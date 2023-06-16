ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо - 16.06.2023 Украина.ру
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ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо - 16.06.2023 Украина.ру
ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
ВСУ более полугода обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило одного ракетного удара, это был точный расчёт киевского режима, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
2023-06-16T14:32
2023-06-16T14:32
новости
россия
украина
каховская гэс
херсонская область
владимир сальдо
всу
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Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июняОн напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго.Сальдо заявил, что есть чёткая хронометры, как это происходило.Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась, уточнил врио губернатора региона.Сальдо подчеркнул, что это военное преступление должно наказываться по законам военного времени.Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховской плотины потребуется около года.Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, россия, украина, каховская гэс, херсонская область, владимир сальдо, всу
Новости, Россия, Украина, Каховская ГЭС, Херсонская область, Владимир Сальдо, ВСУ

ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо

14:32 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВСУ более полугода обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило одного ракетного удара, это был точный расчёт киевского режима, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня
Он напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго.
Сальдо заявил, что есть чёткая хронометры, как это происходило.
Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась, уточнил врио губернатора региона.
„И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, она была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что это военное преступление должно наказываться по законам военного времени.
"Это был именно расчет, точно предусмотренный удар. Они знали, что это произойдет и к чему это приведет. Это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени", - подчеркнул он.
Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховской плотины потребуется около года.
Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
13:37
Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотинуПлотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, но на эти работы может потребоваться до года, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июня
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.
Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУПрошло 10 дней с момента уничтожения ВСУ Каховской ГЭС, ставшей одной из серьезнейших катастроф на постсоветском пространстве. Разрушение объекта является серьезной проблемой, которая может иметь тяжёлые последствия для окружающей среды и жизни людей
 
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