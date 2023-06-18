"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230618/1047307030.html
"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ
"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру
"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ
Когда на полях начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подрывались. Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-06-18T06:30
2023-06-18T06:30
новости
леопарды
танки
минирование
разведка
мины
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:15:1281:735_1920x0_80_0_0_bee7c517dd0f55feb4c6917ca6bb3021.jpg
ВСУ должны понять, с кем имеют дело. Поэтому российские войска продолжат минировать местность, это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики военных действий, рассказал эксперт.Все уже видели снимки скопища вражеской обгорелой и взорванной техники, где было по 10-15 машин. С точки зрения военной науки абсолютно глупо согнать все это в одну точку. Но и у этого есть разумное объяснение, добавил он.Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у "Леопардов", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:0:981:735_1920x0_80_0_0_e2bf4eabd59aa65f87f0f60d05b3d25d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, леопарды, танки, минирование, разведка, мины, всу
Новости, леопарды, танки, минирование, разведка, мины, ВСУ

"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ

06:30 18.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Когда на полях начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подрывались. Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
ВСУ должны понять, с кем имеют дело. Поэтому российские войска продолжат минировать местность, это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики военных действий, рассказал эксперт.
Все уже видели снимки скопища вражеской обгорелой и взорванной техники, где было по 10-15 машин. С точки зрения военной науки абсолютно глупо согнать все это в одну точку. Но и у этого есть разумное объяснение, добавил он.
"Когда наша разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями. Когда украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины", - подчеркнул Баранец.
Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у "Леопардов", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостилеопардытанкиминированиеразведкаминыВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Африканские колонии Второй Речи Посполитой
07:44Западная Украина за минувшую неделю. "Всеобщая мобилизация" и снос "памятника Юлии Тимошенко"
07:31Караван идет в ЛНР: волонтерское турне по Сватовскому району
07:00Военный эксперт объяснил, что будет, если Россия подтянет для боев с ВСУ тысячу орудий и миллион снарядов
06:51Украинские фейки и их разоблачение. Безопасно ли купаться в Крыму и что такое "очки Книповича"
06:45Полковник Баранец о том, как в Артёмовске ВСУ хотели ударить в "сырые фланги", а попали в "стальные зубы"
06:45Полковник Баранец о том, почему СВО заставила Россию "достать из паутины" ценные советские разработки
06:45Военный эксперт объяснил, как именно русские летчики будут лупить по натовским аэродромам в Польше
06:41"Вокруг Булгакова": мова
06:30"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ
06:00"Киев уже вторгся на территорию РФ". Военный эксперт о том, когда на Украине появится "санитарная зона"
22:02В Кремле заявили об отсутствии шансов у зерновой сделки
21:45Путин рассказал, как в РФ спасали детей, вывозя их из зоны боевых действий на Украине
21:35Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав Общественной палаты РФ
20:49Посол Украины отрицает причастность страны к подрыву "Северных потоков"
20:33Путин рассказал после чего начались проблемы на Украине
20:19Ростислав Ищенко о том, где и когда остановится Россия в войне с Украиной
20:16Президент ЮАР озвучил варианты по урегулированию конфликта на Украине, базирующиеся на 10 пунктах
18:33Президент США заявил об отсутствии намерений упрощать Украине путь в НАТО
18:00Прибытие делегации из Африки, судьба Столтенберга. Итоги 17 июня на Украине
Лента новостейМолния