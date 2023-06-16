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Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину

Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину - 16.06.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину

Плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, но на эти работы может потребоваться до года, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июня

2023-06-16T13:37

2023-06-16T13:37

2023-06-16T13:37

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владимир сальдо

каховская гэс

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херсонская область

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Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проводится 14-17 июня.Глава региона уточнил, что само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство займёт больше времени, чем пару месяцев, так как должен быть соблюдён технологический цикл.Врио губернатора предположил, что в нынешних условиях работа может быть выполнена даже быстрее.Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.Сальдо сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС было намерение лишить Крым воды.Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что заинтересован в подрыве Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Арменом Гаспаряном на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

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новости, владимир сальдо, каховская гэс, пмэф, херсонская область