https://ukraina.ru/20230616/1047310788.html

Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России

Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России - 16.06.2023 Украина.ру

Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России

Президент России Владимир Путин дал оценку изменениям, которые принесло увеличение расходов на укрепление обороны и безопасности РФ. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня

2023-06-16T16:01

2023-06-16T16:01

2023-06-16T16:01

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россия

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оборона

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суверенитет

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Это необходимо для защиты суверенитета РФ, подчеркнул Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html

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2023

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новости, россия, владимир путин, выступление, пмэф, оборона, безопасность, суверенитет