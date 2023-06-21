Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением" - 21.06.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"
Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением" - 21.06.2023 Украина.ру
Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"
Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением" российских войск, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 июня в своём Telegram-канале
2023-06-21T10:52
2023-06-21T10:59
новости
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Маляр рассказала, что в жизни не будет, так как в кино, и украинские войска будут продвигаться постепенно, сталкиваясь со сложностями и "бешеным сопротивлением".Заместитель министра обороны попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом она не назвала конкретные "критерии эффективности".Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 июня на заседании совета глав правительств стран СНГ заявил о начале украинского контрнаступления, о чём свидетельствует применение стратегических резервов ВСУ.При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.Также президент упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды" и полковник в отставке Виктор Баранец, за первые дни масштабного наступления Украина потеряла огромное количество техники и личного состава. Для ВС РФ сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время фазы "контрнаступа" ВСУ, добавил эксперт.Российскому командованию тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит враг, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, минобороны украины, наступление, сво, украина, всу, вс рф
Новости, Минобороны Украины, наступление, СВО, Украина, ВСУ, ВС РФ

Минобороны Украины: контрнаступление ВСУ столкнулось с "бешеным сопротивлением"

10:52 21.06.2023 (обновлено: 10:59 21.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и "бешеным сопротивлением" российских войск, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 20 июня в своём Telegram-канале
Маляр рассказала, что в жизни не будет, так как в кино, и украинские войска будут продвигаться постепенно, сталкиваясь со сложностями и "бешеным сопротивлением".

"На юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными", - говорится в сообщении.

Заместитель министра обороны попросила не измерять результаты украинского наступления "исключительно населенными пунктами", при этом она не назвала конкретные "критерии эффективности".
"Некорректно оценивать эффективность действий военных войско-километрами или количеством освобожденных населенных пунктов. Потому что критериев оценки очень много. Это целый комплекс задач", - добавила Маляр.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 июня на заседании совета глав правительств стран СНГ заявил о начале украинского контрнаступления, о чём свидетельствует применение стратегических резервов ВСУ.
При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат, отметил глава государства.
Также президент упомянул правильную организацию российских войск, которая не позволила украинской армии достичь поставленных целей.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды" и полковник в отставке Виктор Баранец, за первые дни масштабного наступления Украина потеряла огромное количество техники и личного состава.
Для ВС РФ сейчас чрезвычайно опасно головокружение от успехов, которых мы добились во время фазы "контрнаступа" ВСУ, добавил эксперт.
Российскому командованию тоже нужно сделать некоторые выводы из уроков, которые преподносит враг, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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