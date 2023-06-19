В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета
12:43 19.06.2023 (обновлено: 13:00 19.06.2023)
В одном из военкоматов Одесской области произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции Украины по региону
В городе Рени Одесской области работник местного военкомата пригрозил мужчине пистолетом, когда тот отказался взять повестку.
"В ходе словесной ссоры один из представителей военкомата произвёл выстрел вверх из стартового пистолета", – сказали в полиции.
Работника военкомата могут лишить свободы на срок от трёх до семи лет, добавили в полиции.
Мог ли представитель военкомата убить мужчину-призывника или нанести ему тяжкий телесный ущерб, если бы решил выстрелить в него, сотрудники силовых структур Украины не уточнили.
Такое оружие может быть переделано или усовершенствовано до характеристик боевого, говорится в информации из открытых источников.
В начале июня в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ, сообщили СМИ.