного управления разведки не останавливалась ни на час", - сказал Юсов.
Ранее сообщалось, что Буданов был тяжело ранен во время ракетного удара по штабу ГУР и находится в госпитале Бундесвера в Берлине.
29 мая в Минобороны РФ сообщили о групповых ударах с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения. Президент России Владимир Путин заявил, что удар был нанесён по штабу военной разведки Украины.
Буданов не выступает публично с 29 мая.
Власти Украины опровергали новости о смерти Буданова, однако ни о ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии, ничего не заявлялось.
Владимир Зеленский 19 июня заявил, что провёл встречу с украинскими военачальниками, на которой якобы выступил Буданов.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 06:17
Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
 
НовостиУкраинаЗарубежьеГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл БудановВладимир Зеленский
 
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10:19В ГУР подтвердили факт удара по штаб-квартире в Киеве
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