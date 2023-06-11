Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС - 11.06.2023 Украина.ру
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Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС
Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС - 11.06.2023 Украина.ру
Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС
Россия активно сжигает в боях на Украине иностранную технику. Это вызывает неприятные отклики на Западе, где эта техника хорошо продавалась, как непобедимая, утверждает российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
2023-06-11T09:35
2023-06-11T09:35
интервью
армен гаспарян
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, в ночь на 6 июня в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты. Какие долгосрочные последствия будет иметь этот подрыв, и почему Украина пошла на этот шаг, независимо от того, что пострадали по итогу и их территории?– Во-первых, Украине наплевать и на эти территории, и на людей, которые там живут – это их вообще никогда не волновало. Если бы их волновали территории и люди, в 2014 году не началась бы война.Украина, судя по всему, исходит из очень простой модели, что к моменту, когда все это закончится, России достанется выжженное пространство, серые зоны – вот, пожалуйста, и забирайте.Позиция очень циничная, позиция гнусная, но, тем не менее, вполне, как мы видим, реализуемая. Больше того, меня абсолютно не удивит, если что-нибудь еще произойдет, например, произойдут подобные катастрофы с Киевской ГЭС, Днепровской ГЭС. Советская власть много же чего оставила – там взрывай - не хочу.Последствия? Ну тут, в полной сборке, от возможной химической катастрофы до разрушения системы орошения земель. Но, повторяю, это волнует только русских.Там это все никому не интересно, кто сомневается – все эти дни в нашем медиапространстве идет подсчет, какие убытки, сколько денег надо вложить в восстановление, каким образом это делать, сколько это потребует времени, какие нужны специалисты. Эта работа кипит безостановочно.Что вы видите в украинских СМИ? Этой темы нет вообще. Представьте себе – у вас есть подруга, она включила утюг, и пошла в СПА-салон, ей пофигу, что там будет дома.Естественно, какие последствия? Вы сидите и в столбик считаете – так, фен ей нужно купить? – Конечно, нужно. Микроволновку нужно? – Конечно. Кровать?Потому что их ублюдок и конченный скот ничего не купит. Платье надо дать? Что-нибудь из своего шкафа, что-нибудь на "Вайлдберриз" закажу.Вы звоните и говорите: "Дорогая Ляля, вот я составила по первому приближению список, в который входит даже черепашьи яйца, может быть, от них у тебя мозг появится".А Ляля говорит: "Меня это вообще не интересует. Ты на дискотеке семь лет назад станцевала танец с моим молодым человеком. Все, уйди, я тебя видеть не хочу". – вот это то, что происходит.Вот вам смешно, а представьте себе, люди, которые там находятся, они что должны думать? Они сидят и смотрят, русские бегают, как будто им под хвостом скипидаром натерли, ураган просто.Кто-нибудь с хутора (Украины - ред.) что делает? Приехал Зеленский, посмотрел в бинокль на тот берег, и уехал. Прикольно! Хутор устроил истерику, гибнут животные, русские этих животных спасают. Сейчас там в Донецк идет эвакуация.Что делает хутор? Ничего! Соответственно, из этого делаются очень простые и вполне себе понятные выводы – кому и что там нужно.– На Южно-Донецком и Запорожском направлениях последнее время идут ожесточенные бои. Для ВСУ они безуспешны. Какие попытки могут быть предприняты с их стороны. И второй вопрос к вам как к историку – какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает нынешняя ситуация в зоне СВО?– Давайте со второго начнем. Нынешняя ситуация в зоне СВО напоминает не Великую Отечественную войну, а Гражданскую войну. Это всё, что происходит сейчас, там присутствовало.Конкретно, если вам интересует история сожжения колонны хуторской техники – это атака австрийской конницы на отряды повстанческой армии Махно. Когда махновцы стояли, курили в поле, конница неслась на них.