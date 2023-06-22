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Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года

Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года - 22.06.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года

России может быть выгодно затягивание вооруженного конфликта на Украине, учитывая, что основной угрозой для США все равно остается Китай. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

2023-06-22T07:15

2023-06-22T07:15

2023-06-22T07:15

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Возможно, мы тянем время для того, чтобы Китай смог открыть свой второй фронт. А это будет понятно только в январе 2024 года, когда на Тайване пройдут выборы президента, отметил эксперт.Таким образом, по одному из сценариев России надо заканчивать СВО как можно быстрее с применением других видов оружия. По другому сценарию, нам выгодно затянуть конфликт, добавил он.У меня нет секретной информации, чтобы рассмотреть аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев. Но я уверен, что военно-политическое руководство России исходит из детального знания ситуации. И оно понимает, что для нас выгоднее, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, китай, тайвань, сво