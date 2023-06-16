Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию
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Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию стоит в повестке. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции, передает 16 июня РИА Новости
"Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сказал он.
В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время.
Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин действительно планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдогана, но конкретные сроки еще не обсуждались.