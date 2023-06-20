Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай - 20.06.2023 Украина.ру
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Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай
Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай - 20.06.2023 Украина.ру
Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай
Госсекретарь Энтони Блинкен с 18 июня находится с визитом в Китае. Ожидается, что эта его поездка является этапом подготовки встречи на высшем уровне Джо Байдена с Си Цзиньпином.
2023-06-20T06:40
2023-06-20T06:40
эксклюзив
китай
эксперты
россия
тайвань
зарубежье
си цзиньпин
энтони блинкен
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Учитывая высокий градус напряжения между странами, когда даже организация телефонного разговора лидеров не увенчалась успехом, в США от Блинкена не ждут прорывов. Тем не менее, эксперты проанализировали первые результаты американо-китайских переговоров в соцсетях.Политолог Малек ДудаковДолгожданная встреча госсекретаря Блинкена с Си Цзиньпином ожидаемо закончилась ничем. Китайская сторона отказалась открывать прямой канал коммуникации между генштабом НОАК и Пентагоном. В прошлом он работал - но теперь канал закрыт на фоне эскалации противостояния.Ведь Белый дом хоть и просит открыть этот канал - но одновременно усиливает давление на Поднебесную. У берегов Китая постоянно курсируют военные корабли США. Тайвань накачивают американскими вооружениями. Япония закупает сотни дальнобойных ракет Tomahawk. На Филиппинах строятся пять новых баз США - и американские военные хотят размещаться и на Папуа Новой Гвинее.Усиливаются и антикитайские настроения внутри самих США. Уже несколько штатов, включая Флориду, собираются полностью запрещать продажу недвижимости китайцам. Их обвиняют в том, что они специально покупают землю рядом с военными базами США. А в Монтане недавно и вовсе запретили использование TikTok - который обвиняют в передаче данных американцев в Китай.Си Цзиньпин на встрече с Блинкеным призвал США не рассматривать Китай как силу, которая пытается победить Америку и занять место глобальной сверхдержавы. Но в Вашингтоне Китай именно так и воспринимают - и не зря Байдена уже успели уличить в предательстве интересов США только за то, что визит Блинкена в Пекин в принципе состоялся. А 80% американцев на фоне нынешней антикитайской истерики относятся к Поднебесной негативно.Ещё несколько аппаратчиков Байдена вскоре могут приехать на поклон в Китай. Но даже в частных вопросах - вроде общения между военными - США не удаётся склонить Китай к компромиссам. Партия войны в Вашингтоне сделала своё дело - и теперь на всех порах несётся к открытому столкновению с Поднебесной, что, по мнению Пентагона, может случиться уже в ближайшие годы.Политолог Сергей МарковСША и Китай. Переговоры выглядят как прорыв.Китай заявил, что он не будет бороться с США в глобальном пространстве. Китай будет уважать интересы США. И не будет бросать вызов этим интересам США. И не будет пытаться подменить США. То есть будет признавать роль США как глобального лидера?США заявили, что США не будут делать шаги к признанию независимости Тайваня.И США не будут пытаться сменить политическую систему Китая.Если это так, то, возможно, стороны договорились, что США остаются единственной глобальной сверхдержавой.А Китай будет уверен, что Тайвань это Китай и и больше не будет трений Китая и США из-за Тайваня. И Китай не будет под атакой США в смысле "цветных революций".Если эти заявления отражают реальность, это может быть плохая новость для России.И это может быть хорошая новость для мировой экономики.Си заявил, что человечеству нужны хорошие отношения Китая и США и судьба человечества зависит от этих отношений.Политолог Юрий БаранчикСША не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил Блинкен на встрече с Си Цзиньпином.Новость, конечно, интересная, посмотрим, как раскроется ее содержание месяца через два-три. Либо это очередной обман со стороны США, либо они готовы сдать Пекину Тайвань, но в обмен на что? В любом случае, точную оценку данным словам Блинкена можно будет дать не раньше, как будет объявлен победитель на выборах президента Тайваня, которые пройдут в январе будущего года.Политик и журналист Дмитрий ВасилецБлинкен сегодня встретился с Си Цзиньпином. Тактика Китая на переговорах с американскими международными террористами у меня вызывает восхищение.Китай всегда умиротворяет этих матерых террористов, обещает им золотые горы, на словах соглашается со всеми ультиматумами и угрозами, разделяет всю их "озабоченность", обещает вместе с ними решить все их проблемы, обещает миллиардные инвестиции в американскую промышленность, но на практике китайские коммунисты последовательно сдавливают "петлю на шее американской гегемонии" по всему миру, выбивая своими корпорациями и финансовой инфраструктурой Госдеп США.