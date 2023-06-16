https://ukraina.ru/20230616/1047304192.html

ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо

ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо - 16.06.2023 Украина.ру

ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо

ВСУ более полугода обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило одного ракетного удара, это был точный расчёт киевского режима, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня

2023-06-16T14:32

2023-06-16T14:32

2023-06-16T14:32

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Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июняОн напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго.Сальдо заявил, что есть чёткая хронометры, как это происходило.Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась, уточнил врио губернатора региона.Сальдо подчеркнул, что это военное преступление должно наказываться по законам военного времени.Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховской плотины потребуется около года.Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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