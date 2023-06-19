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Битва под Завихвостом: конец русского натиска на Запад

Битва под Завихвостом: конец русского натиска на Запад - 19.06.2023 Украина.ру

Битва под Завихвостом: конец русского натиска на Запад

Противостояние Первой Речи Посполитой с Россией шло с переменным успехом – от польского гарнизона в Кремле до краха польской государственности в XVIII веке. Однако и до этого русско-польские отношения не отличались стабильностью – в XI веке Болеслав Храбрый брал Киев, а в XII поляки уже с трудом сдерживали русский натиск.

2023-06-19T17:22

2023-06-19T17:22

2023-06-19T17:22

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19 июня 1205 года под городом Завихост состоялась битва польских и русских войск, в которой последние были разгромлены, а князь Роман Мстиславич убит, что надолго остановило галицко-волынскую экспансию на Запад.Князя Романа Мстиславича современники вполне заслужено называли "самодержцем всея Руси" — причём такая формулировка содержится не только в Галицко-Волынской, но и в Ипатьевской летописи.Однако этот властитель был активно вовлечён в политические процессы не только на Руси, но и в Европе — в Польше и Германии. Именно попытка вмешательства в борьбу за власть в Священной Римской империи стоила этому великому князю жизни.Как написали бы сейчас, Роман Мстиславич "получил европейское воспитание". В 1155 году его отец, князь Мстислав Изяславич, после поражений в междоусобной борьбе, вынужден был уехать в Польшу, к родственникам своей жены Агнешки — дочери князя Болеслава Кривоустого. Роману тогда было пять лет, и его воспитывали при дворе старшего брата матери, Великого князя Польши Болеслава IV Кудрявого.Роман Мстиславич пробыл в Польше 12 лет, вернувшись на Русь только в 1167 году, когда киевляне призвали его отца на княжение.Весной 1168 года Мстислав Изяславич предпринял большой поход против половцев и нанёс им тяжёлое поражение. Эта победа прославила Мстислава и привела к тому, что новгородцы в том же году попросили на княжение его сына — Романа Мстиславича, который правил в Новгороде два года.В августе 1170 года, после смерти отца, Роман вынужден был уйти из Новгорода и вокняжился во Владимире-Волынском.В 1187 году в союзном Волыни с момента её обособления от Киева (1154) Галицком княжестве, вспыхнула борьба за власть. Она была связана с тем, что князь Ярослав Осмомысл завещал престол незаконнорожденному сыну, Олегу. Но и законный сын Владимир Ярославич не устроил галичан, и они в 1188 году призвали на княжение Романа, который оставил княжить на Волыни своего брата Всеволода Мстиславича.Правда, тогда на Галицком престоле Роман продержался лишь несколько месяцев. Княжество было занято сначала венгерскими войсками, и король Венгрии Бела провозгласил князем Галицким своего сына Андраша. А в 1189-м престол всё же удалось занять Владимиру Ярославичу (правда, лишь при помощи поляков, которым он за это гарантировал ежегодную выплату 2000 гривен серебром).Роман Мстиславич не без проблем вернулся на княжение во Владимир-Волынский — убедить родного брата вернуть Волынский престол удалось только при поддержке князя Новгородского Рюрика Ростиславича, на дочери которого Роман был женат.В 1194-м Рюрик занял Киевский престол, и Роман получил от него пять городов на Киевщине: Торческ, Треполь, Корсунь, Богуслав, Канев. Однако уже в следующем году, вследствие интриг князя Всеволода Большое Гнездо, Роман поссорился с тестем и даже развёлся с женой, Предславой Рюриковной.После этого Роман Мстиславич вступил в тайный союз с претендовавшим на Киев черниговским князем Ярославом Всеволодовичем. Рюрик Ростиславич узнал об этом и объявил зятю войну, и тогда Роман обратился за помощью к своим польским родственникам.С 1194 года Роман был союзником малолетних сыновей умершего малопольского князя Казимира Справедливого. Старший из них, Лешек Белый, стал князем Краковским, но его власть оспаривал дядя, Мешко Старый. Желая упрочить положение своих союзников и тем самым обеспечить себе их помощь в конфликте с Рюриком Ростиславичем, Роман вмешался в польскую усобицу.Русские войска под его предводительством сражались на стороне Казимировичей в жестокой и кровопролитной битве на реке Мозгаве (13 сентября 1195), где были серьёзно ранены и сам Роман, и его главный противник Мешко Старый. Сражение не принесло решающего успеха ни одной из сторон, однако помощь Романа всё-таки помогла Казимировичам избежать разгрома и отразить притязания их дяди на Краков.На фоне соперничества за Киев между Рюриком и Романом (которое продолжалось до самой смерти последнего), в конце 1199 года князь Волынский фактически создал объединённое Галицко-Волынское княжество. После смерти князя Владимира Ярославича, войска Романа Мстиславича захватили Галич.Польский хронист Винцентий Кадлубек, современник Романа, свидетельствует, что князь Волынский проводил в Галиче политику террора против известных своей независимостью местных бояр: одних он уничтожил, предав разного рода жестоким казням, другие сами в страхе разбежались по всем окрестным землям.Объединение Волыни и Галичины в одних руках привело к изменению расстановки сил на Руси. Рюрик Ростиславич вступил в союз с Ольговичами, и в 1201 году стал готовить поход на Галич. Однако в том же году Роман опередил его, неожиданно появившись на Киевщине во главе волынских и галицких полков. Рюрик вынужден был оставить Киев, где Роман оставил княжить своего двоюродного брата Ингваря Ярославича.