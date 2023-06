Зрада началась. Запад уже готовится к провалу контрнаступления ВСУ

https://ukraina.ru/20230620/1047410414.html

Эксперт в области целей устойчивого развития ООН, американский инвестор Джеффри Сакс написал пост в Twitter, который очень не понравился Украине

"С каждым днём становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей. Напомним: ставка администрации Байдена заключалась в том, что контрнаступление сведёт на нет территориальные завоевания России, перережет сухопутный мост в Крым и вынудит Россию сесть за стол переговоров. Этого почти наверняка не произойдёт. Напротив, более вероятна патовая ситуация или даже то, что Россия захватит больше территории и выиграет войну", - написал Сакс. Лаконично и в то же время ёмко этот пост прокомментировал миллиардер Илон Маск, чья компания SpaceX в своё время в ходе СВО ограничила украинским военным доступ к спутниковому интернет-сервису Starlink, который те стали использовать в наступательных целях: "Хорошо сказано".Приготовиться к провалу украинского контрнаступления – да, прямо вот так дословно – призывает и британское издание The Telegraph."НАТО необходимо приготовиться к тому, что украинское контрнаступление не увенчается успехом. Тех, кто ожидал молниеносного прорыва, всегда ждало разочарование", - говорится в статье.По словам автора, сейчас наблюдается нечто похожее на борьбу на истощение, когда атакующие силы наносят удары по хорошо укреплённым линиям обороны, ВСУ проводят разведку боем на 4 направлениях, прощупывая позиции российских войск, чтобы выявить слабые места, которые затем можно ослабить при помощи артиллерии и сил бронетанкового резерва. Критически важным фактором в настоящий момент он называет обман противника: необходимо атаковать на максимально возможном числе участков, чтобы русским приходилось гадать, куда будут нанесены основные удары."Но в условиях боевых действий операции редко идут по плану, и шансы Киева на успех крайне малы. У начальника Генштаба ВС России генерала Валерия Герасимова было много времени и ресурсов, чтобы подготовить эффективную оборону. Кроме того, русские обладают численным превосходством практически во всем – от людей и танков до артиллерии, которая, вероятно, играет важнейшую роль. Кроме того, есть ещё и авиация. Со времён Второй мировой войны почти все атакующие силы добивались успеха исключительно благодаря превосходству или господству в воздухе. У украинцев его нет, и мы уже видели, чего это стоило: на кадрах с поля боя отчётливо видны предоставленные американцами боевые машины Bradley и немецкие танки Leopard 2, подбитые российскими ударными вертолётами. Так что это контрнаступление может развиваться разными путями, но ясно одно: победа украинцев абсолютно не гарантирована", - пишет The Telegraph.Неделей ранее портал InfoBRICS сообщал, что российские войска уничтожили почти все Bradley, полученные украинской армией от западных спонсоров. Причина тому, во-первых, стала недооценка способностей ВС РФ, во-вторых, преувеличенные ожидания от импортного оборудования и уровня подготовки украинских бойцов по программам НАТО.Свои неудачи украинская сторона как всегда пытается переложить на других. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телеэфире вечером 19 июня утверждал, что Запад выделил мало оружия ВСУ."Если нет победы, значит помощи было недостаточно. До этого момента мне всегда будет всего недостаточно, сколько бы ни дали", - заявил дипломат.Хотя две недели назад он же в интервью агентству Reuters говорил, что "Украина имеет достаточно оружия для начала контрнаступления и эта операция принесёт стране победу над Россией, необходимую для вступления в НАТО".И сразу же в телеэфире Кулеба озвучил новый заказ: ВСУ сейчас особенно нужны снаряды и бронетехника.Только вот незадача – запасы оружия и боеприпасов НАТО опустели. Об этом прямым текстом заявил сам Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, 19 июня на экономической конференции"День немецкой промышленности" в Берлине.А самое сложное время для украинских войск ещё впереди, уверен бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак. К такому выводу польский генерал приходит, основываясь на нынешней картине: ВСУ теряют танки, поскольку посылают их вперёд в качестве тарана, но без прикрытия они становятся лёгкой мишенью для российских солдат, вооружённых противотанковым оружием; они так и не выработали верную тактику преодоления минных полей, хотя о минировании войсками РФ было известно давно; у украинской стороны нет превосходства в воздухе, в то время как российская авиация имеет возможность атаковать колонны боевых машин.