Махновцы разошлись, и выяснилось – там стоит десять или двадцать тачанок, которые как в тире прямой наводкой всех покрошили. Все погибли австрияки, махновцы точно также сошлись и продолжили курить.То, что исполняет хутор во время этого контрнаступления, я объяснить не могу. И собственно, пока это еще никто внятно не объяснил, что они хотят.Если у них стоит задача похоронить как можно больше хуторян, чтоб Мыкола никогда не встретился с Оксаной, тогда именно так и надо поступать.Другой вопрос, что мне просто интересно, им уже звонили из Пентагона и Бундесвера с вопросом, вы ошалели, мрази, вы что творите? Вам дали технику для того, чтобы вы ее пожгли в первый день?Ну ладно, вы безмозглые, так бывает, вас мама родила для смеха, вы выжили, к сожалению. Шоу продолжилось, но вам же эту технику еще надо в дальнейшем продать на рынке. А вы какую рекламу сделали? Техника, которой конец.С другой стороны, когда ты имеешь дело с хутором – это логичный, естественный результат. Это царь Мидас наоброт: все, к чему прикасается хутор – превращается в дерьмо. Сейчас они сделали это с техникой. Что там будет дальше – я не знаю.– Индия отказалась приглашать Владимира Зеленского на саммит G-20, который состоится в сентябре в Нью-Дели. О чем говорит решение индийских властей, и не надавят ли на них по этому поводу США?– Скажите, а разве в двадцатку входит Украина?– Нет.– Если в двадцатку профессиональных нищих – "подайте", тогда да, но там же саммит другой двадцатки.– Там есть еще приглашенные, по-моему – Бангладеш, еще ряду стран.– Бангладеш, с точки зрения мировых перспектив имеет большее значение, чем Украина.Для чего приглашать Зеленского? Все уже видели его снулую харю, его вечно неглаженую пижаму, со следами борща и горилки. Что он может сказать? "Дайте денег, нам надо больше оружия"?Ему дали. Результат какой? У одних минус "Пэтриоты", у других мимо "Лео Панзеры" (танки). Французы тоже потеряли бронетехнику. Франция по этому поводу ничего не говорит, они видимо до сих пор не понимают, как это вообще возможно.Но приедет это туловище немытое, и что с ним делать на большой двадцатке? Там очень много таких сигналов следует. Меня абсолютно это не удивляет.Единственное, куда Зеленского стоит действительно пригласить выступить – это в наркодиспансер, пусть расскажет, до чего доводит это неуемное потребление колумбийского порошка, когда взрослые будут говорить, что он там будет делать?Понимаете, украинская экономика – это же не та вещь, которую надо обсуждать, правда? А что вы с ним еще можете обсудить? Сколько он вчера дорожек выложил, сколько сантиметров? Я так подозреваю, что лидеры Большой двадцатки уже на практике все изучили.– Да нет, просто как ранее дать ему возможность минуточку на то, чтобы он попрошайничал.– А зачем давать минуту на то, что вы и так все знаете. Думаю, что и без явления Зе, там кто-нибудь обязательно скажет:"Вот хутор в тяжелейших условиях, ему надо как-то помочь", и хозяева площадки – индусы покивают головой, а про себя скажут, ну да-да, сейчас мы поможем, мы стали крупнейшими экспортерами нефти. Сейчас именно бросим все и займемся.
https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html
https://ukraina.ru/20230609/1047069547.html
https://ukraina.ru/20230605/1046902576.html
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Кристина Маркович
Кристина Маркович
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, армен гаспарян
Интервью, Армен Гаспарян

Армен Гаспарян о том, почему Украину не зовут на саммит 20-ки и кто заинтересован в подрыве Каховской ГЭС

09:35 11.06.2023
 
© Владимир ТрефиловАрмен Гаспарян интервью
Армен Гаспарян интервью
© Владимир Трефилов
Читать в
Кристина Маркович
корреспондент издания Украина.ру
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Россия активно сжигает в боях на Украине иностранную технику. Это вызывает неприятные отклики на Западе, где эта техника хорошо продавалась, как непобедимая, утверждает российский публицист и радиоведущий , член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Армен, в ночь на 6 июня в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты. Какие долгосрочные последствия будет иметь этот подрыв, и почему Украина пошла на этот шаг, независимо от того, что пострадали по итогу и их территории?