Рюрик не смирился с поражением.2 января 1203 года его войска в союзе с Ольговичами и половцами взяли Киев, причём союзники подвергли город жесточайшему разграблению: ограбили даже крупнейшие храмы города, Софийский собор и Десятинную церковь, а также все монастыри. Монахов и монахинь, священников и жен их, старых и увечных киевлян перебили, а молодых и здоровых продали в рабство. Пощадили только иностранных купцов, запершихся в каменных церквях, — им предоставили свободу в обмен на половину стоимости их товаров.Рюрик вокняжился в Киеве, для этого клятвенно отрёкшись от Ольговичей и половцев.Роман смог сбросить Рюрика с Киевского престола уже через год, но самому получить контроль над Киевом не удалось. Зимой 1204 года Роман Мстиславич организовал большой поход южнорусских князей на половцев, в котором принял и Рюрик Ростиславич. На обратном пути Роман и Рюрик с сыновьями остановились в Треполе и начали переговоры о распределении волостей, но к соглашению не пришли.Дело кончилось тем, что Роман пленил Рюрика и его сыновей. Рюрика он отослал в Киев и там велел постричь в монахи вместе с его женой Анной и дочерью Предславой (бывшей женой Романа), а двух сыновей Рюрика Ростиславича Роман увёл как пленников в Галич. Но после переговоров с великим князем Всеволодом Большое Гнездо Роман отпустил их. Старший из них, Ростислав Рюрикович, женатый на дочери Всеволода Большое Гнездо, и стал тогда киевским князем.Возможно, именно неудача в борьбе за Киев и привела к тому, что Роман Мстиславич обратил свой взор на Запад, причём не на соседнюю Польшу, а на Германию.Тем более, что союзнические отношения с династией Гогенштауфенов издавна были в традиции галицких и волынских князей. Сам Роман Мстиславич был связан с Гогенштауфенами родственными узами: на одной из представительниц этого рода был женат его дед, Изяслав Мстиславич.Князь Роман приходился свояком сыну императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы, Филиппу Швабскому. Роман и Филипп были женаты на родных сестрах, дочерях Византийского императора Исаака II Ангела — соответственно, Ирине и Анне.По-видимому, некоторое время князь Галицко-Волынский колебался с принятием окончательного решения о военном участии на стороне Гогенштауфенов в их борьбе с династией Вельфов. Две эти династии в то время соперничали за корону Священной Римской империи: ещё в 1198 году императорами себя провозгласили как Филипп Швабский (Гогентштауфен), так и Оттон Брауншвейгский (Вельф).Поначалу преимуществом в противостоянии владел Оттон, однако к 1204 году его позиции ослабли. В том же году на сторону Филиппа Швабского перешли от Оттона многие феодалы, в том числе и брат Оттона, пфальцграф Рейнский Генрих V, герцог Брабанта Генрих I, король Чехии Пржемысл I, ландграф Тюрингии, и даже архиепископ Кёльна Адольф Альтенский, который 6 января 1205 года в Аахене повторно короновал Филиппа Швабского.Кроме того, после завоевания Константинополя в ходе Четвёртого Крестового похода, большинство вернувшихся в Германию рыцарей также примкнули к Гогенштауфенам, на сторонне которых теперь был явный перевес во внутригерманском конфликте.Убедившись в этом, Роман Мстиславич принял решение помочь своему германскому свояку, направив галицко-волынские войска в Саксонию.Вот только незадача: на пути к цели находилась Малопольское княжество, а правящий там князь Лешек Белый был родственником и давним союзником галицко-волынского князя, и между двумя государствами был установлен мир и добрососедские отношения. Однако Лешек Белый был союзником Вельфов, что стало дополнительным поводом к походу Романа Мстиславича на польские земли в начале весны 1205 года.Неудачи сопутствовали галицко-волынским войскам с самого начала.Роман Мстиславич увяз в осаде Люблина, поляки успешно отбивали атаки русских. Лешек Белый, узнав о вторжении, стал набирать новое войско в Сандомире, Мазовии и Куявии. Эти части были подкреплены отрядами добровольцев из Кракова. Роман снял с Люблина осаду и стал продвигаться глубже в Польшу, заняв несколько небольших городов.Галицко-волынские войска дошли до Вислы и остановились на её правом берегу напротив городка Завихост.Роман Мстиславич с небольшой дружиной переправился на другой берег Вислы, явно не ожидая нападения противника. Но польские войска были к этой вылазке готовы, и внезапным ударом уничтожили русский отряд.Хотя более поздние польские хроники раздули масштабы битвы при Завихосте, основные подразделения с обеих сторон в вооружённое столкновение не вступали. Формально предводителями польских войск были князь Малопольши Лешек Белый и его младший брат, князь Куявии Конрад Мазовецкий, но непосредственно атакой на отряд Романа Мстиславича руководил воевода мазовецкий Кристин.Описание битвы в различных польских источниках более позднего времени отличаются, однако её итог был однозначным: галицко-волынские войска, потеряв предводителя, спешно покинули польские земли.Сама же битва стала одним из поворотных моментов в истории Руси.Во-первых, на несколько десятилетий были остановлены попытки экспансии Галицко-Волынского княжества на Запад — ведь в самом княжестве началась ожесточённая борьба за власть.Во-вторых, после смерти князя Романа Мстиславича его давний соперник за Киевский престол, Рюрик Ростиславич, немедленно скинул монашескую рясу и объявил себя князем Киевским вместо сына (он хотел расстричь и жену, но та не согласилась).В последующие годы Галицко-Волынское княжество и его части переходили из рук в руки (в частности, в 1210-м Рюрик Ростиславич на несколько месяцев захватил власть над Галичем), и эта борьба прекратилась только в 1238 году, с окончательным вокняжением Даниила Романовича (Галицкого).

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, польша, русь, галичина, князья, xii век, xiii век