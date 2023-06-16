ВСУ месяцами вели обстрел Каховской ГЭС, поэтому для её разрушения хватило одного точного удара— Сальдо
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
ВСУ более полугода обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило одного ракетного удара, это был точный расчёт киевского режима, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщило РИА Новости 16 июня
Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 14-17 июня
Он напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго.
Сальдо заявил, что есть чёткая хронометры, как это происходило.
Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась, уточнил врио губернатора региона.
„И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, она была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что это военное преступление должно наказываться по законам военного времени.
"Это был именно расчет, точно предусмотренный удар. Они знали, что это произойдет и к чему это приведет. Это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени", - подчеркнул он.
Ранее Сальдо заявил, что на восстановление Каховской плотины потребуется около года.
Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.
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