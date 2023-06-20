https://ukraina.ru/20230620/1047384291.html

Ирония момента: почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России

Ирония момента: почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России - 20.06.2023 Украина.ру

Ирония момента: почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России

Стамбульский мирный договор был очень выгоден Украине, но Киев сорвал его, получив в итоге разрушенные города, миллионы беженцев и десятки тысяч жертв. Со стороны России он мог выглядеть как отступление, но в сложившихся к тому моменту обстоятельствах можно было выбирать только меньшее из двух зол.

2023-06-20T06:02

2023-06-20T06:02

2023-06-20T06:16

сво

мирный план

стамбул

война

эксклюзив

владимир зеленский

владимир путин

спецоперация

переговоры

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Президент России Владимир Путин на встрече с делегацией стран Африки показал черновик "Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", т.н. Стамбульский договор, который обе стороны конфликта согласовывали в марте 2022 года.После этого жеста и после почти полутора лет СВО, которая, до сих пор не принесла ни демилитаризации, ни денацификации Украины и все еще не защитили Донбасс от обстрелов, пожалуй, пришло время понять, что тогда, весной 2022-го года, произошло.О чем могли договоритьсяНачнем с показанного договора. 29 марта 2022 года во время переговоров в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что Москва получила от Киева принципы возможного будущего соглашения в письменном виде. Они заключались в обязательствах по нейтральному внеблоковому статусу Украины и отказе от размещения на Украине иностранных военных и вооружений. Обеспечить соблюдение этого статуса должны были Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. Гарантировать же безопасность для Украины собирались Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия. Сложным моментом оставался размер вооруженных сил Украины, но он тоже мог быть решен.Итак, результатом договора стали бы обещания украинского нейтралитета и ограничения вооружений. Загадкой остается территориальный вопрос, но, скорее всего, все вернулось бы к статус-кво на момент начала спецоперации — ДНР и ЛНР в старых границах (без Мариуполя и всего остального) остались бы признанными, но не присоединенными к России. Херсонскую, Запорожскую, части Харьковской и Николаевской областей пришлось бы оставить. Обсуждать слова Лукашенко об аренде Крыма нет никакого смысла, поскольку этим словам не было представлено никаких, даже самых косвенных, доказательств, но о признании Крыма частью России со стороны Украины речи, конечно, идти не могло. Никаких требований к Украине о гарантиях защиты русского языка, амнистии для диссидентов, запрете глорификации гитлеровских коллаборационистов времен Второй мировой войны, восстановлении разнообразных культурных памятников, прекращении преследования канонической православной церкви и всего остального, что обычно подразумевается под понятием денацификация, договор так же не предполагал. Возможно еще и потому, что на тот момент у этих вопросов не было нынешней остроты.Да, такой договор мог бы походить на капитуляцию. Именно так на него и смотрели патриотичные военкоры, обвиняя переговорщика Мединского чуть ли не в госизмене. Действительно, российские войска стояли в тот момент впритык под Киевом, Харьковом, Николаевом и почти под Запорожьем (оставалось буквально 50 км), в Одессу, как многие думали, вот-вот будут высаживать морской десант — какой может быть договор да еще и на таких условиях? В итоге патриотическая медийка сыграла с обществом злую шутку, вселив в него военный запал и непримиримость к врагу в тот момент, когда надо было делать строго обратное — объяснять, почему все закончилось, не успев по-настоящему начаться.Жесты доброй и злой волиИтак, полученный от Украины 29 марта, проект Стамбульского договора парафирован 15 апреля 2022 года. То есть это произошло уже после вывода российской армии из-под Киева и Чернигова и даже после трагедии в Буче. Это дает основания для следующей реконструкции событий: 29 марта получены украинские предложения, которые почти во всем устраивают Россию (видимо кроме численности ВСУ); 30 марта, в качестве ставшего за прошедшее время мемом жеста доброй воли, Россия начинает отвод войск из-под Киева. Но тогда это и был жест доброй воли, сделанный после предварительного согласования условий мирного договора и до его парафирования 15 апреля.