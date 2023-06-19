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Полковник Баранец: Украина не сняла со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым

Полковник Баранец: Украина не сняла со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым - 19.06.2023 Украина.ру

Полковник Баранец: Украина не сняла со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым

Крым давно готовили к прорыву украинских войск. Но с какого направления пойдут ВСУ и что конкретно будут форсировать – пока говорить рано. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2023-06-19T04:50

2023-06-19T04:50

2023-06-19T04:50

новости

крым

каховская гэс

наступление

всу

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Еще в 2014 году по распоряжению президента России Владимира Путина Минобороны создало на Крымском полуострове самодостаточную группировку, которая даже без помощи с материковой России может продержаться несколько недель в войне с 10-15 странами, рассказал эксперт.Противник еще не снял со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым. Но чтобы разгадать планы противника, нужно понять истинные причины и последствия подрыва Каховской ГЭС. Но нам в любом случае надо помнить об этой угрозе, добавил он.Крым надежно прикрывает Черноморский флот. На вооружении ВС РФ там шесть подводных лодок, на борту которых полтора десятка "Калибров". Они бьют на 2,5 тысяч км. В Крыму есть ПВО, танки и береговая оборона. Все это ВСУ быстро не взять, они обломают зубы.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, каховская гэс, наступление, всу