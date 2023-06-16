Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России - 16.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230616/1047310788.html
Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России
Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России - 16.06.2023 Украина.ру
Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России
Президент России Владимир Путин дал оценку изменениям, которые принесло увеличение расходов на укрепление обороны и безопасности РФ. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня
2023-06-16T16:01
2023-06-16T16:01
новости
россия
владимир путин
выступление
пмэф
оборона
безопасность
суверенитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047308908_0:162:3162:1941_1920x0_80_0_0_126a1c335d7abb022df8175af442aa30.jpg
Это необходимо для защиты суверенитета РФ, подчеркнул Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
https://ukraina.ru/20230616/1047280584.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/10/1047308908_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5c0c86bedd30429ffc76f87099fe721c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, выступление, пмэф, оборона, безопасность, суверенитет
Новости, Россия, Владимир Путин, выступление, ПМЭФ, оборона, безопасность, суверенитет

Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России

16:01 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин дал оценку изменениям, которые принесло увеличение расходов на укрепление обороны и безопасности РФ. Его слова прозвучали в ходе выступления на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума 16 июня
"Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", – отметил глава российского государства.
Это необходимо для защиты суверенитета РФ, подчеркнул Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.
ПМЭФ-2023. Возобновляемая энергетика: низкие цены на электроэнергию или технологический суверенитет?
05:39
Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Второй день Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ-2023 — ознаменовался дискуссиями между банкирами и чиновниками, а также подписанием целого букета важных соглашений
 
НовостиРоссияВладимир ПутинвыступлениеПМЭФоборонабезопасностьсуверенитет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53ВС России приступили к ликвидации экологических последствий подрыва Каховской ГЭС
16:42Китайский блогер Сюй Цзицзюнь: Кому на самом деле выгоден подрыв Каховской ГЭС
16:40Крупнейший российский банк больше не работает в Европе
16:21ЕС не поддержит инициативу Африки по Украине, но при одном условии
16:07Путин рассказал о неизбежных глобальных изменениях в миропорядке
16:01Путин оценил последствия увеличения расходов на оборону России
16:00"В МОК - ублюдки вместе с Бахом": Кожевников высказался о статусе беженцев для российских спортсменов
15:57"Влево по графику": Путин рассказал о причинах дефицита бюджета в РФ
15:55Путин рассказал о перспективах развития российской экономики в ненефтегазовом секторе
15:50О мобилизации в тюрьмах, санитарной зоне на Украине и русском флаге над Парижем - Ищенко. ВИДЕО
15:47Новый мирный план. С чем в Киев и Москву едут африканские лидеры
15:36Алексей Подберёзкин: Рейд ЧВК "Вагнер" по тылам ВСУ решит все вопросы по изоляции Украины
14:59Пытался добиться мира на Украине: президента ЮАР задержали в аэропорту Варшавы
14:50Балицкий сказал, когда российские военные "разберут на атомы" ВСУ
14:32ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
14:28Алексей Леонков: ВСУ будут зализывать раны до июля, чтобы послать на Россию массы британских ракет
14:25Всем по барабану: что и зачем закупают в киевские бомбоубежища
14:22Министр финансов РФ оценил новый автомобиль Lada Aura
14:16"Мир нужен, но не любой ценой": донецкий бард Горелик о войне, творчестве и жизненном выборе. ВИДЕО
14:14Василий Прозоров: Россия бьет врага, потому что Западу не жаль украинцев, а Киев не жалеет танков НАТО
Лента новостейМолния