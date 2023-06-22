https://ukraina.ru/20230622/1047441993.html
Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года
Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года - 22.06.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года
России может быть выгодно затягивание вооруженного конфликта на Украине, учитывая, что основной угрозой для США все равно остается Китай. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
2023-06-22T07:15
2023-06-22T07:15
2023-06-22T07:15
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Возможно, мы тянем время для того, чтобы Китай смог открыть свой второй фронт. А это будет понятно только в январе 2024 года, когда на Тайване пройдут выборы президента, отметил эксперт.Таким образом, по одному из сценариев России надо заканчивать СВО как можно быстрее с применением других видов оружия. По другому сценарию, нам выгодно затянуть конфликт, добавил он.У меня нет секретной информации, чтобы рассмотреть аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев. Но я уверен, что военно-политическое руководство России исходит из детального знания ситуации. И оно понимает, что для нас выгоднее, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, китай, тайвань, сво
Новости, Россия, Украина, США, Китай, Тайвань, СВО
Эксперт рассказал, что начнется во всем мире, если Россия не закончит СВО до января 2024 года
России может быть выгодно затягивание вооруженного конфликта на Украине, учитывая, что основной угрозой для США все равно остается Китай. Об этом рассказал политолог Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру
Возможно, мы тянем время для того, чтобы Китай смог открыть свой второй фронт. А это будет понятно только в январе 2024 года, когда на Тайване пройдут выборы президента, отметил эксперт.
"Если там победит прокитайский кандидат, то это будет одна ситуация. Если там победит проамериканский кандидат, то Китай может столкнуться с тем, что ему все же придется брать Тайвань под контроль. Тогда открытие второго фронта будет еще более вероятно", - подчеркнул Баранчик.
Таким образом, по одному из сценариев России надо заканчивать СВО как можно быстрее с применением других видов оружия. По другому сценарию, нам выгодно затянуть конфликт, добавил он.
У меня нет секретной информации, чтобы рассмотреть аргументы в пользу какого-либо из этих сценариев. Но я уверен, что военно-политическое руководство России исходит из детального знания ситуации. И оно понимает, что для нас выгоднее, заключил собеседник издания.