Си Цзиньпин давно понял как действуют дипломаты международных террористов, их функция лишь усыпить бдительность жертвы, но с Китам так не выйдет, ведь в эту игру можно играть вдвоемПолитик Олег ЦаревИнтересные новости. По словам Си Цзиньпина Китай и США в ходе визита Блинкена в Пекин достигли прогресса и договорённостей по ряду вопросов. Более того, Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем, а также не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая. Пока это просто слова, не подкрепленные действиями, но курс США не ссориться с Китаем очевиден.Китаист Адиль КаукеновПолным ростом идет широко анонсированный визит американского госсекретаря Блинкена в Китай, однако пока никаких сенсаций, связанных с этим визитом, не анонсируется. Ни красочных фото, ни громких заголовков, ни подписанных контрактов. К примеру, когда французский президент Э. Макрон прибыл в Китай, буквально с первого дня весь мир только и говорил о франко-китайских отношений, огромное количество фотографий, включая довольно забавные, бесконечные комментарии экспертов. Да что там говорить о европейском гиганте Франции, если визит центральноазиатских руководителей в Китай прошел в атмосфере бесконечного информационного праздника. А тут приезжает руководитель внешнеполитического ведомства ведущей мировой державы, с которой у Китая крупнейший товарооборот в 690 млрд долларов, что кстати прямо влияет на архитектуру всей мировой торговли, но ощущения праздника нет. Собственно американцы Илон Маск и Билл Гейтс которые буквально недавно были в Китае и то отметились намного большим уровнем растиражированных договоренностей. Понятное дело что все упирается в американо-китайские противоречия, в которых американскую формулу хорошо описал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби: "Мы хотим конкуренции с Китаем, и мы хотим в ней победить....."Поэтому переговоры госсекретаря Блинкена наверняка идут в тяжелой атмосфере взаимных упреков, о сути которых еще в мае предельно высказался министр иностранных дел Китая Цинь Ган: "Если США не нажмут на тормоза и продолжат двигаться по неверному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и крушение, конфронтация возникнет обязательно"Некоторые медийные эксперты уверены, что Пекин в значительно проигрышной позиции к США, так как Китай прочно вмонтирован в западные финансовые и торговые институты. Тем самым считают что китайское руководство полностью зависимо от воли Вашингтона. Проблема же для американцев в том, что Китай как раз таки умело использует свою включенность в западные институты так, что выкинуть его оттуда не удается ни коим образом, без ущерба для себя. И даже ставится вопрос, на чью сторону играет глобализация. Максимально агрессивная политика Д. Трампа к Китаю не привела к изоляции китайской экономики. Санкции Байдена на китайских техногигантов и полупроводниковую промышленность не привели к коллапсу китайского технологического сектора. В этой парадигме конкуренции и наложения санкций на китайские компании анонсировать какие-то контракты на государственном уровне мягко говоря странно. В геополитике ситуация еще хуже, так как есть болевая точка с Тайванем и отношениям с Россией. Китайский министр Цинь Ган сказал весьма важную фразу: "Зачем просить Китай не давать России оружие, но при этом продавать оружие Тайваню, нарушая долгосрочные договоренности?"То есть единственный вариант "сдать Россию" может быть только в контексте "сначала сдайте Тайвань", что для Белого Дома просто неприемлемо, так как, во-первых, никто никому не верит, а во-вторых, дальше будет торг уже за Южную Корею, Японию и весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Тем самым, антикитайский консенсус демократов и республиканцев требует от Госдепартамента каких-то побед, но пока на шахматной доске с Китаем чистый "цуцванг" и в этом контексте очевидно, почему визит Блинкена так долго откладывался, а когда состоялся проходит в такой мрачно-серой обстановке, где единственный результат пока только в том, что он вообще смог состоятся.
https://ukraina.ru/20230619/1047360449.html
https://ukraina.ru/20230615/1047266532.html
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эксклюзив, китай, эксперты, россия, тайвань, зарубежье, си цзиньпин, энтони блинкен
Эксклюзив, Китай, эксперты, Россия, Тайвань, Зарубежье, Си Цзиньпин, Энтони Блинкен

Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай

06:40 20.06.2023
 
© AP / Leah Millis
- РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP / Leah Millis
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Госсекретарь Энтони Блинкен с 18 июня находится с визитом в Китае. Ожидается, что эта его поездка является этапом подготовки встречи на высшем уровне Джо Байдена с Си Цзиньпином.
