Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
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Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ
Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру
Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ
Румынские пограничники задержали в горах троих вооруженных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на днях телеканал Antena 3
2023-06-19T08:25
2023-06-19T08:25
всу
румыния
зарубежье
солдаты
новости
задержание
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Украинские бойцы объяснили, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус, поскольку заблудились из-за плохой видимости.Выяснилось, что солдаты ВСУ преследовали группу украинцев, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии.Задержанных передадут украинской стороне.Ранее в Службе безопасности Украины сообщали о раскрытии нескольких схем уклонения от мобилизации. Организаторы были задержаны в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. В СБУ уточнили, что за деньги задержанные предлагали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации с помощью изготовления фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы республики. За свои услуги преступники просили 9 тысяч долларов.
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всу, румыния, зарубежье, солдаты, новости, задержание
ВСУ, Румыния, Зарубежье, солдаты, Новости, задержание

Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ

08:25 19.06.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Румынские пограничники задержали в горах троих вооруженных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на днях телеканал Antena 3
Украинские бойцы объяснили, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус, поскольку заблудились из-за плохой видимости.
Выяснилось, что солдаты ВСУ преследовали группу украинцев, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии.
Задержанных передадут украинской стороне.
Ранее в Службе безопасности Украины сообщали о раскрытии нескольких схем уклонения от мобилизации. Организаторы были задержаны в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. В СБУ уточнили, что за деньги задержанные предлагали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации с помощью изготовления фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы республики. За свои услуги преступники просили 9 тысяч долларов.
БМП Bradley
11 июня, 21:52
СМИ: солдаты ВСУ потеряли большую часть БМП BradleyСолдаты одного из подразделений ВСУ рассказыли, что потеряли большую часть имеющихся у них БМП Bradley, сообщило агентство Франс Пресс 11 июня
 
ВСУРумынияЗарубежьесолдатыНовостизадержание
 
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Заголовок открываемого материала
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