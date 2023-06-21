Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"
После ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов.
Обучение военкоры проходят наравне с бойцами ЧВК, конечно же отличающееся от подготовки штурмовиков.
Также это даёт возможность увидеть, как готовят одно из наиболее эффективный подразделений в России.
Наш корреспондент Игорь Гомольский покажет вам, как проходит ночной выпускной экзамен "вагнеров" перед отправкой в зону боевых действий.
10 июня, 13:18"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоровПосле ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов. Журналист издания "Украина.ру" прошел этот курс и спешит поделиться с читателем своими впечатлениями.