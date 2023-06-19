https://ukraina.ru/20230619/1047351047.html

Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ

Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ - 19.06.2023 Украина.ру

Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ

Румынские пограничники задержали в горах троих вооруженных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на днях телеканал Antena 3

2023-06-19T08:25

2023-06-19T08:25

2023-06-19T08:25

всу

румыния

зарубежье

солдаты

новости

задержание

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Украинские бойцы объяснили, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус, поскольку заблудились из-за плохой видимости.Выяснилось, что солдаты ВСУ преследовали группу украинцев, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии.Задержанных передадут украинской стороне.Ранее в Службе безопасности Украины сообщали о раскрытии нескольких схем уклонения от мобилизации. Организаторы были задержаны в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. В СБУ уточнили, что за деньги задержанные предлагали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации с помощью изготовления фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы республики. За свои услуги преступники просили 9 тысяч долларов.

https://ukraina.ru/20230611/1047126299.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, румыния, зарубежье, солдаты, новости, задержание