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"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ

"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру

"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ

Когда на полях начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подрывались. Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-06-18T06:30

2023-06-18T06:30

2023-06-18T06:30

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ВСУ должны понять, с кем имеют дело. Поэтому российские войска продолжат минировать местность, это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики военных действий, рассказал эксперт.Все уже видели снимки скопища вражеской обгорелой и взорванной техники, где было по 10-15 машин. С точки зрения военной науки абсолютно глупо согнать все это в одну точку. Но и у этого есть разумное объяснение, добавил он.Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у "Леопардов", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, леопарды, танки, минирование, разведка, мины, всу