Учитывая высокий градус напряжения между странами, когда даже организация телефонного разговора лидеров не увенчалась успехом, в США от Блинкена не ждут прорывов. Тем не менее, эксперты проанализировали первые результаты американо-китайских переговоров в соцсетях.
Политолог Малек Дудаков
Долгожданная встреча госсекретаря Блинкена с Си Цзиньпином ожидаемо закончилась ничем. Китайская сторона отказалась открывать прямой канал коммуникации между генштабом НОАК и Пентагоном. В прошлом он работал - но теперь канал закрыт на фоне эскалации противостояния.
Ведь Белый дом хоть и просит открыть этот канал - но одновременно усиливает давление на Поднебесную. У берегов Китая постоянно курсируют военные корабли США. Тайвань накачивают американскими вооружениями. Япония закупает сотни дальнобойных ракет Tomahawk. На Филиппинах строятся пять новых баз США - и американские военные хотят размещаться и на Папуа Новой Гвинее.
Усиливаются и антикитайские настроения внутри самих США. Уже несколько штатов, включая Флориду, собираются полностью запрещать продажу недвижимости китайцам. Их обвиняют в том, что они специально покупают землю рядом с военными базами США. А в Монтане недавно и вовсе запретили использование TikTok - который обвиняют в передаче данных американцев в Китай.
Си Цзиньпин на встрече с Блинкеным призвал США не рассматривать Китай как силу, которая пытается победить Америку и занять место глобальной сверхдержавы. Но в Вашингтоне Китай именно так и воспринимают - и не зря Байдена уже успели уличить в предательстве интересов США только за то, что визит Блинкена в Пекин в принципе состоялся. А 80% американцев на фоне нынешней антикитайской истерики относятся к Поднебесной негативно.
Ещё несколько аппаратчиков Байдена вскоре могут приехать на поклон в Китай. Но даже в частных вопросах - вроде общения между военными - США не удаётся склонить Китай к компромиссам. Партия войны в Вашингтоне сделала своё дело - и теперь на всех порах несётся к открытому столкновению с Поднебесной, что, по мнению Пентагона, может случиться уже в ближайшие годы.
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 14:01
Блинкен встретился с Си Цзиньпином во время визита в КитайГоссекретарь США Энтони Блинкен встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщило РИА Новости 19 июня
Политолог Сергей Марков
США и Китай. Переговоры выглядят как прорыв.
Китай заявил, что он не будет бороться с США в глобальном пространстве. Китай будет уважать интересы США. И не будет бросать вызов этим интересам США. И не будет пытаться подменить США. То есть будет признавать роль США как глобального лидера?
США заявили, что США не будут делать шаги к признанию независимости Тайваня.
И США не будут пытаться сменить политическую систему Китая.
Если это так, то, возможно, стороны договорились, что США остаются единственной глобальной сверхдержавой.
А Китай будет уверен, что Тайвань это Китай и и больше не будет трений Китая и США из-за Тайваня. И Китай не будет под атакой США в смысле "цветных революций".
Если эти заявления отражают реальность, это может быть плохая новость для России.
И это может быть хорошая новость для мировой экономики.
Си заявил, что человечеству нужны хорошие отношения Китая и США и судьба человечества зависит от этих отношений.
Новый состав ПК Политбюро КПК - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 16:09
Путь Председателя. Си Цзиньпину исполнилось 70 летПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отмечает в четверг, 15 июня, юбилей. Лидеру Китая исполнилось 70 лет
Политолог Юрий Баранчик
США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил Блинкен на встрече с Си Цзиньпином.
Новость, конечно, интересная, посмотрим, как раскроется ее содержание месяца через два-три. Либо это очередной обман со стороны США, либо они готовы сдать Пекину Тайвань, но в обмен на что?
В любом случае, точную оценку данным словам Блинкена можно будет дать не раньше, как будет объявлен победитель на выборах президента Тайваня, которые пройдут в январе будущего года.
Политик и журналист Дмитрий Василец
Блинкен сегодня встретился с Си Цзиньпином. Тактика Китая на переговорах с американскими международными террористами у меня вызывает восхищение.
Китай всегда умиротворяет этих матерых террористов, обещает им золотые горы, на словах соглашается со всеми ультиматумами и угрозами, разделяет всю их "озабоченность", обещает вместе с ними решить все их проблемы, обещает миллиардные инвестиции в американскую промышленность, но на практике китайские коммунисты последовательно сдавливают "петлю на шее американской гегемонии" по всему миру, выбивая своими корпорациями и финансовой инфраструктурой Госдеп США.
