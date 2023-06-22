https://ukraina.ru/20230622/1047464807.html

Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир

Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир - 22.06.2023 Украина.ру

Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир

Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе специальной военной операции поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю в надежде не попасть под его удар. Об этом рассказал командир такой машины с позывным "Перун" в распространенном Министерством обороны видеоролике

2023-06-22T07:42

2023-06-22T07:42

2023-06-22T07:42

т-90м "прорыв"

новости

танк

противник

экипажи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046836182_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_a1628d28808b7f28291cba64c2c0dbb1.jpg.webp

"Т-90М "Прорыв" — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", - сказал "Перун".Он добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник "плохо замечает" этот танк в свои тепловизионные прицелы.Минобороны России показало видеоролик с боевой работой экипажей этих танков Западного военного округа. В нем видно, как танк выезжает на огневую позицию, двигаясь при этом то по рапсовым полям, то по грунтовым дорогам, то по вытоптанным колеям. Причем часть маршрута военнослужащие передвигаются, сидя на бронированной машине.Огневая работа показана как снаружи, так и изнутри танка. Видно, как происходит заряжание 125-миллиметровой пушки. Демонстрируется несколько выстрелов.

https://ukraina.ru/20230426/1045682394.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

т-90м "прорыв", новости, танк, противник, экипажи