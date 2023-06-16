Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию - 16.06.2023 Украина.ру
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Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию
Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию - 16.06.2023 Украина.ру
Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию
Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию стоит в повестке. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции, передает 16 июня РИА Новости
2023-06-16T12:51
2023-06-16T12:51
турция
россия
зарубежье
владимир путин
новости
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"Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сказал он.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время.Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин действительно планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдогана, но конкретные сроки еще не обсуждались.
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турция, россия, зарубежье, владимир путин, новости
Турция, Россия, Зарубежье, Владимир Путин, Новости

Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию

12:51 16.06.2023
 
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Перейти в фотобанк
Читать в
Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию стоит в повестке. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции, передает 16 июня РИА Новости
"Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сказал он.
В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время.
Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин действительно планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдогана, но конкретные сроки еще не обсуждались.
Ариф Эсин интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 21:54
Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победилС общечеловеческой точки зрения драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Но большинство турецких граждан принимают сторону России и политически поддерживают ее.
 
ТурцияРоссияЗарубежьеВладимир ПутинНовости
 
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