– Во-первых, Украине наплевать и на эти территории, и на людей, которые там живут – это их вообще никогда не волновало. Если бы их волновали территории и люди, в 2014 году не началась бы война.
Украина, судя по всему, исходит из очень простой модели, что к моменту, когда все это закончится, России достанется выжженное пространство, серые зоны – вот, пожалуйста, и забирайте.
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля 2022, 04:32
Армен Гаспарян: кто онИсторик, политолог, публицист, радиоведущий
Позиция очень циничная, позиция гнусная, но, тем не менее, вполне, как мы видим, реализуемая. Больше того, меня абсолютно не удивит, если что-нибудь еще произойдет, например, произойдут подобные катастрофы с Киевской ГЭС, Днепровской ГЭС. Советская власть много же чего оставила – там взрывай - не хочу.
Последствия? Ну тут, в полной сборке, от возможной химической катастрофы до разрушения системы орошения земель. Но, повторяю, это волнует только русских.
Там это все никому не интересно, кто сомневается – все эти дни в нашем медиапространстве идет подсчет, какие убытки, сколько денег надо вложить в восстановление, каким образом это делать, сколько это потребует времени, какие нужны специалисты. Эта работа кипит безостановочно.
Что вы видите в украинских СМИ? Этой темы нет вообще. Представьте себе – у вас есть подруга, она включила утюг, и пошла в СПА-салон, ей пофигу, что там будет дома.
Естественно, какие последствия? Вы сидите и в столбик считаете – так, фен ей нужно купить? – Конечно, нужно. Микроволновку нужно? – Конечно. Кровать?
Потому что их ублюдок и конченный скот ничего не купит. Платье надо дать? Что-нибудь из своего шкафа, что-нибудь на "Вайлдберриз" закажу.
Вы звоните и говорите: "Дорогая Ляля, вот я составила по первому приближению список, в который входит даже черепашьи яйца, может быть, от них у тебя мозг появится".
А Ляля говорит: "Меня это вообще не интересует. Ты на дискотеке семь лет назад станцевала танец с моим молодым человеком. Все, уйди, я тебя видеть не хочу". – вот это то, что происходит.
Вот вам смешно, а представьте себе, люди, которые там находятся, они что должны думать? Они сидят и смотрят, русские бегают, как будто им под хвостом скипидаром натерли, ураган просто.
Кто-нибудь с хутора (Украины - ред.) что делает? Приехал Зеленский, посмотрел в бинокль на тот берег, и уехал. Прикольно! Хутор устроил истерику, гибнут животные, русские этих животных спасают. Сейчас там в Донецк идет эвакуация.
Что делает хутор? Ничего! Соответственно, из этого делаются очень простые и вполне себе понятные выводы – кому и что там нужно.
– На Южно-Донецком и Запорожском направлениях последнее время идут ожесточенные бои. Для ВСУ они безуспешны. Какие попытки могут быть предприняты с их стороны. И второй вопрос к вам как к историку – какой эпизод Великой Отечественной войны напоминает нынешняя ситуация в зоне СВО?
– Давайте со второго начнем. Нынешняя ситуация в зоне СВО напоминает не Великую Отечественную войну, а Гражданскую войну. Это всё, что происходит сейчас, там присутствовало.
Конкретно, если вам интересует история сожжения колонны хуторской техники – это атака австрийской конницы на отряды повстанческой армии Махно. Когда махновцы стояли, курили в поле, конница неслась на них.
Махновцы разошлись, и выяснилось – там стоит десять или двадцать тачанок, которые как в тире прямой наводкой всех покрошили. Все погибли австрияки, махновцы точно также сошлись и продолжили курить.
