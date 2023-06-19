Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ
Румынские пограничники задержали в горах троих вооруженных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на днях телеканал Antena 3
Украинские бойцы объяснили, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус, поскольку заблудились из-за плохой видимости.
Выяснилось, что солдаты ВСУ преследовали группу украинцев, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии.
Задержанных передадут украинской стороне.
Ранее в Службе безопасности Украины сообщали о раскрытии нескольких схем уклонения от мобилизации. Организаторы были задержаны в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. В СБУ уточнили, что за деньги задержанные предлагали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации с помощью изготовления фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы республики. За свои услуги преступники просили 9 тысяч долларов.