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В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета

В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета - 19.06.2023 Украина.ру

В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета

В одном из военкоматов Одесской области произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции Украины по региону

2023-06-19T12:43

2023-06-19T12:43

2023-06-19T13:00

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военкомат

повестка

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В городе Рени Одесской области работник местного военкомата пригрозил мужчине пистолетом, когда тот отказался взять повестку.Работника военкомата могут лишить свободы на срок от трёх до семи лет, добавили в полиции.Мог ли представитель военкомата убить мужчину-призывника или нанести ему тяжкий телесный ущерб, если бы решил выстрелить в него, сотрудники силовых структур Украины не уточнили.Такое оружие может быть переделано или усовершенствовано до характеристик боевого, говорится в информации из открытых источников.В начале июня в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ, сообщили СМИ.

https://ukraina.ru/20230601/1046745761.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, одесская область, военкомат, повестка