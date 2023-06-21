Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев - 21.06.2023 Украина.ру
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Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев
Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев - 21.06.2023 Украина.ру
Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев
Два беспилотных летальных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в посёлке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 21 июня
2023-06-21T09:45
2023-06-21T10:04
новости
андрей воробьев
московская область
беспилотники
бпла
россия
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В посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области 21 июня около воинской части упали два беспилотника.Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет.Территория оцеплена, ведётся проверка спецслужбами, добавил Воробьёв.
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новости, андрей воробьев, московская область, беспилотники, бпла, россия
Новости, Андрей Воробьев, Московская область, беспилотники, БПЛА, Россия

Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев

09:45 21.06.2023 (обновлено: 10:04 21.06.2023)
 
© Воробьев Live Telegram Беспилотники упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец Московской области
 Беспилотники упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец Московской области
© Воробьев Live Telegram
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Два беспилотных летальных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в посёлке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 21 июня
В посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области 21 июня около воинской части упали два беспилотника.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", - сообщил губернатор региона.
Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет.
Территория оцеплена, ведётся проверка спецслужбами, добавил Воробьёв.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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Российские военные перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭССредства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три украинских беспилотника у Запорожской атомной электростанции, заявил представитель российских силовых структур, сообщает РИА Новости 9 июня
 
НовостиАндрей ВоробьевМосковская областьбеспилотникиБПЛАРоссия
 
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