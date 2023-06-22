https://ukraina.ru/20230622/1047464807.html
Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир - 22.06.2023 Украина.ру
Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе специальной военной операции поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю в надежде не попасть под его удар. Об этом рассказал командир такой машины с позывным "Перун" в распространенном Министерством обороны видеоролике
2023-06-22T07:42
2023-06-22T07:42
2023-06-22T07:42
т-90м "прорыв"
новости
танк
противник
экипажи
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"Т-90М "Прорыв" — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", - сказал "Перун".Он добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник "плохо замечает" этот танк в свои тепловизионные прицелы.Минобороны России показало видеоролик с боевой работой экипажей этих танков Западного военного округа. В нем видно, как танк выезжает на огневую позицию, двигаясь при этом то по рапсовым полям, то по грунтовым дорогам, то по вытоптанным колеям. Причем часть маршрута военнослужащие передвигаются, сидя на бронированной машине.Огневая работа показана как снаружи, так и изнутри танка. Видно, как происходит заряжание 125-миллиметровой пушки. Демонстрируется несколько выстрелов.
https://ukraina.ru/20230426/1045682394.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
т-90м "прорыв", новости, танк, противник, экипажи
Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе специальной военной операции поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю в надежде не попасть под его удар. Об этом рассказал командир такой машины с позывным "Перун" в распространенном Министерством обороны видеоролике
"Т-90М "Прорыв" — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", - сказал "Перун".
Он добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник "плохо замечает" этот танк в свои тепловизионные прицелы.
Минобороны России показало видеоролик с боевой работой экипажей этих танков Западного военного округа. В нем видно, как танк выезжает на огневую позицию, двигаясь при этом то по рапсовым полям, то по грунтовым дорогам, то по вытоптанным колеям. Причем часть маршрута военнослужащие передвигаются, сидя на бронированной машине.
Огневая работа показана как снаружи, так и изнутри танка. Видно, как происходит заряжание 125-миллиметровой пушки. Демонстрируется несколько выстрелов.