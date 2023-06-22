Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир - 22.06.2023 Украина.ру
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Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир - 22.06.2023 Украина.ру
Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе специальной военной операции поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю в надежде не попасть под его удар. Об этом рассказал командир такой машины с позывным "Перун" в распространенном Министерством обороны видеоролике
2023-06-22T07:42
2023-06-22T07:42
т-90м "прорыв"
новости
танк
противник
экипажи
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"Т-90М "Прорыв" — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", - сказал "Перун".Он добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник "плохо замечает" этот танк в свои тепловизионные прицелы.Минобороны России показало видеоролик с боевой работой экипажей этих танков Западного военного округа. В нем видно, как танк выезжает на огневую позицию, двигаясь при этом то по рапсовым полям, то по грунтовым дорогам, то по вытоптанным колеям. Причем часть маршрута военнослужащие передвигаются, сидя на бронированной машине.Огневая работа показана как снаружи, так и изнутри танка. Видно, как происходит заряжание 125-миллиметровой пушки. Демонстрируется несколько выстрелов.
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т-90м "прорыв", новости, танк, противник, экипажи
Т-90М "Прорыв", Новости, танк, противник, экипажи

Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир

07:42 22.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Огневая мощь российских танков Т-90М, которые в ходе специальной военной операции поддерживают штурмовые подразделения, настолько велика, что вынуждает противника зарываться в землю в надежде не попасть под его удар. Об этом рассказал командир такой машины с позывным "Перун" в распространенном Министерством обороны видеоролике
"Т-90М "Прорыв" — очень серьезная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели", - сказал "Перун".
Он добавил, что за счет теплозащитного кожуха противник "плохо замечает" этот танк в свои тепловизионные прицелы.
Минобороны России показало видеоролик с боевой работой экипажей этих танков Западного военного округа. В нем видно, как танк выезжает на огневую позицию, двигаясь при этом то по рапсовым полям, то по грунтовым дорогам, то по вытоптанным колеям. Причем часть маршрута военнослужащие передвигаются, сидя на бронированной машине.
Огневая работа показана как снаружи, так и изнутри танка. Видно, как происходит заряжание 125-миллиметровой пушки. Демонстрируется несколько выстрелов.
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
26 апреля, 10:40
Российский танк Т-90М "Прорыв" уничтожил приблизившийся к российским позициям Т-80Экипаж танка Т-90М "Прорыв" западного военного округа с закрытой огневой позиции уничтожил танк Т-80 украинской армии, приблизившийся к российским позициям в Донбассе. Об этом сообщил командир танковой роты с позывным "Большой", передает 26 апреля РИА Новости
 
Т-90М "Прорыв"Новоститанкпротивникэкипажи
 
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07:42Российские танки Т-90М заставляют противника зарываться в землю - командир
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