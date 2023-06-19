В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета - 19.06.2023 Украина.ру
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В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета
В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета - 19.06.2023 Украина.ру
В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета
В одном из военкоматов Одесской области произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции Украины по региону
2023-06-19T12:43
2023-06-19T13:00
новости
украина
одесская область
военкомат
повестка
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В городе Рени Одесской области работник местного военкомата пригрозил мужчине пистолетом, когда тот отказался взять повестку.Работника военкомата могут лишить свободы на срок от трёх до семи лет, добавили в полиции.Мог ли представитель военкомата убить мужчину-призывника или нанести ему тяжкий телесный ущерб, если бы решил выстрелить в него, сотрудники силовых структур Украины не уточнили.Такое оружие может быть переделано или усовершенствовано до характеристик боевого, говорится в информации из открытых источников.В начале июня в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ, сообщили СМИ.
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новости, украина, одесская область, военкомат, повестка
Новости, Украина, Одесская область, военкомат, повестка

В Одесской области мужчина взял повестку под дулом пистолета

12:43 19.06.2023 (обновлено: 13:00 19.06.2023)
 
© CC0, PixabayПистолет
Пистолет
© CC0, Pixabay
Читать в
В одном из военкоматов Одесской области произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции Украины по региону
В городе Рени Одесской области работник местного военкомата пригрозил мужчине пистолетом, когда тот отказался взять повестку.

"В ходе словесной ссоры один из представителей военкомата произвёл выстрел вверх из стартового пистолета", – сказали в полиции.

Работника военкомата могут лишить свободы на срок от трёх до семи лет, добавили в полиции.
Мог ли представитель военкомата убить мужчину-призывника или нанести ему тяжкий телесный ущерб, если бы решил выстрелить в него, сотрудники силовых структур Украины не уточнили.
Такое оружие может быть переделано или усовершенствовано до характеристик боевого, говорится в информации из открытых источников.
В начале июня в Снигирёвке Херсонской области мужчина покончил жизнь самоубийством после вручения ему повестки, не желая вступать в ряды ВСУ, сообщили СМИ.
1 июня, 05:19
Рост тарифов и ужесточение мобилизации. Что ожидает украинцев в июнеНа Украине с 1 июня ужесточается мобилизации. Повестки отныне будут выдавать не только сотрудники ТЦК (военкомы). Это смогут делать представители других силовых органов, а также органов власти.
 
НовостиУкраинаОдесская областьвоенкоматповестка
 
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