Беспокойство вероятным проигрышем Украины отражено в нотах предостережения, публикуемых Белым домом, отмечает The Telegraph."Судя по ним, президент Байден уже размышляет над тем, какой ущерб его политической программе может нанести такой результат украинского контрнаступления, который нельзя будет назвать решающей победой на поле боя", - говорится в статье.Пока президент США размышляет, Джеффри Сакс всё объяснил: "Американскую общественность в течение двух 10-летий уверяли, что мы побеждаем в Афганистане. Все эти репортажи были разоблачены как нагромождение лжи, когда афганская армия, которую мы якобы "поддерживали", рухнула в течение нескольких недель. К сожалению, похоже, что мы приближаемся к подобному результату на Украине".В 2021 году американские войска покинули Афганистан раньше обозначенной даты, причём не уведомив никого из официальных лиц, под покровом ночи. Как бы ни утверждал Джон Кирби, бывший на тот момент официальным представителем Пентагона, что никакое это не бегство, а внезапно покинуть авиабазу пришлось в интересах американских безопасности сил, выглядело это как бегство самое настоящее. Вопреки обещанию Генерального штаба США перед уходом из Афганистана передать правительственным силам всё необходимое для поддержания обороны, ничего этого сделано было, более того, наоборот, оружие оказалось у противников властей. Власти США официально ограничили диапазон действий своих военных аэропортом Кабула, а подъезды к нему контролировало движение "Талибан"*, запрещавшие населению выезжать за рубеж. Весь мир поразили кадры, как афганцы цеплялись за шасси и закрылки взлетающих самолётов в надежде вырваться из страны, где власть захватили боевики, но не выдерживали, срывались, падали и многие погибали. Так американцы просто бежали из Афганистана, бросив страну на откуп тем, с кем все эти 20 лет воевали. В свете этих событий рейтинг Байдена рухнул до минимума за весь период президентства – 46%, т.е. его деятельность одобряло менее половины населения."Риск заключается в том, что такие лидеры, как Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, могут возобновить попытки подтолкнуть Киев к заключению мирного договора уже до конца года. Подобные колебания в Европе подорвут позиции Байдена в Конгрессе, и велика вероятность, что республиканцы в Палате представителей постараются помешать выделению дополнительного финансирования для Украины", - продолжает The Telegraph.Американские граждане - совсем не в восторге, что их налоговые отчисления идут на обеспечение Украины, а не решение социальных проблем внутри страны, и в контексте приближающихся президентских выборов действия в интересах электората могут здорово сыграть на руку республиканцам. Демократическая администрация Белого дома, наоборот, сейчас выступила с предложением предоставить Украине гарантии безопасности по израильской модели, а это значит выделение денег, оружия, боеприпасов на много лет вперёд, даже если Байден проиграет на выборах-2024. Но это, как подчёркивает Сакс, не то, на что подписался американский народ: многие поддержали предоставление Киеву более $100 млрд, полагая, что это была разовая сделка, но если бы их предупредили, что это войдёт в регулярную практику, люди предпочли альтернативу, особенно если бы знали, что она доступна."Появляются новые свидетельства того, что мирное соглашение было достижимо в начале войны. На недавней встрече с африканской делегацией Путин показал проект плана или предварительного соглашения, подписанного украинской делегацией в Стамбуле в апреле 2022 года. Это предусматривало, что Россия отступит к довоенным рубежам, если Украина согласится не вступать в НАТО (но Украина могла бы получить гарантии безопасности от Запада). Наличие сделки, основанной на нейтралитете Украины, согласуется с комментариями Нафтали Беннета, который сказал, что сделка была достижима, но отвергнута Западом", - заявил Сакс.Буквально один шаг оставался до заключения договора о постоянно нейтральном статусе Украины, который подразумевал невступление государства в военные союзы и неучастие в войнах в обмен на гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Великобритания, Франция, Китая), а также Турции и Белоруссии. Но Запад запретил Киеву идти на эту сделку, поскольку фактически она основывалась на условиях России, хотя инициатором переговоров выступала именно Украина."Единственный вопрос заключается в том, когда и как долго Байден сможет увековечивать опосредованную войну по своему выбору, которой можно было бы легко избежать", - подчёркивает Сакс.* Движение, запрещённое в РФ