А 31 марта ВСУ зашли в Бучу и на следующий день случилось известное, но непознанное. Я далек от того, чтобы считать погибших в Буче инсценировкой, но в то же время без тщательного независимого расследования делать далеко идущие выводы о зверствах российских военных было бы непрофессионально и неэтично. Расследования не было. В город пустили множество западных журналистов и из их репортажей стало ясно, что как минимум часть погибших, те, которые на улицах, не были расстреляны — их поразили артиллерийские осколки. Очевидно, что до 31 марта в Буче находились российские войска и обстреливала город Украина. В то же время, кто убил людей с белыми повязками (считается, что так обозначали себя жители, сотрудничавшие с россиянами) в подвалах, совершенно непонятно.При этом очевидна преднамеренность определенных действий и заявлений украинской стороны. "Заявив Бучу" украинская сторона фактически сорвала уже достигнутые соглашения.Вину тут же возложили на Россию, что в руководстве РФ назвали попыткой срыва переговоров. 7 апреля в Киев прибыл Борис Джонсон, чтобы, по всей видимости, зафиксировать этот срыв. Но формально переговоры еще шли, что доказывает дата 15 апреля на предъявленном Путиным документе. А затем, цитируя Путина, "после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории".В октябре 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным, тем самым заблокировав вообще какой бы то ни было мирный процесс.Кто и когда обманул РоссиюСейчас все публикуют слова украинской журналистки Дианы Панченко, которая сказала: "Я точно знаю - войну можно было остановить еще в марте. Человек из ближайшего окружения Зеленского говорил мне: мы русских тогда в марте просто кинули. Кичился этим". Но штука в том, что главное кидалово произошло не после Бучи, а 24 февраля 2022 года.Почему получилось так, что уже в конце февраля сроки СВО начали срываться? Почему получилось так, что в конце марта российская армия застряла под Киевом и другими крупными городами вроде Харькова и Николаева без единого шанса взять их штурмом? Почему затем пришлось уйти с острова Змеиный и отказаться от взятия Одессы? Почему не смогли отодвинуть от Донецка линию фронта, упершись в авдеевские и другие укрепления? Почему в итоге пришлось оставить правый берег Херсонской области, часть Николаевской и часть Харьковской областей в ходе т.н. перегруппировки?Относительно небольшие контингенты, выделенные для спецоперации (это в задумке и была полицейская спецоперация по смене киевского режима, а никакая не война), не могли и не должны были с боями захватывать города-миллионники, а затем их контролировать. Это было просто невозможно. Расчет заключался в том, что местные власти, бизнес и местные структуры, с которыми существовали предварительные договоренности, "откроют ворота" своих городов. В Херсоне так и случилось. Возможно, случилось бы и в Запорожье, но до него не дошли. А вот в других местах договоренности оказались профанацией.Причин несколько, но главная — ставка на тех, кто брал обязательства, которые не мог реализовать. Неадекватная информация об общественных настроениях, нарисованная на коленке; неадекватная информация об успешности работы "пророссийских" политических и общественных организаций, которые назывались "центрами" и "институтами", но в составе которых часто не было никого, кроме одного директора; вчерашние украинские националисты с научными и иными работами по восхвалению УПА (запрещено в РФ), которые вдруг чудесным образом становились "пророссийскими" деятелями; бесконечные отчетные фотографии бабушек с флагами на фоне памятников ВОВ как доказательство разветвленной сети сочувствующих; бесконечные аферисты, распиливающие бюджет на информационных сайтах-однодневках, которые никто не читал; политики, которые шли в политику, чтобы заниматься бизнесом; бизнесмены, которые хотели заниматься политикой, чтобы еще лучше шел бизнес — весь этот паноптикум по отчетам выглядел как мощное пророссийское движение, но на деле был пустопорожним, как сейчас модно говорить, симулякром. Поэтому российские войска столкнулись с тем, что население, обработанное не вот тем, что перечислено выше, а националистической и прозападной пропагандой, часто не воспринимает их как освободителей.