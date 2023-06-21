Два беспилотника упали около воинской части в Подмосковье - Воробьев
09:45 21.06.2023 (обновлено: 10:04 21.06.2023)
© Воробьев Live Telegram Беспилотники упали в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец Московской области
© Воробьев Live Telegram
Два беспилотных летальных аппарата упали в Наро-Фоминском городском округе в посёлке Калининец, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём телеграм-канале 21 июня
В посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа Московской области 21 июня около воинской части упали два беспилотника.
"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", - сообщил губернатор региона.
Обнаружены осколки сбитых беспилотников, разрушений и пострадавших нет.
Территория оцеплена, ведётся проверка спецслужбами, добавил Воробьёв.