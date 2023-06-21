Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили - 21.06.2023 Украина.ру
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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили - 21.06.2023 Украина.ру
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили
В МИД Китая сочли слова президента США Джо Байдена о Си Цзиньпине безответственными и абсурдными, риторика американского лидера нарушает дипломатические протоколы. Об этом заявила 21 июня представитель китайского МИД Мао Нин
2023-06-21T13:56
2023-06-21T14:10
новости
китай
си цзиньпин
джо байден
сша
зарубежье
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Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая, заявила Мао Нин. Она назвала слова Байдена открытой политической провокацией. Президент США Джозеф Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором во время выступления по поводу сбитого в небе над Штатами аэростата. "Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он [аэростат] сбился с курса", — приводит Reuters высказывание Байдена.Си Цзиньпин якобы "был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще там был", добавил Байден. Первый за пять лет визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай состоялся 18-19 июня на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Стороны пока не восстановили каналы связи военных после обострения в Тайвани, инцидента со сбитым китайским аэростатом, разногласий в торговой и технологической областях. Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через день после визита Блинкена. О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, аппарат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего завис над городом Биллингс в штате Монтана.После того, как китайский шар был сбит, главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект был уничтожен по приказу президента США Джо Байдена.При этом Джо Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще 1 февраля, но послушав рекомендацию Пентагона, решил не подвергать опасности находящихся на земле людей.
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новости, китай, си цзиньпин, джо байден, сша, зарубежье
Новости, Китай, Си Цзиньпин, Джо Байден, США, Зарубежье

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, в МИД Китая ответили

13:56 21.06.2023 (обновлено: 14:10 21.06.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP / Andrew Harnik
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В МИД Китая сочли слова президента США Джо Байдена о Си Цзиньпине безответственными и абсурдными, риторика американского лидера нарушает дипломатические протоколы. Об этом заявила 21 июня представитель китайского МИД Мао Нин
Высказывания американской стороны крайне абсурдны и безответственны, они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая, заявила Мао Нин. Она назвала слова Байдена открытой политической провокацией.
Президент США Джозеф Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором во время выступления по поводу сбитого в небе над Штатами аэростата.
"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он [аэростат] сбился с курса", — приводит Reuters высказывание Байдена.
Си Цзиньпин якобы "был очень смущен и отрицал, что аэростат вообще там был", добавил Байден.
Первый за пять лет визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай состоялся 18-19 июня на фоне ухудшения отношений Пекина и Вашингтона. Стороны пока не восстановили каналы связи военных после обострения в Тайвани, инцидента со сбитым китайским аэростатом, разногласий в торговой и технологической областях.
Байден назвал Си Цзиньпина диктатором через день после визита Блинкена.
О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. Предположительно, аппарат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего завис над городом Биллингс в штате Монтана.
После того, как китайский шар был сбит, главы Пентагона Ллойд Остин заявил, что объект был уничтожен по приказу президента США Джо Байдена.
При этом Джо Байден заявил, что приказал сбить разведывательный аэростат еще 1 февраля, но послушав рекомендацию Пентагона, решил не подвергать опасности находящихся на земле людей.
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