Немаловажную роль в задержке продвижения российских войск сыграла и очень быстро собранная Украиной тероборона. Помните, как в 2021 году все смеялись над тетками, которые с деревянными автоматами тренировались драться против Путина? В 2022 году оказалось, что они вполне успешно, пусть даже ценой своих жизней (поскольку ТрО бросали вперед, пока ВСУ проходили необходимую подготовку), сыграли свою роль.Еще одним фактором провала быстрой полицейской спецоперации стал неадекватный выбор переговорщиков, которые должны были убедить региональную элиту переходить на российскую сторону— людей, которых давно никто не воспринимал всерьез и, давая им какие-то обещания, никто не собирался их выполнять. По крайней мере, если станет видно, что армия буксует. А это стало видно довольно быстро.Все вместе эти факторы вели и неизбежно привели к Стамбульским переговорам. Просто российским властям все стало ясно уже в начале марта 2022 года, а так называемой "патриотической общественности", которая называет сегодня стамбульские соглашения "капитуляцией" местами неясно и до сих пор.Победителей нетДа Буча для Киева была лишь медиа-поводом, чтобы сорвать мирные переговоры, кинуть Россию, когда она уже совершила первые шаги доброй воли. Но дело-то в том, что, даже зная о предстоящем кидалове, не отводить войска Россия не могла. Плохой предлог для ухода в виде переговорного жеста доброй воли был очень плох, но он был лучше, чем уход вообще без объяснений.А дальше мы все получили: "стабилизационные мероприятия" СБУ на вновь занятых Украиной территориях, в результате чего тысячи доверившихся России граждан были убиты, похищены, искалечены, брошены в тюрьмы; миллионы беженцев, которые не получают почти никакой помощи; перегруппировку из Харьковской области, когда оказалось, что войск СВО слишком мало, чтобы держать линию фронта; незапланированные изначально референдумы с присоединением новых регионов; частичную мобилизацию и все последовавшие за ней внутренние проблемы; "суровикинг" украинской инфраструктуры; бесконечные обстрелы Донецка; оставление единственного занятого областного центра — Херсона; 224 дня страшного штурма Артемовска; катастрофу на Каховской ГЭС; контрнаступление и жертвы, жертвы, жертвы…У России были причины для того, чтобы скинуть украинские власти, заменить их на демократические, дружественные. Но она попала в капкан, расставленный одновременно западными спецслужбами, некомпетентными "пророссийскими" деятелями на Украине и ультравоинственными диванными патриотами в России. Поэтому Стамбульские соглашения могли сколько угодно выглядеть в глазах патриотов как капитуляция, но это был шанс на очень плохой мир вместо очень плохой войны, которая все равно закончится миром, только теперь останутся такие раны, какие не залечить за десятилетия. Да и где медиа-врачи, которые обучены лечить, а не бередить?Россия много проиграла от срыва Стамбульского мира. Но ирония в том, что сорвавшая переговоры Украина проиграла куда больше. Судя по предъявленному Путиным документу, Киев мог бы получить очень много вообще без обязательств по внутренней политике и иметь все основания дальше нагнетать антироссийскую истерику, давить русскую культуру, запрещать язык, уничтожать УПЦ (делать все, что он делает сейчас), но без разрушенных городов, без миллионов беженцев, без десятков тысяч погибших солдат и без ненулевой вероятности надолго или даже навсегда потерять часть территорий. Только Зеленский по совету своих заокеанских друзей решил иначе и получил бесконечный ужас. А переговоры все-равно будут, но, возможно, уже без Зеленского.И еще очень важный момент. Россия, получив срыв договоренностей в Стамбуле, тем самым получила и отличный урок: не верить украинской стороне. Не случайно президент РФ Владимир Путин предупредил: каждый последующий раунд переговоров будет только ухудшать позиции Украины в переговорах.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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