То, что исполняет хутор во время этого контрнаступления, я объяснить не могу. И собственно, пока это еще никто внятно не объяснил, что они хотят.
Если у них стоит задача похоронить как можно больше хуторян, чтоб Мыкола никогда не встретился с Оксаной, тогда именно так и надо поступать.
Александр Перенджиев интервью
9 июня, 13:30
Александр Перенджиев: Пока Россия добивает "контрнаступ" ВСУ, НАТО проводит хитрую разведку боем в ПольшеНе надо думать, что мы ограничимся только Украиной. Если мы войдем в прямое столкновение с НАТО, то география конфликта может расшириться. Причем речь идет не только про европейскую часть, но и про Арктику и Тихий океан
Другой вопрос, что мне просто интересно, им уже звонили из Пентагона и Бундесвера с вопросом, вы ошалели, мрази, вы что творите? Вам дали технику для того, чтобы вы ее пожгли в первый день?
Ну ладно, вы безмозглые, так бывает, вас мама родила для смеха, вы выжили, к сожалению. Шоу продолжилось, но вам же эту технику еще надо в дальнейшем продать на рынке. А вы какую рекламу сделали? Техника, которой конец.
С другой стороны, когда ты имеешь дело с хутором – это логичный, естественный результат. Это царь Мидас наоброт: все, к чему прикасается хутор – превращается в дерьмо. Сейчас они сделали это с техникой. Что там будет дальше – я не знаю.
5 июня, 13:00
"Мечтал сжечь русский танк": под Угледаром ликвидирован сын украинского олигарха - СМИСын бывшего владельца банка "Национальный кредит" и чемпиона Украины по мотогонкам Андрея Онистрата Остап с позывным "Бандер" был ликвидирован под Угледаром, сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
– Индия отказалась приглашать Владимира Зеленского на саммит G-20, который состоится в сентябре в Нью-Дели. О чем говорит решение индийских властей, и не надавят ли на них по этому поводу США?
– Скажите, а разве в двадцатку входит Украина?
– Нет.
– Если в двадцатку профессиональных нищих – "подайте", тогда да, но там же саммит другой двадцатки.
– Там есть еще приглашенные, по-моему – Бангладеш, еще ряду стран.
– Бангладеш, с точки зрения мировых перспектив имеет большее значение, чем Украина.
Для чего приглашать Зеленского? Все уже видели его снулую харю, его вечно неглаженую пижаму, со следами борща и горилки. Что он может сказать? "Дайте денег, нам надо больше оружия"?
Ему дали. Результат какой? У одних минус "Пэтриоты", у других мимо "Лео Панзеры" (танки). Французы тоже потеряли бронетехнику. Франция по этому поводу ничего не говорит, они видимо до сих пор не понимают, как это вообще возможно.
Но приедет это туловище немытое, и что с ним делать на большой двадцатке? Там очень много таких сигналов следует. Меня абсолютно это не удивляет.
Единственное, куда Зеленского стоит действительно пригласить выступить – это в наркодиспансер, пусть расскажет, до чего доводит это неуемное потребление колумбийского порошка, когда взрослые будут говорить, что он там будет делать?
Понимаете, украинская экономика – это же не та вещь, которую надо обсуждать, правда? А что вы с ним еще можете обсудить? Сколько он вчера дорожек выложил, сколько сантиметров? Я так подозреваю, что лидеры Большой двадцатки уже на практике все изучили.
– Да нет, просто как ранее дать ему возможность минуточку на то, чтобы он попрошайничал.
– А зачем давать минуту на то, что вы и так все знаете. Думаю, что и без явления Зе, там кто-нибудь обязательно скажет:
"Вот хутор в тяжелейших условиях, ему надо как-то помочь", и хозяева площадки – индусы покивают головой, а про себя скажут, ну да-да, сейчас мы поможем, мы стали крупнейшими экспортерами нефти. Сейчас именно бросим все и займемся.
 
ИнтервьюАрмен Гаспарян
 
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