Си Цзиньпин давно понял как действуют дипломаты международных террористов, их функция лишь усыпить бдительность жертвы, но с Китам так не выйдет, ведь в эту игру можно играть вдвоем
- РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Вчера, 13:03
Красная линия вместо красной дорожки. Визит госсекретаря США Блинкена в Пекин начался со скандалаВечером 18 июня в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая и госсекретаря США Блинкена
Политик Олег Царев
Интересные новости. По словам Си Цзиньпина Китай и США в ходе визита Блинкена в Пекин достигли прогресса и договорённостей по ряду вопросов. Более того, Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем, а также не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая. Пока это просто слова, не подкрепленные действиями, но курс США не ссориться с Китаем очевиден.
Китаист Адиль Каукенов
Полным ростом идет широко анонсированный визит американского госсекретаря Блинкена в Китай, однако пока никаких сенсаций, связанных с этим визитом, не анонсируется. Ни красочных фото, ни громких заголовков, ни подписанных контрактов.
К примеру, когда французский президент Э. Макрон прибыл в Китай, буквально с первого дня весь мир только и говорил о франко-китайских отношений, огромное количество фотографий, включая довольно забавные, бесконечные комментарии экспертов.
Да что там говорить о европейском гиганте Франции, если визит центральноазиатских руководителей в Китай прошел в атмосфере бесконечного информационного праздника.
А тут приезжает руководитель внешнеполитического ведомства ведущей мировой державы, с которой у Китая крупнейший товарооборот в 690 млрд долларов, что кстати прямо влияет на архитектуру всей мировой торговли, но ощущения праздника нет.

Собственно американцы Илон Маск и Билл Гейтс которые буквально недавно были в Китае и то отметились намного большим уровнем растиражированных договоренностей.
Понятное дело что все упирается в американо-китайские противоречия, в которых американскую формулу хорошо описал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби: "Мы хотим конкуренции с Китаем, и мы хотим в ней победить....."
Поэтому переговоры госсекретаря Блинкена наверняка идут в тяжелой атмосфере взаимных упреков, о сути которых еще в мае предельно высказался министр иностранных дел Китая Цинь Ган: "Если США не нажмут на тормоза и продолжат двигаться по неверному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и крушение, конфронтация возникнет обязательно"
Некоторые медийные эксперты уверены, что Пекин в значительно проигрышной позиции к США, так как Китай прочно вмонтирован в западные финансовые и торговые институты. Тем самым считают что китайское руководство полностью зависимо от воли Вашингтона.
Проблема же для американцев в том, что Китай как раз таки умело использует свою включенность в западные институты так, что выкинуть его оттуда не удается ни коим образом, без ущерба для себя. И даже ставится вопрос, на чью сторону играет глобализация.
Максимально агрессивная политика Д. Трампа к Китаю не привела к изоляции китайской экономики. Санкции Байдена на китайских техногигантов и полупроводниковую промышленность не привели к коллапсу китайского технологического сектора.
В этой парадигме конкуренции и наложения санкций на китайские компании анонсировать какие-то контракты на государственном уровне мягко говоря странно.
В геополитике ситуация еще хуже, так как есть болевая точка с Тайванем и отношениям с Россией. Китайский министр Цинь Ган сказал весьма важную фразу: "Зачем просить Китай не давать России оружие, но при этом продавать оружие Тайваню, нарушая долгосрочные договоренности?"
То есть единственный вариант "сдать Россию" может быть только в контексте "сначала сдайте Тайвань", что для Белого Дома просто неприемлемо, так как, во-первых, никто никому не верит, а во-вторых, дальше будет торг уже за Южную Корею, Японию и весь Азиатско-Тихоокеанский регион.
Тем самым, антикитайский консенсус демократов и республиканцев требует от Госдепартамента каких-то побед, но пока на шахматной доске с Китаем чистый "цуцванг" и в этом контексте очевидно, почему визит Блинкена так долго откладывался, а когда состоялся проходит в такой мрачно-серой обстановке, где единственный результат пока только в том, что он вообще смог состоятся.
 
ЭксклюзивКитайэкспертыРоссияТайваньЗарубежьеСи ЦзиньпинЭнтони Блинкен
 
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06:43Алексей Маслов о том, в чем Китай опережает Россию, и кто выиграет от войны за Тайвань
06:40Результат в том, что визит вообще состоялся. Эксперты о поездке госсекретаряя США в Китай
06:27Ивано-Франковск, Мюнхен, Ростов. Судьбы беженцев с Украины
06:13Ужасающие потери. Украинские и российские эксперты о настоящем и будущем спецоперации
06:02Ирония момента: почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России
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20:06Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок оружия Украине
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