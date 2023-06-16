Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину - 16.06.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину
Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину - 16.06.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину
Плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, но на эти работы может потребоваться до года, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июня
2023-06-16T13:37
2023-06-16T13:37
новости
владимир сальдо
каховская гэс
пмэф
херсонская область
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Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проводится 14-17 июня.Глава региона уточнил, что само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство займёт больше времени, чем пару месяцев, так как должен быть соблюдён технологический цикл.Врио губернатора предположил, что в нынешних условиях работа может быть выполнена даже быстрее.Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.Сальдо сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС было намерение лишить Крым воды.Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что заинтересован в подрыве Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Арменом Гаспаряном на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, владимир сальдо, каховская гэс, пмэф, херсонская область
Новости, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, ПМЭФ, Херсонская область

Сальдо рассказал, когда восстановят Каховскую плотину

13:37 16.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
Владимир Сальдо, временно исполняющий обязанности Губернатора Херсонской области ПМЭФ-2023. Стенд РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению, но на эти работы может потребоваться до года, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 июня
Сальдо принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проводится 14-17 июня.
"Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина“, - сказал Сальдо.
Глава региона уточнил, что само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство займёт больше времени, чем пару месяцев, так как должен быть соблюдён технологический цикл.
„С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года", - сказал Сальдо.
Врио губернатора предположил, что в нынешних условиях работа может быть выполнена даже быстрее.
Он отметил, что это важно сделать чтобы не обмелел Крымский канал.
Сальдо сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть.
"Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каковскую плотину", - считает Сальдо.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
13 июня, 05:56
Спланированный террористический акт. Дмитрий Киселев о подрыве Каховской ГЭСЦентральной темой передачи "Вести недели" 11 июня 2023 года стала Каховская ГЭС, о которой теперь узнал весь мир.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одной из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС было намерение лишить Крым воды.
Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру рассказал, что заинтересован в подрыве Каховской ГЭС.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Арменом Гаспаряном на нашем сайте.
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Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
05:05
Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУПрошло 10 дней с момента уничтожения ВСУ Каховской ГЭС, ставшей одной из серьезнейших катастроф на постсоветском пространстве. Разрушение объекта является серьезной проблемой, которая может иметь тяжёлые последствия для окружающей среды и жизни людей
 
НовостиВладимир СальдоКаховская ГЭСПМЭФХерсонская область
 
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