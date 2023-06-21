https://ukraina.ru/20230621/1047426835.html

Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев

Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев - 21.06.2023 Украина.ру

Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев

Два беспилотных летальных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в посёлке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 21 июня

2023-06-21T09:45

2023-06-21T09:45

2023-06-21T10:04

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В посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области 21 июня около воинской части упали два беспилотника.Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет.Территория оцеплена, ведётся проверка спецслужбами, добавил Воробьёв.

https://ukraina.ru/20230609/1047091580.html

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новости, андрей воробьев, московская область, беспилотники, бпла, россия