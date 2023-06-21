Путь проложит ЧВК: выпускной экзамен "вагнеров"

"Как я провел это лето". Чему и как учат на курсах ЧВК "Вагнер" для военкоров

После ряда неприятностей, произошедших с российскими журналистами в зоне проведения специальной военной операции, ЧВК "Вагнер" разработали собственный курс подготовки военных корреспондентов. Журналист издания "Украина.ру" прошел этот курс и спешит поделиться с читателем своими впечатлениями.