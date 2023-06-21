Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров" - 21.06.2023 Украина.ру
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Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"
Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров" - 21.06.2023 Украина.ру
Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"
После ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс... Украина.ру, 21.06.2023
2023-06-21T13:56
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андрей гомольский
чвк "вагнер"
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После ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов. Обучение военкоры проходят наравне с бойцами ЧВК, конечно же отличающееся от подготовки штурмовиков. Также это даёт возможность увидеть, как готовят одно из наиболее эффективный подразделений в России. Наш корреспондент Игорь Гомольский покажет вам, как проходит ночной выпускной экзамен "вагнеров" перед отправкой в зону боевых действий.
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андрей гомольский, чвк "вагнер", видео, новости
Андрей Гомольский, ЧВК "Вагнер", Видео, Новости

Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"

13:56 21.06.2023
 
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После ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов.
Обучение военкоры проходят наравне с бойцами ЧВК, конечно же отличающееся от подготовки штурмовиков.
Также это даёт возможность увидеть, как готовят одно из наиболее эффективный подразделений в России.
Наш корреспондент Игорь Гомольский покажет вам, как проходит ночной выпускной экзамен "вагнеров" перед отправкой в зону боевых действий.
Вагнер-5
10 июня, 13:18
"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоровПосле ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов. Журналист издания "Украина.ру" прошел этот курс и спешит поделиться с читателем своими впечатлениями.
 
Андрей ГомольскийЧВК "Вагнер"ВидеоНовости
 
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