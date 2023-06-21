https://ukraina.ru/20230621/1047430105.html

Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"

Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением" - 21.06.2023 Украина.ру

Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"

Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением" российских войск, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 июня в своём Telegram-канале

2023-06-21T10:52

2023-06-21T10:52

2023-06-21T10:59

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Маляр рассказала, что в жизни не будет, так как в кино, и украинские войска будут продвигаться постепенно, сталкиваясь со сложностями и "бешеным сопротивлением".Заместитель министра обороны попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом она не назвала конкретные "критерии эффективности".Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 июня на заседании совета глав правительств стран СНГ заявил о начале украинского контрнаступления, о чём свидетельствует применение стратегических резервов ВСУ.При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.Также президент упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды" и полковник в отставке Виктор Баранец, за первые дни масштабного наступления Украина потеряла огромное количество техники и личного состава. Для ВС РФ сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время фазы "контрнаступа" ВСУ, добавил эксперт.Российскому командованию тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит враг, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230621/1047421118.html

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новости, минобороны украины, наступление, сво, украина, всу, вс рф