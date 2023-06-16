https://ukraina.ru/20230616/1047295443.html

Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию

Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию - 16.06.2023 Украина.ру

Сотрудник администрации Эрдогана анонсировал визит Путина в Турцию

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию стоит в повестке. Об этом сообщил источник в администрации президента Турции, передает 16 июня РИА Новости

2023-06-16T12:51

2023-06-16T12:51

2023-06-16T12:51

турция

россия

зарубежье

владимир путин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/15/1046415373_0:0:3110:1749_1920x0_80_0_0_9af094aafb36a98c6f7961fc28dea550.jpg

"Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сказал он.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время.Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин действительно планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдогана, но конкретные сроки еще не обсуждались.

https://ukraina.ru/20230529/1046687847.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, россия, зарубежье, владимир путин, новости