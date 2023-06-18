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"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ
"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ - 18.06.2023 Украина.ру
"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ
Когда на полях начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подрывались. Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-06-18T06:30
2023-06-18T06:30
2023-06-18T06:30
новости
леопарды
танки
минирование
разведка
мины
всу
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ВСУ должны понять, с кем имеют дело. Поэтому российские войска продолжат минировать местность, это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики военных действий, рассказал эксперт.Все уже видели снимки скопища вражеской обгорелой и взорванной техники, где было по 10-15 машин. С точки зрения военной науки абсолютно глупо согнать все это в одну точку. Но и у этого есть разумное объяснение, добавил он.Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у "Леопардов", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, леопарды, танки, минирование, разведка, мины, всу
Новости, леопарды, танки, минирование, разведка, мины, ВСУ
"Скопища обгорелой техники". Полковник Баранец о том, почему на минных полях горят "Леопарды" ВСУ
Когда на полях начали подрываться первые украинские танки и БТРы, противник стал посылать туда по три машины разминирования, но все они тоже подрывались. Это еще одно суровое предупреждение ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
ВСУ должны понять, с кем имеют дело. Поэтому российские войска продолжат минировать местность, это чрезвычайно важный элемент стратегии и тактики военных действий, рассказал эксперт.
Все уже видели снимки скопища вражеской обгорелой и взорванной техники, где было по 10-15 машин. С точки зрения военной науки абсолютно глупо согнать все это в одну точку. Но и у этого есть разумное объяснение, добавил он.
"Когда наша разведка выведала направление удара, мы заминировали этот участок густыми минными полями. Когда украинская колонна во главе с танками и машинами разминирования выдвинулась на место, она пыталась обходить эти поля справа и слева, они стали кучковаться и все равно напарывались на наши мины", - подчеркнул Баранец.
Поэтому надо поблагодарить нашу разведку и саперов. А потом в действие вступали все, кто был причастен к этому бою: ударные вертолеты Ка-52 с ракетами "Вихрь", противотанковые комплексы "Корнет", а также танкисты, которых командиры правильно научили находить слабые места у "Леопардов", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь