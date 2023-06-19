https://ukraina.ru/20230619/1047355370.html

Атака на "Труху" и "колесо генотьбы"

Атака на "Труху" и "колесо генотьбы" - 19.06.2023 Украина.ру

Атака на "Труху" и "колесо генотьбы"

Все выходные сеть трясло от зрадопереможной генотьбы.

2023-06-19T12:14

2023-06-19T12:14

2023-06-19T12:14

эксклюзив

телеграм-каналы

информационная война

ципсо

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17 июня автор популярного телеграм-канала "Рыбарь" (1,1 млн подписчиков) Михаил Звинчук в прямом эфире канала Владимира Соловьёва "случайно" продемонстрировал экран смартфона, на котором было видно, что общается с администратором украинского пропагандистского телеграм-канала "Труха" (2,8 млн) Максимом Лавриненко и с неким "Толиком Ш" (логично предположить, что это Анатолий Шарий с 1,2 млн).Естественно разгорелся грандиозный скандал. На Украине внимательно следят за российскими каналами, наблюдающими за ходом военных действий, потому информация эта произвела шокирующее впечатление.В украинских телеграм-каналах немедленно началась кампания травли Лавриненко, который, якобы, работает на "вражескую пропаганду". По слухам, к нему возникли также вопросы у спонсоров и правоохранительных органов (но не критические – слишком ценный кадр). Можно предположить, что определённые вопросы возникли и к довольно автономному, но всё же работающему по темникам ЦИПсО Шарию."Рыбарь" отметил, что через некоторое время на "Трухе" последовала волна извинений: "запись видеоопровержений, слова поддержки от "сеточки" нон-стопом, призывы к украинскому народу сплотиться и не верить фейкам. Автор канала, словно попавшийся на горячем в женской раздевалке школьник, со словами "Друзи витаю. Як ваши дела. У мене не очень" начал раз за разом оправдываться".Следует, впрочем, ответить, что крупные украинские каналы либо не выставляли информацию о "зраде" Лавриненко, либо оперативно её убрали, либо подали в том смысле, что это Звинчук работает на "Труху", а не наоборот."Рыбарь" вечером 18 июня признал, что имел место "слепленный за 2 минуты на коленке вброс".Отметим, что это не обязательно правда – для журналистов и разведчиков нормально сотрудничать с коллегами-конкурентами. Как правило на публику это не выносят, а если выносят, то в возвышенном духе – наш разведчик Максим Исаев... Если мы правильно помним, в 1943 году Максим Максимыч звёздочки собирал, воюя на Восточном фронте.Но тут даже близко такого нет – просто обмен информацией, которая нужна тем и другим. Думаем никто не удивится, если узнает, что у журналистов издания "Украина.ру" тоже есть источники информации на Украине, причём отнюдь не всегда доброжелательно настроенные по отношению к России.Впрочем, объяснения со стороны Звинчука были необходимы, поскольку он сам попал под давление со стороны российской "патриотической общественности".Ему тут же припомнили украинскую фамилию, а один из уважаемых комментаторов (не будем его называть) дописался до того, что: "Рыбарь контролируется одной этнической политической группировкой, которая заняла очень глубокие позиции в системе медийной власти России. Ситуация с Рыбарём показывает, что система медийной власти России коррумпирована, частично связана с врагами России и нуждается в системных изменениях".Отметим:1) Заявление об "одной этнической политической группировке", которая "атакует Турцию" (автор эту оговорку убрал, но кэш всё помнит) показывает, что автор:- не имеет представления об истории канала "Рыбарь" (мы его помним как маленький канал, освещающий ход гражданской войны в Сирии, что объясняет настороженность к Турции без всякого привлечения "этнических политических группировок");- является признанием отношения автора к другой группировке, которая Турцию не атакует.2) Вторая фраза – расписка автора в том, что он принадлежит к числу "турбопатриотов" и "охранителей", которые хотели бы "пресечь" работу независимых каналов, ввести военную цензуру и… отдать, таким образом, информационное пространство той же "Трухе".Комментируя атаки против "Рыбаря" Андрей Медведев пишет: "у нас довольно плохо понимают, что такое информационно-психологические операции и инфовойна, а слово OSINT и вовсе многим кажется чем-то вроде ругательства. Причём, чем старше человек, тем труднее ему разобраться в этом. (…) Полная цепочка выглядит так: Рыбарь делает информационный вброс, на него ведутся украинские паблики, а уже наши турбопатриоты и политологи делают выводы и грозят карами, на основе выводов в украинском инфополе".

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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эксклюзив, телеграм-каналы, информационная война, ципсо