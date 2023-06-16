Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин дал оценку изменениям, которые принесло увеличение расходов на укрепление обороны и безопасности РФ. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня
"Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", – отметил глава российского государства.
Это необходимо для защиты суверенитета РФ, подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.